Extraligový lídr Milan Gulaš převzal odměnu: Auto je pro mě ideální relax | iSport.cz

Produktivitu extraligy ovládáte od startu sezony. Je pro vás projekt Náš lídr další motivací?

„Když se vám individuálně daří a jste za to odměněn, tak je to určitě zpříjemnění hokejového života. Auto rozhodně využiju a budu se snažit, aby u mě vydrželo co nejdéle. Nějak zvlášť na tom ale nelpím, pro mě jsou důležitější jiné věci. Pořád opakuji, že základem je pro mě úspěch týmu a na tom se ani v případě této odměny nic nemění.“

Minulý týden jste v Plzni v národním dresu přispěl k výhře nad Finy, ale do Moskvy jste už necestoval. Stačil jste zápasy reprezentace sledovat?

„Přiznám se, že jsem zápasy neviděl. O víkendu jsem od hokeje vypnul, což jsem vzhledem k nabitému programu potřeboval jako sůl. Chodil jsem s rodinou v lese u nás za barákem, ale uteklo to, jako když lusknete prsty. Ve středu už jsme opět hráli na Spartě, do Vánoc nás čekají další dva těžké zápasy. Nezastavujeme.“

Pochvala od reprezentačního trenéra Miloše Říhy po utkání v Plzni vás asi potěšila.

„Vždycky potěší, když jsou trenéři s výkonem hráče spokojení. Moc jsem si přál odehrát dobrý zápas a podat výkon, který by odpovídal nastaveným parametrům z extraligy. Nějaké chyby tam sice byly, ale hokej na národní úrovni je přece jen jiný. Ale užil jsem si to se vším všudy.“

Berete výkon v utkání s Finskem jako potvrzení formy z extraligy?

„Sám jsem byl zvědavý, jak se povede přenést můj hokej z extraligových zápasů přenést na mezinárodní scénu. Hlavně tedy po fyzické stránce. V utkání jsem se cítil docela dobře, ale dál zatím nekoukám. Při mých zkušenostech z minulosti by to bylo zbytečné. Do mistrovství světa je strašně daleko a před námi je ještě spousta zápasů.“

Extraliga se po druhé reprezentační pauze rozběhne znovu naplno, ale také se blíží Vánoce. Jde to dohromady?

„Přiznávám bez mučení, že zatím nemám koupený žádný dárek. Obchodní centra nevyhledávám, navíc již všude panuje nefalšovaný blázinec. Tyhle starosti nechávám hlavně na ženě, ale je jasné, že pro nejbližší nějaký dárek nachystám.“

Jak vánoční svátky prožijete?

„Rád bych byl s rodinou o nějaký den déle, zápasový program to ale nedovolí. Štědrý večer však zvládneme klasicky. Sejde se celá rodina a večer bude řízek a trochu salátu. Cukroví moc nedám, v tomhle ohledu se přeci jen trochu hlídám. Vždyť už pětadvacátého ráno máme trénink a druhý svátek hrajeme.“

Když se vrátíme k autu, které jste vyhrál jako lídr listopadového bodování... Jste rád za rodinné a bezpečné auto nebo byste preferoval spíše sportovní vůz?

„Na prvním místě je u mě bezpečnost a prostor, takže jsem stoprocentně spokojen. Auto určitě užiju. Na silnicích jsem spíše klidnější řidič, řízení beru jako relaxaci. Na pravidelných cestách mezi Plzní a Budějovicemi jsem to jen já, auto a muzika. Ideální čištění hlavy.“

Nebude další měsíc cílem znovu ovládnout bodování a zanechat si auto na další období?

„Byl by to určitě příjemný bonus, ale upínat se k tomu nebudu. Jakmile uvidí auto kluci z kabiny, může to taky pro ně posloužit jako dodatečná motivace. Kdybych auto předával jednomu z plzeňských spoluhráčů, vůbec by se nezlobil.“

Setkání střelců: Milan Nový a Milan Gulaš ve dvojrozhovoru pro Sport magazín

Náš Lídr Nový projekt hokejové Tipsport extraligy a oficiálního partnera soutěže, společnosti ŠKODA AUTO a.s. V rámci projektu bude pravidelně oceněn nejproduktivnější hokejista předcházejícího kalendářního měsíce, který získá na měsíční užívání prémiový vůz z produkce ŠKODA AUTO a.s. Projekt byl spuštěn v listopadu, který bodově opanoval plzeňský fantom Milan Gulaš.