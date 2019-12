Jágr má natažená třísla. Proti Kometě chyběl a Kladno neví, kdy se vrátí | iSport.cz

Brněnský gólman Karel Vejmelka se musí co nejrychleji přemístit ke druhé tyči kvůli blížícímu se Patriku Machačovi z Kladna • ČTK

Narváno, natěšeno, nakonec se však z očekávaného zážitku nevyklubala extra podívaná. Hlavní příčina? Marod s třísly Jaromír Jágr do Brna na extraligový šlágr nepřijel. Kladno po porážce 1:4 ve vyprodané bitvě 24. kola Tipsport extraligy zaknihovalo třetí porážku za sebou a visí těsně za pozicemi předkola play off. „Druhá třetina byla z naší strana katastrofa,“ netajil naštvání kouč David Čermák.

Jágrovo vyprodávané turné se zaseklo po páteční nehodě v duelu se Spartou, kdy zhruba v polovině partie legenda odstoupila kvůli nataženým tříslům. Při souboji s obráncem Poláškem veterán padl nekoordinovaně k ledu, ztěžka se zvedal a zbytek sledoval v bolestech ze střídačky. „Od té doby netrénoval. Uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet,“ nezná rychlost léčby trenér Čermák.

Na kladenský tábor se vůbec vysypal plný pytel problémů. Vedle absence Jaromíra Jágra sedly střevní potíže na gólmana Denise Godlu, majitelův nákupní majstrštyk, jenž Rytířům vychytal už řadu klíčových bodů. A scházel i druhý nejproduktivnější útočník týmu Ladislav Zikmund (7+6).

Jestliže se Brno od čtvrteční prohry v Liberci připravovalo na klíčové hráče nedělního oponenta, najednou bylo vše jinak.

Kometa Brno - Kladno: Srovnáno! Kucsera se dostal do samostatného úniku a překonal brankáře hostů, 1:1

Ale zase, čím zkušenější hráč v brněnské družině, tím méně to řešil. „Mně je celkem jedno, že tu Jarda nebyl, spíš fanouškům to mohlo přijít líto,“ reagoval útočník Tomáš Plekanec, jenž na jaře dobyl s Kladnem extraligu. „Samozřejmě, že zápasy s Jágrem mají jiný náboj, lidi se na něj chodí dívat, což je hezké. Ale pro nás jsou teď klíčové body a to, abychom se pořádně chytili,“ popsal veterán motivaci Komety, jejíž výkony zůstávají lehce za očekáváním.

Do kladenské branky se po pěti týdnech vrátil Lukáš Cikánek, v roli startéra se ocitl dokonce poprvé od 22. září, kdy ve čtvrtém kole odolával Vítkovicím. Chytal výborně, v první třetině se překonával, na dálku viděl vedoucí gól z oslabení v Redlichově podání.

Jenže druhá třetina Kladnu nevyšla, pohybově i z taktického hledík to bylo špatné a Brno se chytilo. Byť rozhodně nezářilo, pro tři body si došlo celkem sebejistě.

Zkrátka, Jágrovo velení chybělo. Na ledě, na střídačce, v kabině. „Určitě týmu chybí hlavně v přesilovkách a schází jeho zkušenosti. Naproti tomu Kladno i bez Jardy hraje pořád stejně, bojuje, bruslí, hraje nepříjemný hokej. Velký rozdíl ve stylu hry tam nevidím, ať Jarda hraje nebo ne. Že jim pomůže jménem, celkovou přítomností na ledě, to je jasné,“ podotkl Tomáš Plekanec.

SESTŘIH: Kometa Brno - Kladno 4:1. Třetí domácí vítězství v řadě, utkání se rozhodlo v poslední třetině

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:44. Kucsera, 27:55. O. Němec, 54:45. Hruška, 58:58. L. Horký Hosté: 12:02. Redlich Sestavy Domácí: Vejmelka (Klimeš) – Baranka, O. Němec (A), Pyrochta, Bartejs, Gulaši, Svozil, Malec – Zaťovič (C), P. Holík, Svačina – Jenyš, Plekanec (A), L. Horký – Orsava, Hruška, Lev – Dočekal, Kusko, Kucsera. Hosté: Cikánek (Brízgala) – Nash, Austin, Kehar, Romančík, Barinka (A), Zelingr, Zajíc – Hajný, T. Kaut (A), Š. Bláha – J. Strnad (C), Stach, Bílek – O'Donnell, Machač, Jelínek – Redlich, Melka, Kružík. Rozhodčí Šír, Obadal – Bryška, Gebauer Stadion DRFG arena Návštěva 7700 diváků