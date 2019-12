Vousáč Claireaux, nový miláček Zlína. Možná tady zůstanu déle, nebrání se | iSport.cz

Rozhodčí po vašem zásahu na 2:2 zkoumali, jestli jste neskóroval vysokou holí. Jak jste to viděl?

„Jak puk letěl, tak jsem ho trefil. Říkal jsem spoluhráčům, že to bylo v pořádku. Sice jsem měl hůl trošku vysoko, ale ne tak, aby to nebyl regulérní gól. Od začátku jsem si byl jistý, že to rozhodčí musí uznat.“

Jak důležité pro sebevědomí je otočení tak těžkého zápasu na poslední chvíli?

„Bojovali jsme celý zápas. Bylo strašně těžké dát gól. Jejich gólman byl opravdu skvělý. Jsme šťastní za dva body. Máme dobrý tým. Liga je vyrovnaná, makáme tvrdě. Mým cílem je zahrát si play off. Proto jsem sem přišel. Kvůli tomu hrajeme všichni hokej.“

Užíváte si přízně fanoušků?

„Jsou vášniví, výborní. Po celou dobu nás tlačí. Moc se mi líbí atmosféra při zápasech. Zasloužili si, abychom vyhráli. Jsem tady šťastný, proto jsem prodloužil smlouvu do konce sezony. Líbí se mi město, tým, spoluhráči jsou fajn. I lidé kolem hokeje. I moje manželka je tu spokojená. Určitě je možné, že podepíšu kontrakt i na delší období. Proč ne? Uvidíme za pár týdnů.“

Ke komu máte nejblíže?

„K Dufkovi. Chodíme ven se psy. Ale všichni se ke mně chovají skvěle.“

Nejvíce si asi popovídáte s asistentem Martinem Hamrlíkem, ne?

„Jasně. Ten mluví rád. (úsměv) Navíc umí anglicky. Rád si s ním povídám. Pomáhá mi i na ledě.“

Proti Vítkovicím jste měl v hledišti manželku i s malou dcerou. Poprvé, že?

„Ano. Malá měla na sobě zlínský dres s mým číslem 28. Bylo pro mě důležité, že tady poprvé byla. Na Vánoce přijedou i moji rodiče. Uděláme si s rodinou příjemný čas.“

