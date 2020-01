Mountfield zastavil výplaty! Schön si s hráči promluví ve Švédsku | iSport.cz

Hradečtí hokejisté se radují z gólu do branky Sparty • Barbora Reichová / Sport

Martin Zaťovič (vlevo) a Filip Pyrochta (vpravo) se radují ze vstřelené branky do sítě Hradce Králové • Pavel Mazáč / Sport

Bum. Do hradecké kabiny najednou spadl balvan. Mountfield dvakrát vyhrál, porazil Pardubice i Spartu a pak se hráči dozvěděli, že vedení stoplo výplaty. Ne proto, že by na ně nebylo. Jen si boss Miroslav Schön chce s hráči promluvit, patrně si vyříkat předchozí bídné období. Netradiční? Rozhodně. Každopádně tým zareagoval tak, že se na něj prezident při schůzce, kterou naplánoval na příští týden, nebude mračit. Porazil 2:1 Kometu v prodloužení, vyhrál potřetí v řadě.

Na konci kalendářního roku se hráči Mountfieldu dozvěděli hodně kyselou zprávu. Peníze vám na účet nedorazí. Nebo ne hned teď. Problém nehledejte v tom, že by vyschla studna, vůbec. Prezident klubu Miroslav Schön se rozhodl pozdržet týmu výplaty kvůli výkonnosti. S hráči má v plánu se potkat v pondělí ve Stockholmu, kde čeká na Hradec první semifinále Ligy mistrů a všechno s nimi probrat.

Jeho tah překvapil. Hodně. Přišel ve chvíli, kdy se tým jakž takž začal vypořádávat s bídnou formou. Na čtyři porážky navázal tak, že přetlačil v derby Pardubice a doma se pak vytáhl proti první Spartě. Ani dvě výhry ho ale neobměkčily. Ani to, že na jeho tým čekala rozjetá Kometa, která se změnila na drtičku a rozdávala gólové přiděly.

Reakce hradeckého týmu na nulu v kolonce příchozích plateb? Nepoznali byste, že by začínal doutnat nějaký problém. Mountfield vytáhl znovu silný výkon jako proti Spartě. Od klubového šéfa to byl risk. Tahle akce mohla rozjíždějící se tým zase zabrzdit, rozhodit náladu, odklonit debaty od hokeje jinam. „Myslím, že na výkonu se to vůbec neprojevilo,“ poznamenal jeden z hradeckých trenérů Tomáš Martinec.

Hráči se k stopce na výplatnici vyjadřovat moc nechtěli. „Tohle komentovat nebudu, nezlobte se. Nás musí zajímat to, co se děje na ledě, vyhrávat zápasy, tohle je věc, kterou potřebujeme. Věci okolo je zbytečné teď řešit. Mám hroznou radost, že jsme vyhráli,“ prohlásil kapitán Radek Smoleňák. Výhru v prodloužení nakonec vystřelil on. Znovu byla v hradeckých barvách vidět jeho první trojka s Lukášem Cingelem a Matějem Chalupou, postarala se oba góly Mountfieldu. Jako jediní vedle sebe nastupovali i v době, kdy tým počítal porážky. Celý tým ale šlapal.

Mountfield HK - Kometa Brno: Smoleňák ukončil prodloužení po krásné kombinaci, 2:1pr.

Proti Kometě zažil jen jedno vážnější krizové období. Po vyrovnání Martina Zaťoviče na 1:1 promarnil dlouhou přesilovku 5 na 3, když byl neprávem vyloučen po podivném pádu Matěje Pauloviče právě Zaťovič. Pak Kometa zatápěla. Ale do vedení nešla. A hned v prvním střídání se při prodloužení trefil Smoleňák, když se puku dotkli všichni tři členové první formace.

Hradec byl dopředu dravější než dřív, najednou jako by nudné defenzivní války skončily a na nebe se pomalu vracel Mountfield, který vás nechce utahat, ale porazit. Hodně střel, aktivita v útočném pásmu, prolínání postů mezi obranou a útokem? Zhruba dvě třetiny automatika. Dost dlouho všechno naráželo do zdi jménem Marek Čiliak. Architekt dvou brněnských titulů se vrátil z mise ve Zlíně ve výjimečné formě. Když měl Hradec šanci, vytahoval ty svoje slavné klidné zákroky. Až v 21. minutě na něj našel recept Lukáš Cingel. Dlouho byl jediný.

Kometa v posledních třech zápasech nastřílela 17 gólů, v Hradci ale střelecky zamrzla, na víc než jeden Zaťovičův gól se nezmohla. Bez Martina Erata s Petrem Holíkem vyrážela z defenzivní ulity do brejků. Jenže svoje nájezdy neproměnili Peter Mueller, ani Luboš Horký. Že souboje jeden na jednoho nejsou oblíbenou disciplínou pro brankáře Marka Mazance? Dvakrát vyhrál. S blížícím se koncem zápasu exceloval.

Mountfield HK - Kometa Brno: Skvělý Mazanec! Vychytal samostatný únik Muellera

Hradec teď pojede do Stockholmu na Ligu mistrů i na setkání se svým bossem Miroslavem Schönem. Na rovinu, dřív tým nehrál dobře. Strašidelný zápas střídal šílený. Mít se šéfem setkání v době před bitvou s Pardubicemi, asi by slušnou část peněz ze své výplaty na kontě neviděl. Po třech výhrách a stoupajícím výkonu je situace jiná. Tým svému veliteli ukázal, že dovede víc.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20:50. Cingel, 60:29. Smoleňák Hosté: 52:01. Zaťovič Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Cibulskis, Zámorský, Šalda, F. Pavlík (A), Nedomlel (A), Rosandić, Čáp – M. Chalupa, Cingel, Smoleňák (C) – Perret, Koukal, Jergl – Klíma, Lev, R. Pavlík – Paulovič, Dragoun, R. Pilař. Hosté: Čiliak (Vejmelka) – Baranka, Mlčák, Pyrochta, Glover, Gulaši, Svozil, Malec (A) – Zaťovič (C), Plekanec (A), Mueller – Orsava, Hruška, Vincour – Dočekal, Rákos, Kucsera – Kunc, Kusko, L. Horký. Rozhodčí Svoboda, Pražák – Hynek, Ganger Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 33 15 9 1 8 115:83 64 2. Liberec 30 18 4 1 7 99:77 63 3. Plzeň 31 16 2 6 7 103:80 58 4. Brno 33 15 3 4 11 103:97 55 5. M. Boleslav 32 14 4 4 10 93:78 54 6. Třinec 31 15 2 3 11 101:82 52 7. K. Vary 33 13 5 2 13 116:95 51 8. Mountfield 33 12 4 3 14 81:83 47 9. Zlín 33 13 2 3 15 101:98 46 10. Olomouc 33 10 4 4 15 76:93 42 11. Kladno 33 11 2 5 15 77:106 42 12. Vítkovice 32 7 6 4 15 76:108 37 13. Litvínov 32 9 2 4 17 88:111 35 14. Pardubice 33 8 1 6 18 73:111 32 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

Mountfield HK - Kometa Brno: Zaťovič vystřelil bezprostředně po buly a vyrovnal, 1:1

Mountfield HK - Kometa Brno: Skvělý Mazanec! Vychytal samostatný únik Muellera