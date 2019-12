Razým po premiéře: Lehkovážně to nejde, každý musí plnit svou roli | iSport.cz

Mladá Boleslav - Pardubice: Roman Vlach v přesilové hře vyrovnal na 1:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak se vám pozdávala nezdařená premiéra?

„Boleslav je pro Pardubice dlouhodobě nepříjemný soupeř, naposledy tu Dynamo vyhrálo v roce 2015. Připravovali jsme se na to, že domácí po třech porážkách půjdou tuhle sérii přerušit. Držet krok jsme vydrželi zhruba do půli zápasu, pak jsme si začali myslet, že už toho moc umíme, začali jsme si komplikovat hru v obranném pásmu, kupili jsme chyby, kluci se vrátili k tomu, co asi hráli předtím. Boleslav nám odskočila na dva góly a po čtvrtém gólu už si výsledek zkušeně pohlídala.“

Váš tým zarazil očividným nedůrazem ve vlastním brankovišti, po němž padly tři góly. Čím si to vysvětlujete?

„Je to odraz pardubické sezony, kluci nehrají zase tak špatný hokej, ale z nedůrazu pramení to, že dostávají více branek, než jich vstřelí. V koncovce na jeden gól se těžko vyhrává. Pardubice mají s četností střelby problém od začátku sezony, jsou nejméně střílejícím týmem a druhý nejmenší počet vstřelených branek. Nabádáme kluky ke střelbě ze všech možných pozic, pokud to jde, od mantinelu, chodit do brány, dávat to tam. Ale zatím se nám to nepodařilo změnit.“

Čím hráče nakopnete, povzbudíte?

„Pokud se hra nedaří, musí se zjednodušit, hrát účelně, nehrát na krásu, plnit si to, na čem se domluvíme, podpořit jeden druhého. Bojovat i za nepříznivého stavu. My jsme sem jeli s tím, že budeme dobře bránit střední pásmo, se snahou nedovolit jim jejich jednoduchou hru s protečováváním puků, kdy lítají do soupeřovy třetiny. To se nám dařilo půlku zápasu, jakmile jsme z toho na chvíli vypadli, dostali jsme se pod tlak.“

Co vám týden strávený v Pardubicích během reprezentační přestávky ukázal?

„Klukům jsme nastínili, co po nich budeme chtít, z čeho by měli vycházet, kluci to přijali. Měli za sebou úspěšný víkend, porazili Spartu a Brno, chtěli jsme na to navázat, ale to se nepodařilo. Říkali jsme klukům, že si nemůžeme jít hokej jen zahrát, ale udělat všechno proto, aby odvedený výkon vedl k bodovému zisku.“

Chystáte změny v kádru či případně v sestavení obrany, útoku, neboť jste zatím ponechal stávající složení?

„Nechtěli jsme do toho sahat, nebyl důvod, ale tady jsme nějaké změny udělali po druhé třetině. V každém případě budeme spoléhat na hráče, kteří budou poctivě pracovat. Pokud k tomu někdo přistoupí lehkovážně, tak pokud budeme mít dostatek hráčů, ke změnám bychom sáhli. Každý má svoji roli v týmu, každý si ji musí bezezbytku splnit. Když dnes vezmu naši čtvrtou lajnu, dostala dva góly. My po ni nevyžadujeme, aby góly střílela, místo toho musí soupeři odebírat sílu, aby na ně byly fauly, v žádném případě nesmí góly dostávat. Ti kluci si dnes úkol jednoznačně nesplnili.“

Jak náročná práce vás čeká ohledně mentálního koučinku s hráči? Dynamo sice po sobě porazilo Spartu a Kometu, ale pořád je na poslední příčce. Tady se za stavu 3:1 ukázalo, že není v silách hráčů to zvrátit.

„Samozřejmě, dostali jsme se dolů, jakmile jsme začali prohrávat, psychika šla hodně dolů. Hráče budeme nabádat, aby za jakéhokoli stavu, v jakémkoli čase podávali maximální výkon.“

Změníte personální složení přesilovek?

„Rád bych je řešil, ale na můj vkus mi tu chybí zkušený pravák, abychom mohli přesilovku hrát z obou stran. Budeme se snažit to řešit v rámci daných možností s hráči, které máme.“

Návrat útočníků Hovorky a Rolinka je tedy tabu?

„To už jsou vyřešené věci. Nepřísluší mi hodnotit situaci, která tu byla. Já se jen zeptal a tím je to pro nás vyřešené.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:25. Šťastný, 30:23. Kurka, 35:00. Pláněk, 44:52. Šťastný Hosté: 27:12. R. Vlach Sestavy Domácí: Krošelj (Haas) – Ševc, Kurka, Dlapa, Pláněk (A), Hrbas, Fillman, Hrdinka – Vondrka (C), Zbořil, Klepiš (A) – Lunter, Bičevskis, J. Stránský – Skalický, Jeglič, Šťastný – Flynn, Najman, P. Kousal. Hosté: Kacetl (Kantor) – Eklund, Holland, J. Kolář (C), T. Voráček, Mikuš, Ivan, Oliva – Mandát (A), R. Kousal, Tybor – Machala, Harju, D. Kindl – Kusý, R. Vlach, Látal – M. Beran, Poulíček (A), Pochobradský. Rozhodčí Horák, Pražák – Frodl, Komárek. Stadion Návštěva 2732 diváků

