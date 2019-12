SESTŘIHY: Lenc dal Spartě hattrick, Vary trefily výhru v prodloužení | iSport.cz

Jiří Průžek zakončuje do odkryté klece Sparty

Takhle to na Kladně vypadalo před startem utkání

Pavel Musil z Olomouce posílá kotouč do sítě Mladé Boleslavi a jeho tým vede

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 51:47. Okál, 59:01. Claireaux, 61:03. Köhler Hosté: 24:09. Lakatoš, 52:21. Mallet Sestavy Domácí: Kašík (Čiliak) – M. Novotný, Nosek (A), Freibergs, Ferenc, Žižka (C), Buchta, Řezníček – Köhler, Fořt, Claireaux – Herman, Honejsek, Šlahař – Kubiš (A), Fryšara, Dufek – J. Ondráček, P. Sedláček, Okál. Hosté: Mi. Svoboda (Dolejš) – Kvasnička, Trška, Šidlík, Bodák, D. Krenželok, R. Černý, L. Kovář – Roberts Bukarts, O. Roman, Lakatoš (A) – Schleiss, Š. Stránský (A), P. Zdráhal – Dej (C), R. Veselý, Mallet – Razgals, Werbik, Guman. Rozhodčí Šír, Obadal – Lučan, Kis Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín Návštěva 4302 diváků

Gulaš řídil výhru čtyřmi body

Hokejisté Plzně porazili Litvínov vysoko 6:2 a svého soupeře zdolali již poosmé z posledních devíti vzájemných zápasů. Severočeši ztratili dnešní souboj již během úvodní třetiny, ve které sice brzy vedli, ale poté čtyřikrát inkasovali. Západočeši si pomohli čtyřmi využitými přesilovkami. Dvěma góly a stejným počtem asistencí se blýskl nejproduktivnější muž soutěže Milan Gulaš.

Hosté začali aktivněji a díky přesné střele Pavelky od modré čáry se dostali do vedení již po 39 sekundách hry. Poté se domácí probudili a během necelých dvou minut vstřelili tři góly. Obrat zahájil v 6. minutě po rychlé akci přesnou střelou z mezikruží Straka, o 39 vteřin později tečoval Gulašovu nabídku zblízka do sítě Pulpán a při vyloučení Trávníčka dorážkou Gulašovy bomby upravil Němec v 7. minutě na 3:1.

SESTŘIH: Plzeň - Litvínov 6:2. Indiáni soupeře přejeli, Gulaš si připsal čtyři body

Litvínovští následně přečkali další nápor Indiánů, ale srážela je nedisciplinovanost. Trest Januse za zdržování hry potrestal v 19. minutě Gulaš, jenž gólmana hostů prostřelil švihem mezi betony. Vzápětí mohl odpovědět během přesilovky Severočechů Hanzl, jeho dorážku ovšem stačil vleže zastavit gólman Frodl.

Po pauze měli hosté výhodu více než dvě minuty dlouhé početní výhody pět na tři, kterou prodloužil vyhozením kotouče Moravčík. Když už byli domácí ve čtyřech, snížil ve 22. minutě po přiťuknutí Trávníčka pohodlně do odkryté branky Kašpar na 2:4. Indiáni znervózněli a od pohromy je za chvíli uchránil Kašpar špatnou přihrávkou při přečíslení dvou na jednoho.

Pak převzali iniciativu znovu domácí. Nový muž v litvínovské brance Honzík ještě stačil zastavit šanci Kantnera, v polovině utkání už dvě využité přesilovky v rozmezí necelých dvou minut hosty definitivně zlomily. Nejprve uspěl tvrdou ránou od modré čáry Čerešňák a ve 30. minutě po spolupráci s Mertlem svým druhým gólem zvýšil na konečných 6:2 kanonýr Gulaš. Další brankové příležitosti Chemici se štěstím přečkali.

Závěrečná dvacetiminutovka se totiž hrála spíše z povinnosti. Hosté se snažili nedopustit ještě vyšší debakl a domácí své akce přehrávali.

Hlasy trenérů:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Jsem rád, že tým na inkasovaný gól rychle zareagoval třemi góly. To byl jeden z aspektů naší výhry, druhým byl jednoznačně náš zlepšený pohyb při hře pět na pět a velmi dobrá hra s pukem. Samozřejmě rozhodly také přesilovky. Výborně jsme zvládli i hru v oslabení. Přesně jsme splnili náš plán. Ten se nezbortil, protože jsme měli nasazení a bruslení. Šli jsme si za vítězstvím."

