Plekanec o boji s Bulířem: Kdo to skousne víc, má větší šanci vyhrát | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:51. Kotvan, 23:34. Knot, 41:28. A. Musil, 48:43. L. Hudáček, 53:36. L. Hudáček Hosté: Sestavy Domácí: Hrachovina (Žajdlík (A)) – Šmíd (A), Knot, Derner, Graborenko, Kotvan, T. Hanousek – Birner (A), Bulíř, Ordoš – Marosz, L. Hudáček, Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek (C), M. Zachar – J. Vlach, A. Musil, Průžek – Najman. Hosté: Čiliak (Vejmelka) – Bartejs, O. Němec (A), Pyrochta, Baranka, Gulaši, Svozil, Malec – Zaťovič (C), Hruška, Mueller – Plášek ml., Plekanec (A), M. Erat – Orsava, Rákos, L. Horký – Dočekal, Kusko, Kucsera. Rozhodčí Hradil, Veselý – Lučan, Kis Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 7 126 diváků

Po celý zápas jste měl osobní mini souboj s Michalem Bulířem, takovou pošťuchovanou. Přišlo vám, že jste se mu dokázal vetřít pod kůži?

„Já se snažím vyhrát, on se snaží vyhrát, to se děje, to je zkrátka zápas. Hrál jsem dlouho na farmě, hlavně tam se takové věci dějí. Kdo to skousne víc, má větší šanci vyhrát. Dneska nás porazili, zaslouženě, my se musíme soustředit na sebe. Jak říkám, je dost času to vypilovat.“

Jak jste viděl velkou porážku ze svého pohledu?

„Byli lepší. Jednoznačně. Dnes to bylo o jednom týmu, my se drželi jen půlku zápasu, Liberec byl jednoznačně lepší, dodržoval hru, kterou chtěl hrát, my jsme na to nedokázali zareagovat prakticky celý zápas. Měli jsme hrát líp.“

Byl největší problém v překonání přísné liberecké obrany?

„Problém… Jak říkám, my jsme nehráli to, co jsme chtěli, oni jo. Měli jsme jen pár pološancí, kdyby z nějaké padl gól, bylo by to vyrovnanější, ale dneska jsme na soupeře neměli.“

Liberec - Kometa Brno: Po zmatku před brankou hostů se trefil Hudáček, 5:0

Můžete rozvést, proč?

„Máme problémy dodržovat věci, které si řekneme. Jsou to hokejové, systémové věci, kdybych je měl všechny vysvětlit, byl bych tu hodinu. Prostě jsou věci, které když si řekneme na poradě v kabině, není možné, abychom je v zápase nedělali. Bohužel se nám to letos stává docela často. Musíme se, dokud je ještě čas, zamyslet nad tím, proč tomu tak je. Jestli tomu někdo z nás nerozumí, nebo proč to zkrátka neděláme. Zatím jsme byli v dobré pozici, pořád jsme, máme čas to dát všechno dohromady, abychom byli připraveni na play off.“

Stoupá pak frustrace, když vše neběží, jak si představujete?

„Když prohráváte a nedaří se, jsou tam emoce a člověk je frustrovaný. Musíte je udržet, soustředit se na hru, pokud je zápas otevřený, kontrolovat ty emoce a hrát jen s těmi dobrými.“

Souhlasíte, že byste z venku potřebovali víc bodů? Máte sedm výher, třináct porážek, byť čtyřikrát s bodem.

„Svým způsobem to tady můžeme pitvat, ale to je jedno. Přijde play off, tam se všechno maže, může se klidně stát, že budeme venku lepší než doma. Tohle je spíš věc statistiky, asi bych to nehrotil. Nemyslím si, že venku jsme vyloženě špatní a že by s tím byl velký problém.“

Jeden hráč obvykle nedělá tým, ovšem zraněný Petr Holík, jeho finální nahrávka, vám v přesilovce chybí dost, že?

„Samozřejmě, Petr patří k nejšikovnějším hráčům v extralize, ale máme dost dobrý tým na to, abychom se s tím vyrovnali. Ale přesilovky nás teď trochu trápí. Potřebujeme si s nimi pomoci, dostat se díky nim do zápasu.“

Liberec - Kometa Brno: Hudáček na druhý pokus překonal Čiliaka, 4:0

Liberec - Kometa Brno: Musil dorazil odražený puk do branky, 3:0

Liberec - Kometa Brno: Knot vyslal nekompromisní dělovku a zvýšil na 2:0