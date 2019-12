Kýhos o super premiéře s Vervou: Mám sklerózu, takový obrat nepamatuju | iSport.cz

Mladá Boleslav - Litvínov: Zkáza města automobilů dokonána, Jarůšek zvýšil vedení Vervy, 4:6 VŠECHNA VIDEA ZDE

Jaké máte pocity?

„Krásné! Body potřebujeme, nejsme na tom dobře, takže pro nás to jsou zlaté body, protože Boleslav hraje výborně, pohybuje se na špici. Mají výborné mužstvo.“

Neříkal jste si po dvou třetinách za stavu 1:4, že bude s týmem do budoucna hodně práce?

„Ne. Co jsme chtěli hrát, kluci celkem plnili. Mužstvo Boleslavi je opravdu nabruslený a je to fuška s nimi držet krok. Přesto jsme se do šancí dostali, takže mě to ani nenapadlo.“

Zvýšil jste po druhé třetině v kabině hlas?

„Ani ne. Nebyl důvod. Zvýšil bych ho, kdybych viděl, že na to hráči kašlou. Ale nekašlali na to, to jste viděli.“

Jak jste je tedy nabudil?

„Myslím, že jsme měli dost šancí i ve druhé třetině. Některé góly jsme si dali skoro sami, především ten v přesilovce. I přesto jsme se dostávali do šancí a byla to jen otázka, kdy je proměníme. Takže nebylo co hráčům vyčítat, ale naopak je bylo potřeba povzbudit. Jak je vidět, tak to zafungovalo a odehráli jsme výbornou třetí třetinu.“

Do té jste místo Jaroslava Januse poslal do branky teprve 18letého Šimona Zajíčka, který při debutu v extralize nedostal ani gól. Nebál jste se?

„No, od Jardy Januse se to nějakým způsobem pořád odráželo. Vypadal, že není ve své kůži, takže kdy jindy tam toho kluka dát, aby si to okoštoval. Můžu říct, že podal dobrej výkon. I když těch střel nebylo až tolik, tak premiéru si odbyl dobrou.“

Mladá Boleslav - Litvínov: Velká chyba domácího brankáře dovolila Hüblovi zařídit super obrat, 4:5

Pamatujete si, kdy jste zažil podobný obrat?

„Mám sklerózu, takže si to moc nepamatuju. (směje se) Ale v hokeji je možné všechno. Dokud není 60. minuta, tak se může stát všechno.“

Měl jste při návratu na střídačku o to větší motivaci, že jste koučoval hned proti vašemu bývalému klubu, kde jste ještě na začátku minulé sezony působil?

„Neměl, nebyl důvod. Nějakou speciální motivaci měli asi tady fanoušci.“ (usměje se)

Co je teď nejvíc zapotřebí? Aby se hráčům vrátilo sebevědomí?

„Ano, potřebují do sebe nabušit sebevědomí a pak to bude zase starej dobrej Litvínov!“

Do sestavy se po měsíci a půl vrátil Karel Kubát. Bylo to na váš povel?

„Ono to akorát tak vyšlo, není to tím, že jsem přišel já, ale trénoval a víceméně už byl nějakou dobu připraven. Proto že ho samozřejmě znám, tak chci, aby hrál. Myslím, že to je nadprůměrný hráč a že nám hodně pomůže.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Litvínov 4:6. Hosté prohrávali 1:4, ve třetí třetině ale předvedli snový obrat

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:19. Hrbas, 17:17. Pláněk, 25:25. Klepiš, 34:57. Jeglič Hosté: 01:21. V. Hübl, 40:38. M. Hanzl, 43:19. Jánošík, 47:40. Jánošík, 55:40. V. Hübl, 56:34. Jarůšek Sestavy Domácí: Haas (55. Michajlov) – Ševc, Hrbas, Kurka, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Dlapa – Lunter, Cienciala, Klepiš (A) – Skalický, Zbořil, Vondrka (C) – R. Zohorna, Jeglič, J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal. Hosté: Janus (41. Zajíček) – L. Doudera, Jánošík (A), T. Pavelka, Kudla, Baránek, J. Říha, Kubát – F. Lukeš, V. Hübl (C), Petružálek – Jarůšek, M. Hanzl (A), Mahbod – Gerhát, Helt, Myšák – Trávníček, J. Mikúš, Válek. Rozhodčí Hodek, Sýkora – Ondráček, Špůr Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 2538 diváků