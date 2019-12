Kašík deptal Spartu: Žral jsem mekáčíky a KFC. Kašilka je ale zpátky | iSport.cz

Sparta - Zlín: Hostující Šlahař nastřelil tyčku, z protiútoku rozhodl Rousek, 2:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Dva měsíce jste nechytal. Na ledě lídra extraligy to byla pěkně ostrá premiéra, ne? Celkem na váš šlo 35 střel, chytil jste několik tutovek.

„Jsou střely a střely. Dneska toho ani nebylo nějak moc, jen pár tutovek, jinak mi kluci strašně pomohli. Odvedli skvělou práci, moc jim za to děkuju. Jen škoda, že jsme se nakonec neradovali i v prodloužení.“

Od konce září jste léčil natržené postranní vazy v koleni. Jak jste rekonvalescenci zvládal?

„Bylo to strašně těžké, protože nejsem zvyklý pracovat se zraněním. Nic nedělat bylo úplně to nejhorší, co mě mohlo potkat. Bylo mi to ale nařízeno, měl jsem zraněný postranní vaz, křížový i zadní. Nemohl jsem dělat prostě nic. Ale poslechl jsem a časem jsem mohl začít zase trénovat. Psychokouč Leo Pavlík byl skvělý, pomohl mi s rehabilitací v Innsbrucku, týden se mi tam věnovali. Pak jsem se mohl vrátit na led. Jak jsem řekl, nebyl jsem na něco takového zvyklý. Návrat jsem si o to víc užíval, přišlo strašně moc lidí a je to bomba. Jsem rád alespoň za ten bod, proti tak rozjetému týmu, jako je Sparta.“

První odhady vašeho návratu mluvily o době kolem Vánoc. Jste už vážně stoprocentně fit?

„Popravdě uvidím až za pár hodin. Měl jsem nějaký prášek na bolest a nic jsem necítil, takže se to teprve ukáže. Teď se ale cítím skvěle.“

Před vaším návratem Zlín vyhrál třikrát v řadě, teď si z ledu lídra tabulky odváží bod. Je znát, že je Sparta v extralize nejlepší?

„Víte, já bych ani tohle nebral jako prohru. Proti takovému týmu je to skvělé. Sparta je kvalitní jak do útoku, tak do obrany. Navíc mají výborné oba dva gólmany, Sedlo i Machy chytají skvěle. V prodloužení to ale bylo spíš o štěstí, druhý gól nakonec dala Sparta. Ne nadarmo je na prvním místě.“

Stíhal jste během pauzy sledovat zápasy Beranů?

„Vlastně to ani moc nešlo. Párkrát jsem přišel na stadion, většinou se prohrávalo. Takže jsem chodil do posilovny, zesiloval jsem nohu. Tím se chci i omluvit všem lidem, které jsem v té době potkával, protože jsem občas býval podrážděný a možná i trochu agresivní. Na otázku, kdy budu ready, jsem nedokázal sám odpovědět. Nevěděl jsem, kdy mě to koleno pustí.“

Natěšení na moment, až do toho zase skočíte, muselo být obrovské.

„To bylo! Měl jsem k tomu ale taky obrovský respekt. Nevěděl jsem, jak to bude vypadat. Chtěl jsem co nejvíc pomoct klukům a to se snad i povedlo. Jak by řekl Attilka (Attila Végh, zápasník MMA) Kašilka je zpátky.“

První tři týdny po zranění jste se prý nemohl ani pohnout a měl jste nařízený totální klid. Nepřibral jste, když jste byl naráz úplně bez pohybu?

„No, právě, že jo. Trošku jsem nakynul. Žral jsem mekáčíky a KFC, takže jsem si pak musel dát dietku. Ne, že bych byl nějak tlustý, ale sám jsem se necítil dobře. Myslím si ale, že jsem se zase vrátil do kondice a teď jsem se cítil skvěle.“

Jak obtížné bylo shazování váhy?

„Doufám, že jsem svědomitý a nebudu s tím mít problém. Vynechal jsem cukry, to bylo asi nejhorší, když si jinak běžně dávám kávičku a nějaký dortíček. Ale jinak úplně v klidu.“

SESTŘIH: Sparta - Zlín 2:1p. Výhru lídra tabulky trefil v prodloužení Rousek

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:32. Smejkal, 63:29. Rousek Hosté: 02:21. P. Sedláček Sestavy Domácí: Machovský (J. Sedláček) – Tomáš Dvořák, Jurčina, Kalina, Blain, Polášek, Košťálek, Piskáček – Kudrna, Sukeľ, Říčka – Smejkal, Tomášek, Rousek – Buchtele, Pech, Forman – Vitouch, V. Růžička, Dvořáček. Hosté: Kašík (Huf) – M. Novotný, Nosek, Freibergs, Buchta, Gazda, Ferenc, Hamrlík – Köhler, Fořt, Claireaux – Kubiš, Fryšara, J. Ondráček – Herman, Honejsek, Šlahař – Dufek, P. Sedláček, Okál. Rozhodčí Hodek, Kika – Jindra, Zíka Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 10 708 diváků