Jindřich Kotrla (Litvínov): "Odehráli jsme velmi špatné utkání. Nehráli jsme disciplinovaně a neplnili naplánované věci. Propadali jsme za puk v útočném pásmu a to je proti Plzni smrtící. Dostávali jsme se pak pod tlak v obranném pásmu a zbytečné fauly proti týmu s takovou přesilovkou, jakou má Plzeň, se vymstí každému. Nebyla šance zde s takovým výkonem uspět."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:02. Straka, 05:41. Pulpán, 06:56. V. Němec, 18:36. Gulaš, 29:33. Čerešňák, 31:48. Gulaš Hosté: 00:39. T. Pavelka, 21:58. Kašpar Sestavy Domácí: Frodl (Kolář) – Budík, Čerešňák, Jank, Vráblík, Pulpán (A), Moravčík, L. Kaňák – Kantner, Mertl (A), Gulaš (C) – Malát, Kracík, V. Němec – Straka, Kodýtek, Eberle – Pour, Indrák, Rob. Hosté: Janus (21. Honzík) – L. Doudera, Jánošík (A), T. Pavelka, Kudla, Baránek, J. Říha, Kubát – F. Lukeš, V. Hübl (C), Petružálek – Jarůšek, M. Hanzl (A), Kašpar – Trávníček, Mahbod, Hedberg – Jurčík, J. Mikúš, Válek. Rozhodčí Hodek, Bejček – Ondráček, Špůr Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 5885 diváků

Zikmund sestřelil Hradec

Rytíři si připsali teprve druhou výhru z posledních sedmi zápasů i díky gólům útočníka Ladislava Zikmunda, který jim zajistil vedení 2:0. Třetí branku přidal Jakub Strnad, za hosty pak korigoval Radek Smoleňák. Východočeši zaznamenali třetí porážku za sebou, během této neúspěšné série dali dohromady jen tři góly.

Rytíři nastoupili ve vánočních dresech. V jejich sestavě sice opětovně chyběl hrající majitel Jaromír Jágr, ale týmu už po dohodě prvoligové Slavie s Mladou Boleslaví mohl díky střídavému startu vypomoci jiný zkušený útočník a mistr světa z roku 2010 Petr Vampola.

Kladnu vyšel vstup do zápasu, když ve čtvrté minutě Zikmund nijak nekomplikoval koncovku přečíslení tři na dva a z bodu pro vhazování prostřelil Mazance. Hosté pak měli o něco výraznější náznaky šancí, jenže Godla zabránil vyrovnat Klímovi, Šaldovi i Paulovičovi.

SESTŘIH: Kladno - Mountfield HK 3:1. Dva góly Zikmunda zajistily Rytířům tři body

Strážce domácí branky uhájil Kladno od pohromy i ve 28. minutě před dotírajícím Rákosem. Další šanci nedokázal zužitkovat Paulovič. Krátce po něm se výborně natlačil do zakončení Machač, ani Mazanec se ale nenechal zahanbit. Bezchybně si pak vedl také proti Stachovi, takže do závěrečné dvacetiminutovky zůstal zápas zcela otevřený.

Přesně po 42 odehraných minutách se ale poprvé v utkání vylučovalo a po O'Donnellově pokusu se z dorážky prosadil v polovině Klímova trestu na brankovišti dostatečně důrazný Zikmund. V 53. minutě pak dodal klid domácím třetím zásahem Strnad. Kladenský brankář Godla přišel o nulu až na konci 57. minuty, kdy snížil Smoleňák. Středočeši dokázali dohrát duel bez jediného vyloučení.

Hlasy trenérů:

David Čermák (Kladno): "Chtěl bych pochválit úplně všechny kluky od gólmana až po posledního útočníka, protože si myslím, že jsme podali velmi zodpovědný výkon. Navíc proti soupeři, který hrál aktivně, byla tam místa, kdy nás přehrával, ale hráli jsme dobře i v obranném pásmu a myslím, že jsme zaslouženě vyhráli. Zvládli jsme to i přesto, že se nám v první třetině zranil obránce (André Lakos) a točili jsme potom po zbytek zápasu jen pět beků. Odehráli jsme to dnes velmi dobře."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Myslím, že vítězství Kladna je zasloužené. Domácí měli od začátku výborný pohyb, pomohli si brzkým gólem, výborně forčekovali a hráli aktivně. Bojovali o každý puk. Měli jsme velký problém se přes ně prosadit. A přestože jsme si tam vypracovali i velké příležitosti, tak jsme nebyli schopní dát gól. Naše snížení přišlo až v závěru, to už bylo pozdě s výsledkem něco udělat."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:35. Zikmund, 43:01. Zikmund, 52:17. J. Strnad Hosté: 56:56. Smoleňák Sestavy Domácí: Godla (Cikánek) – Nash, Austin, Kehar, Lakos, Zajíc, Zelingr – Bílek, Stach, O'Donnell – Hovorka, Machač, Zikmund – J. Strnad, Redlich, Hajný – T. Kaut, Melka, Vampola. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Linhart, Zámorský, Šalda, F. Pavlík, Rosandić, Cibulskis, R. Pilař – M. Chalupa, Cingel, Smoleňák – Červený, Klíma, Jergl – Miškář, Koukal, Paulovič – Dragoun, Kubík, Rákos. Rozhodčí Jeřábek, Šindel – Pešek, Malý Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 4 166 diváků

