Šťastný nechtěl na děkovačku: Já stydlivej hoch z Moravy? Překvapilo to | iSport.cz

Proč se vám nechtělo?

(směje se) „Tak já stydlivej hoch z Moravy? Byl jsem překvapený. Myslel jsem, že jenom zatleskám a bude to dobrý. Ale musel jsem i na led. Naštěstí tam byl se mnou Gašper (brankář Krošelj), tak mi pomohl. Jinak nevím, asi bych ujel.“

Užil jste si to aspoň?

„Jo. Je to super, když vás fanoušci vyvolají. Ale říkám, gólman to má zažitý, ten to dělá každý zápas, když se vyhraje. Já jsem byl trochu překvapený.“

Mladá Boleslav - Pardubice: Šťastný usměrnil puk mezi betony Kacetla a otevřel skóre utkání, 1:0

Pojďme k zápasu. Kde se zlomil ve váš prospěch?

„Dá se říci, že ho zlomil náš třetí gól, který hodně pomohl. I když vedení o dva góly samozřejmě nic neznamená, ale asi se to tak trošku nalomilo. Pak už jsme byli více na puku a v klidu to dohrávali.“

Vstřelil jste dva góly z předbrankového prostoru. Mířil jste, nebo šlo spíše o štěstí?

„Při prvním gólu jsem se snažil puk usměrnit do brány a on (brankář Kacetl) asi čekal střelu na dlouhý beton, tak roztáhl nohy a padlo to mezi ně. Bylo to i štěstí, ale to se počítá. Při druhém mi to Skalda (Pavol Skalický) přiklepl a mířil jsem nahoru.“

Po třech prohrách před reprezentační pauzou je výhra důležitá pro psychiku týmu. Sedí to?

„Určitě. Přesně tohle jsme chtěli, že to repre pauza zlomí. Zapomněli jsme na ty tři zápasy a chtěli jsme do toho vstoupit vítězně, abychom se vrátili zpátky na tu vlnu, na které jsme byli. Doufám, že v tom budeme pokračovat.“

Trenéři výrazně zamíchali sestavou. Mělo to kýžený efekt?

„Asi s tím bylo potřeba něco udělat. Tři zápasy se prohrály, nedali jsme moc gólů. Samozřejmě mně to zrovna sedlo, tak snad to tak bude pokračovat a bude mi to sedět pořád.“

Mladá Boleslav - Pardubice: David Šťastný svou druhou trefou pojistil domácím vedení, 4:1

Váš útok s Žigou Jegličem a Pavlem Skalickým zařídil tři góly. Pomůže to i po osobní stránce? Individuálně je vaše sezona zatím celkem rozpačitá…

„To máte pravdu. Nejhorší na tom je, že jsem se do šancí dostával, měl jsem podle mě i hodně střel, ale vůbec nic mi tam nepadalo. Takže jsem rád. I před repre pauzou se mi povedlo dát v zápase proti Zlínu gól. Teď rovnou dva, tak doufám, že se to nějakým způsobem zlomilo a že začnu pomáhat týmu i bodově.“

V závěru jste mohl zkompletovat hattrick z trestného střílení. Nevěřil jste si, nebo trenéři určili Žigu Jegliče?

(směje se) „Asi určili Žigu, on je náš nájezdový specialista.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:25. Šťastný, 30:23. Kurka, 35:00. Pláněk, 44:52. Šťastný Hosté: 27:12. R. Vlach Sestavy Domácí: Krošelj (Haas) – Ševc, Kurka, Dlapa, Pláněk (A), Hrbas, Fillman, Hrdinka – Vondrka (C), Zbořil, Klepiš (A) – Lunter, Bičevskis, J. Stránský – Skalický, Jeglič, Šťastný – Flynn, Najman, P. Kousal. Hosté: Kacetl (Kantor) – Eklund, Holland, J. Kolář (C), T. Voráček, Mikuš, Ivan, Oliva – Mandát (A), R. Kousal, Tybor – Machala, Harju, D. Kindl – Kusý, R. Vlach, Látal – M. Beran, Poulíček (A), Pochobradský. Rozhodčí Horák, Pražák – Frodl, Komárek. Stadion Návštěva 2732 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 26 12 8 1 5 91:59 53 2. Třinec 29 15 1 3 10 97:78 50 3. M. Boleslav 28 14 3 2 9 84:66 50 4. Liberec 24 14 3 1 6 84:68 49 5. Plzeň 24 14 0 4 6 82:64 46 6. Brno 27 12 3 2 10 79:80 44 7. K. Vary 26 12 2 2 10 94:66 42 8. Mountfield 27 10 3 2 12 67:70 38 9. Olomouc 26 9 2 3 12 53:68 34 10. Zlín 26 9 1 2 14 73:82 31 11. Kladno 26 8 2 3 13 65:89 31 12. Litvínov 27 8 1 4 14 70:88 30 13. Vítkovice 27 5 6 3 13 63:95 30 14. Pardubice 27 7 1 4 15 59:88 27 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup