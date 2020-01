Forma v extralize: kacířská myšlenka o Jágrovi. A jak se Hosták sekl? | iSport.cz

1. LIBEREC

Na začátku sezony se rozstřílel a narazil v Kladně. Teď bodoval šestnáctkrát v řadě a hádejte, kde všechno skončilo? Nemohl by Pešán zařídit, aby v rámci česko-čínského přátelství odjeli Rytíři rozdávat radost do Pekingu?

2. ZLÍN

Když Martin Hosták vidí scénu z filmu Statečné srdce, kde Mel Gibson řve v dabingu: „Svobodaaaa!“, asi vypíná televizi. Ale marná sláva. Sekl se, že trenérovi nevěřil už od léta. Se Svobodou je Zlín silný.

3. KOMETA

Už zase šlape, jen je tady vada na kráse v podobě absence Petra Holíka. Jako kdyby Včelku Máju namlouvala Jiřina Bohdalová, a ne Aťka Janoušková. Snažíte se, snažíte, ale ty přesilovky prostě nejsou, jak mají být.

4. SPARTA

Open air bylo velké, zážitek, plus výhra nad Litvínovem všechno umocňuje. Ale fičelo, bylo hnusně, zima. Vážně se obáváme, aby na marodění náchylná parta neskončila s čajíčkem v posteli.

Extraliga v Drážďanech: Mega show pro 30 tisíc lidí. Jak si večer užili fanoušci?

5. KLADNO

Tvorbou kádru se zdálo, že Kladno sbírá staré plechovky od coly. Jenže málokdo čekal, že některé budou i plné! Vampola, Austin, Godla? To je terno. A kacířská myšlenka. Co když Jaromíra Jágra vůbec na ledě nepotřebujete?

6. MOUNTFIELD HK

Přesně, na co hokejistům platit. To je samé, že hrají srdíčkem, jak je tenhle sport baví, no tak ať ukážou tu lásku ke sportu, ne? No, a jestli chcete nějakou tu kačku, roznášejte ráno třeba letáky.

7. PLZEŇ

Patrik Zdráhal je extraligový klenot. Ne, jinak. Měl by jím být. Talent má obří, ale ve čtyřiadvaceti letech čekáte, že ho budou ukazovat každý večer, ne občas. Tady je pro něj ideální destinace, aby nezvětral.

8. TŘINEC

Do Polska se jezdilo pro plesové šaty, pro telecí párky, pro džíny. Nejlepším exportem ale rozhodně je zboží, které se uleželo pár let v Kanadě. Wojtek Wolski může být pro extraligu poklad.

Karlovy Vary - Třinec: Wolski projel obranou a bekhendem zakončil pod horní tyč, 1:2p

9. MLADÁ BOLESLAV

Není tajemství, že najdete dost klubů, které by nejradši vzaly nákupní košík a vyrazily do Bolky pro zboží v akci. Zájem je o její veterány pro play off. Paradoxní je, že pár odchodů by ji mohlo zatraktivnit, zrychlit.

10. OLOMOUC

Porazit Plzeň na střely 45:20 a stejně po nájezdech prohrát? OK, dáváme pětikorunu do kasičky za vulgarismy, ale to prostě nas...! Pořád máte dojem, že tenhle tým dovede hrát asi o 98 procent lépe, než vypadají jeho dresy.

11. VÍTKOVICE

Robert Záruba si seděl ve vaší hale a na MS 20 vykládal něco o tom, jak každá zblokovaná střela může být spermií, z níž se narodí šance. Jeden by neřekl, jak tahle aréna dovede být vzrušující, že?

12. PARDUBICE

Rudolf Hrušínský nejml. ve filmu Vesničko má, středisková: „Přijdu, až nastaví zrcadlo.“ Hokejisté Pardubic: „Přijdeme, až budeme prohrávat 0:3.“ Fanoušci Pardubic: „Tak my už radši nepřijdeme vůbec.“

SESTŘIH: Pardubice - Kladno 3:4p. Hosté vedli o tři branky, domacím se však obrat nepodařil

13. KARLOVY VARY

Adventní nálada je pryč, cukroví v břiše, stromek u popelnice a navíc se začalo nějak vytrácet i karlovarské kouzlo. Aktuálně připomínají kapra, kterého jste 24. prosince pustili do řeky. Vypadají přichcíple.

14. LITVÍNOV

Hrají dobře. Jsou silní. Určitě se udrží. Taky jste tyhle věty slyšeli? Jenže minus je, že činy jaksi chybí. Za solidní umělecký dojem nedostanete ani deset deka vlašáku, ani jízdenku do Mostu.