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:31. P. Musil, 10:29. Jaroměřský, . Kolouch Hosté: 11:17. Hrbas, 59:31. Jeglič Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (A), Jaroměřský, Švrček, Valenta, Vyrůbalík (C), Dujsík, Škůrek – Burian, Kolouch, V. Tomeček – Klimek, Nahodil, P. Musil – Olesz, J. Káňa, Bambula – Laš, Handl, Skladaný. Hosté: Krošelj (Haas) – Ševc (A), Kurka, Dlapa, Pláněk, Hrbas, Fillman, Hrdinka (C) – Vondrka, Zbořil, Klepiš – Lunter, Bičevskis, J. Stránský – Skalický, Jeglič, Šťastný – Flynn, Najman, P. Kousal. Rozhodčí Hejduk, Kubičík – Brejcha, Jelínek Stadion Zimní stadion Olomouc

Liberec přehrál Spartu i potřetí v sezoně

Hrdinou zápasu byl autor hattricku Radan Lenc. Severočeši se posunuli na druhé místo tabulky a na vedoucí Spartu ztrácí jen bod. Utkání mělo charitativní podtext a premiérový gól si v něm připsal i liberecký útočník Jiří Průžek, který v létě vyhrál boj nad rakovinou.

První větší šanci utkání měli hosté, Řepík přihrál mezi kruhy Říčkovi, jehož pokus z voleje ale Hrachovina zastavil. Na konci 6. minuty se faulem provinil sparťan Pech, po třech vteřinách jeho spoluhráč Dvořák poslal puk do hlediště a domácí následnou přesilovkou pět na tři nepohrdli. Skóre otevřel Lenc.

O dvě minuty později Hudáček orazítkoval tyč Sedláčkovy branky. Domácí byli při chuti, což demonstroval pěknou individuální akcí kapitán Jelínek. Vyrovnat mohl Tomášek, Hrachovina v liberecké brance byl ale připraven.

Druhou třetinu začali lépe hosté, kteří měli ve 24. minutě blízko k vyrovnání. Hrachovina byl po střele Blaina již překonán, ale pomohla mu tyčka. Hosté se dočkali ve 26. minutě, po přečíslení se prosadil kapitán Řepík.

Branka dala hostům další energii, ale domácí odolávali. Ve 34. minutě se dostal do slibné šance Hudáček, ale Sedláček minisouboj vyhrál. Co se nepovedlo Hudáčkovi, zvládl se štěstím Lenc. Jeho přihrávku při přečíslení si Jurčina srazil do branky. Než se hosté vzpamatovali ze smolně inkasovaného gólu, přišel další úder. Ve skrumáži před Sedláčkem se nejlépe zorientoval Průžek a vstřelil svůj první extraligový gól.

V úvodu třetí části se potřetí prosadil Lenc a výrazně přiblížil Liberec k další výhře nad Pražany. Hosté navíc vzápětí přišli o obránce Košťálka, jenž za faul na Dernera putoval předčasně do kabin. V přesilovce mohl přidat další gól Lenc, tentokráte ale nemířil přesně. Sparta se snažila zápas zdramatizovat, výborně chytajícího Hrachovinu ale podruhé nepřekonala.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:44. Lenc, 36:08. Lenc, 37:58. Průžek, 40:26. Lenc Hosté: 25:55. Řepík Sestavy Domácí: Hrachovina (Peters) – Šmíd (A), Knot, Derner, Graborenko, Kotvan, T. Hanousek, Havlín – Ordoš, L. Hudáček, Lenc – J. Vlach, Marosz, Průžek – L. Krenželok, P. Jelínek (C), M. Zachar – Rychlovský, A. Musil, D. Špaček. Hosté: J. Sedláček (Machovský) – Kalina, Blain, Tomáš Dvořák, Jurčina, Polášek (A), Košťálek, Piskáček (A) – Smejkal, Tomášek, Řepík (C) – Rousek, Pech, Forman – Kudrna, Sukeľ, Říčka – Vitouch, Pšenička, Kropáček. Rozhodčí Pešina, Mrkva – Lhotský, Svoboda Stadion Home Credit Aréna, Liberec Návštěva 7 500 (vyprodáno) diváků

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:13. Tybor, 23:47. Mikuš, 32:22. Machala, 34:46. Mandát, 40:21. Kusý Hosté: 00:28. T. Rachůnek, 06:54. V. Polák, 21:07. V. Polák, 51:01. Raška I, 58:24. T. Rachůnek, 60:15. O. Beránek Sestavy Domácí: Kacetl (22. Kantor) – J. Kolář, Ivan, Eklund, T. Voráček, Mikuš, J. Zdráhal, Nedbal – Mandát, R. Kousal, Tybor – Harju, R. Vlach, D. Kindl – Machala, Poulíček, Látal – M. Beran, Pochobradský, Kusý. Hosté: F. Novotný (35. Horák) – Šenkeřík, Stříteský, Graňák, Plutnar, D. Mikyska, Eminger, M. Rohan – T. Rachůnek, Gríger, Flek – V. Polák, T. Mikúš, O. Beránek – Raška I, Skuhravý, Vondráček – Koblasa, Černoch, Kohout. Rozhodčí Lacina, Svoboda – Kajínek, Rampír Stadion enteria arena Návštěva 6 504 diváků