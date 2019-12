Nevídaný kolaps Boleslavi. Ostudné, totální podcenění! nechápal Rulík | iSport.cz

Mladá Boleslav má nejlépe rozjetou sezonu v historii. Drží se na čele tabulky, pravidelně sbírá výhry. Do úterní předehrávky táhli Bruslaři sérii šesti zápasů, ve kterých bodovali. Proti trápícímu se Litvínovu se čekala další. Jenže přišlo nečekané selhání.

Po 40 minutách tomu přitom nic nenasvědčovalo. Litvínov předváděl tristní výkon, hráči tropili jednu chybu za druhou. Boleslav zaslouženě vedla o tři branky. Kdyby v té chvíli hodil nový kouč Vervy Vladimír Kýhos na led ručník, asi by se nikdo nedivil. „Neříkám, že jsme první dvě třetiny hráli dobře, ale udělali jsme si náskok,“ uvedl trenér Radim Rulík.

Třetí třetinu začali Bruslaři navíc v přesilové hře. V té jim ovšem ujel Martin Hanzl a v oslabení pověsil puk pod víko. Domácím nepomohl ani oddechový čas po dalším snížení na 3:4. Vyrovnání přišlo ve 48. minutě a rozhodující trefu zaznamenal v čase 55:40 Viktor Hübl, který zpoza branky odrazil puk od debutanta Martina Michajlova. Necelou minutu na to přidal pojišťující trefu Richard Jarůšek.

„Vůbec si nedokážu vysvětlit, proč jsme ve třetí třetině úplně přestali hrát. Přestali jsme se hýbat a soupeř toho zaslouženě využil. Třetina 0:5? To je prostě ostudný! Takové mužstvo, které má počet inkasovaných branek, jaký má… Nechápu, jak k tomu takhle mohlo dojít,“ zlobil se Rulík a připomněl fakt, že jeho tým měl do té doby nejlepší defenzivu v soutěži.

„Hráče jsme na tohle připravovali, snažili jsme se tomu předejít. V pondělí jsme o tom měli meeting, přesně na tuhle situaci, ale osobní zkušenost je asi důležitější než situace, kterou člověk předvídá. Litvínov teď hraje o to, aby se z toho vyhrabal. Mají nového trenéra, takže měli samozřejmě obrovský náboj, zaslouženě to otočili a dali nám lekci,“ přidal Rulík.

Roli v šestigólovém přídělu určitě hrál i fakt, že aktuálně jasná jednička Gašper Krošelj dostal zřejmě i kvůli menší zdravotní indispozici volno. Mezi tři tyče se tak teprve podruhé v extralize postavil 19letý Radek Haas, kterého však v 55. minutě, více jak šest minut po čtvrté inkasované brance, nečekaně nahradil Michajlov, který přišel na střídavé starty z prvoligové Slavie.

Podcenění? Podle Hrbase ne

Ačkoliv Rulík na tiskové konferenci mluvil o „totálním podcenění“, podle obránce Marka Hrbase tomu tak nebylo. „Říkali jsme si, že nic není rozhodnuto. Asi je nastartoval gól v oslabení hned při prvním střídání ve třetí třetině. Pak dali nějaké blbé góly, byli na koni a už to bylo těžký,“ hodnotil utkání nejlepší hráč na straně Mladé Boleslavi.

Po utkání se nikomu z boleslavských hráčů nechtělo na rozhovor. Celkem pochopitelně. Nakonec se obětoval Hrbas. „Pocity? Špatný,“ vyhrkl na úvod. „Když vedete 4:1 a oni to dají na 4:4, tak se samozřejmě nehraje úplně nejlíp. S psychikou to asi trochu zamává, ale měli jsme se s tím vypořádat líp a neměli to nechat zajít takhle daleko. Úplně jsme přestali hrát a pak se to nabalovalo a prohráli jsme,“ pokračoval.

Podobný úlet Boleslav dlouho nezažila. Některým fanouškům se možná vrátily vzpomínky na barážové sezony v letech 2008-2012, kdy takových momentů přicházelo za sezonu hned několik. Taková ojedinělá facka ale paradoxně může i pomoct. „Tohle byl až moc velkej výbuch. Dostat pět gólů ve třetí třetině je asi trochu extrém. Možná nás to nakopne, budeme zase poctiví, dělat to, co máme a budeme zase vyhrávat,“ doufá nejproduktivnější boleslavský bek.

Další duel čeká Bruslaře v pátek na ledě Kladna, v neděli pak doma přivítají Zlín. Panika není na místě, ambiciózní tým stále bojuje o nejvyšší příčky. „Po zápase jsme si hned říkali, že to máme dobře rozehrané. Nesmíme si to ale kazit takovými kolapsy. V pátek je další zápas, musíme na tenhle zapomenout a zase hrát naší hru,“ zakončil Hrbas.

