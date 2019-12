Ikony Sparty: Uzavření extraligy? Výsměch, průšvih! Vrbata by skončil | iSport.cz

O extralize, ale bez nás. Způsob, proti kterému se rázně ohrazují. „Přijde mi neuvěřitelný, že se o tom šuškalo někde stranou,“ tvrdí někdejší útočník Jaroslav Hlinka, současný sparťanský sportovní manažer a nejproduktivnější muž v historii klubu. Petr Ton, nejlepší střelec a sportovní ředitel, přitakává: „Image by hrozně utrpěla.“ Ve hře je představa, že by se extraliga uzavřela směrem dolů, že by tedy nikdo nesestupoval. Ale vítěz první ligy by se přidal.

Co vám na tom nejvíce vadí?

Ton: „Nemluvím pouze z pozice manažera, ale i jako bývalý hráč. A měnit pravidla v půlce sezony? To mi přijde hrozně nešťastný. Je tam dole namočených asi tak pět klubů, jejichž šéfové byli iniciátory téhle snahy. Bylo to o celé lize, ale bez nás. Oni nás nepozvali, protože si snad mysleli, že bychom byli proti? A ovlivňovali bychom ostatní? To mi nepřijde šťastný. “

Hlinka: „Je neuvěřitelný, že se o tom šuškalo někde stranou. A dozvěděli jsme se to vlastně z novin! Že se má extraliga uzavřít už v téhle sezoně? Totální chaos, nesmysl. Jsem v téhle funkci krátce, ale tohle jsem ještě nezažil. Přijde mi to hloupý, nešťastný. A jako totální výsměch.“

Takže vás nejvíce drásá, že by se měla měnit pravidla během soutěže?

Hlinka: „Ano. Jestli něco měnit, tak s chladnou hlavou. Mně se ale nelíbí ani ten plán na další roky. Myslím si, že to bude extraligu degradovat. Na dva roky zavřít, pak zase otevřít? To mi přijde jako totální chaos. Ale nejvíc mi vadí, že to chtějí udělat během rozehrané sezony.“

Ton: „Zvlášť v českých podmínkách by to bylo hrozně nešťastný. Pokud to mám vzít ze sportovního hlediska, představte si situaci, že kluby, kterých se to týká, takže hlavně Pardubice, Kladno a Litvínov, budou v bodě, kdy bude jasno o uzavření, rozprodávat hráče a nabízet je těm týmům, které uvažují o titulu? Tím by se soutěž absolutně degradovala, naštvali bychom si strašně moc fanoušků i lidí okolo hokeje… Už teď se mluví, že čtrnáct mužstev je ze sportovního hlediska na hraně, a my to ještě rozšíříme? Nevím, nevím… Navíc ti samí lidé, kteří schválili přímý postup i sestup, to teď chtějí měnit? Protože se jim to hodí?“

Hlinka: „Mě tyhle úvahy štvou hlavně kvůli fanouškům. Je vidět, jak je teď hokej baví, sledují boje nahoře, ale i dole. Řeší, kdo sestoupí, kdo se udrží. A když se to zruší, tak ten spodek od šestého místa níž víceméně nikoho nebude zajímat. I když teď mužstva, která jsou nahoře, přijedou k těm dole, má to grády, je to vyhecovaný. A teď tohle fanouškům sebereme? Bohužel, jeden tým tam zahučí. Ale o tom je přece sport. Proto se to před sezonou takhle odhlasovalo.“

Ton: „Štve nás i to, že to bylo bez nás. Věřím, že i klub jako my k tomu máme co říct. Mělo by se snad vyjádřit všech čtrnáct týmů.“