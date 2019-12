Rákos po nečekaném trejdu: Vánoce jako svátky klidu? Pro mě letos ne | iSport.cz

Kometa Brno - Sparta Praha: Poláškova nepovedená přihrávka a Hruška se trefil podruhé, 5:3 VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak se to seběhlo?

„Volal mi sportovní manažer, že jsem vyměněný do Komety. Štědrý večer jsem ještě strávil v Pardubicích a další den jsem cestoval do Brna na trénink. A teď už jsem tady hrál. Říká se, že Vánoce jsou svátky klidu. Pro mě to letos až tak neplatilo. Nebyl prostor o tom nějak moc přemýšlet.“

Jaká to vlastně byla zpráva?

„Byl jsem vlastně postavený pod hotovou věc. Nemohl jsem se koukat doprava doleva. Takhle to je. Budu se teď snažit získat fanoušky na svou stranu. Kometa má nejvyšší cíle. Je to jeden z největších klubů v lize. Pro mě je to pozitivní změna.“

Jaký byl první zápas?

„Náročný. S klukama jsem měl jeden trénink a rozbruslení. Vstřebávám spoustu nových věcí. Jsem samozřejmě nadšený, že jsme vyhráli. Měl jsem hodně prostoru na ledě. Byly tam nějaké chyby, které se budu snažit do příštího zápasu odstranit.“

Kometa Brno - Sparta Praha: Ukázková kombinace domácích, na jejímž konci stál Zaťovič, 3:2

Jak vás přivítala kabina? S hráči Komety jste na ledě moc nevycházel….

„Nemáme žádné rozbroje. To, co je na ledě, by tam mělo zůstat. Pro mě to vždy zápasem končí a nemám problém se pak s kýmkoliv bavit. Stejnou práci, kterou jsem odváděl proti Brnu, se budu snažit odvádět pro Brno.“

Jste rád, že se dnes vrátil do hry Martin Erat?

„Vždycky když jsem hrál proti němu, byl to většinou nejlepší hráč Komety. Určitě je to pro nás velká posila.“

Slyšel jste, že diváci při čtení vašeho jména dost silně pískali?

„To vůbec nevím. V kabině nic slyšet nebylo. Je mi jasné, že si budu muset fanoušky získat na svou stranu. Nebyl jsem jejich oblíbencem, když jsem hrál za jiné týmy.“

SESTŘIH: Kometa Brno - Sparta Praha 5:3. Domácí v bitvě rivalů srazili lídra

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:30. P. Holík, 17:34. Hruška, 24:34. Zaťovič, 31:06. Pyrochta, 55:18. Hruška Hosté: 11:45. Pech, 19:27. V. Růžička, 34:23. Blain Sestavy Domácí: Vejmelka (Klimeš) – Bartejs, O. Němec (A), Pyrochta, Baranka, Gulaši, Svozil, Malec – Vincour, Plekanec (A), M. Erat – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller – Kusko, Rákos, Kucsera – Svačina, Hruška, Orsava. Hosté: J. Sedláček (Wolf (A)) – Polášek (A), Piskáček (A), Kalina, Blain, Tomáš Dvořák, M. Jandus, Prchal – Rousek, Sukeľ, Říčka – Smejkal, Tomášek (C), Řepík – Kudrna, Pech, Forman – Vitouch, V. Růžička, Pšenička. Rozhodčí Hradil, Kika – Kis, Lučan Stadion DRFG arena Návštěva 7700 (vyprodáno) diváků