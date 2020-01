Jágr o superjízdě na Spartě: Nebýt marodky, nehraju. Co řekl na pískot? | iSport.cz

Šest týdnů pořádně nestál na bruslích. Rozsáhlá marodka ale nakonec Jaromíra Jágra donutila k návratu. Show, kterou pak proti Spartě předvedl, vstoupí do dějin. Kladno na ledě lídra otočilo z 2:4 na 8:4 a ukradlo všechny body. Příspěvek legendy? Dva góly, dvě asistence. „Snad se do sestavy dostanu i příště,“ smál se po dechberoucím galapředstavení.

V nejvyšší soutěži debutoval v roce 1988. O třicet dva let později v ní stále brousí ledy. Jaromír Jágr se stal po Gordiem Howeovi druhým hokejistou historie, který naskočil v pěti dekádách. „No jo, on už je rok 2020. Hrozně to letí,“ culil se po skvělém večeru v O2 areně. Stejně jako v březnu 1990 „kouřil Spartu“. Tehdy jako sotva měsíc plnoletý zobák trefil hattrick. O třicet let později Pražany sestřelil čtyřmi body.

Otočili jste ze stavu 2:4 na 8:4, navíc proti extraligovému lídrovi. Kde se ve vás vzala taková síla?

„Vždycky tam byla. Prohrávali jsme, ale rychle jsme během pár minut srovnali. To tě vrátí do hry, nakopne tě to. Neměli jsme moc přesilovek, čekali jsme, až nějakou dostaneme. Ve třetí třetině jsme dvě využili, což rozhodlo.“

Jak návrat po šesti týdnech bolel?

„Nedostal jsem se pořádně do situace, kdy by mě to nějak extra bolelo. K mantinelům jsem moc nechodil, rychle jsem taky nebruslil. Spíš jsem to odchodil. Měl jsem zranění, jaké jsem nikdy před tím neměl. Vůbec jsem nevěděl, co od toho očekávat. Mohl jsem s tím trochu trénovat, ale nic naplno. Soustředil jsem se na horní část těla, na střelu. Čekal jsem na moment, až se uzdravím, a budu schopný nastoupit. Bylo to o hlavě, zvyknout si na tu bolest, posílit tu část těla.“

To jste to odchodil slušně. Dvakrát jste skóroval, navíc jste zapsal dvě asistence. To všechno po dlouhé pauze zaviněné zraněním…

„Hlavní je, že jsme vyhráli. Dali jsme góly z přesilovek, což rozhodlo. Byl to takový zvláštní zápas, nahoru dolů. Není to náš typ hry. Moc gólů nedáváme, bylo to nás až moc splašené. Díky bohu, že jsme to ale zvládli a vyhráli. Já už ale takhle chodím posledních deset let, nemám na to, abych s mladýma klukama držel krok.“

Kdy jste se rozhodl, že nastoupíte?

„Den před zápasem, kdy bylo jasné, že máme tolik zraněných hráčů, že bychom pořádně neměli s kým hrát. Jinak bych ještě určitě nehrál. Chtěl jsem si být jistý, že to zvládnu. Vůbec jsem netrénoval s mužstvem, trénovat sám je úplně něco jiného. Nemůžete trénovat v pětkách, netušil jsem, co čekat. Jen jsem lepil sestavu.“

S Petrem Vampolou jste si ale sedli parádně.

„To jo! Na to, že jsme spolu opravdu vůbec netrénovali a odehráli jsme spolu takhle první zápas, to byla paráda. Loni jsme se na ledě vůbec nepotkali, vlastně naposledy jsme spolu hráli někdy před deseti lety v Rusku. Je fajn, že jsme se na to rozpomněli.“

Právě Vampola říkal, že týmu nejvíc pomůžete v přesilovkách. To se potvrdilo.

„Tohle říkal, jo? No, nevím. Spíš šlo opravdu o to, že se nám zranil Kuba Hajný a neměl kdo jít hrát. Myslel jsem, že zůstanu jako třináctý útočník a budu právě chodit akorát na přesilovky. V první třetině jsem to zkusil, snažil jsem se to udýchat a bylo to dobré.“

Sparta - Kladno: Jágr podruhé! Hostující útočník trefil odkrytou branku, 4:7

Pátá dekáda jako Gordie Howe? Hrozně to letí, snad ještě pár zápasů dám...

Jak moc potěší otočka v takovém zápase?

„Je to parádní, navíc proti Spartě. Pro nás je každý bod zlatý, zvlášť tady ale moc mužstev vyhrávat nebude. Kdykoli můžete Spartu obrat, je to zlaté. Navíc rivalita mezi těmito dvěma kluby tady vždycky byla, ne teda posledních pět let, kdy jsme byli o patro níž. (smích) Vždycky bylo všude vyprodáno, lidi si to pamatují. Pro nás je Sparta největší rival.“

Nemrzela vás reakce sparťanských fanoušků? Minule vám tleskali, teď pískali a vytahovali transparenty namířené na vás.

„To, že člověk řekne svůj názor, neznamená, že je správný nebo ne. Já jsem jen řekl, co si myslím a stojím si za tím. Chtěl jsem upozornit na financování sportu. Chtěl jsem ukázat, že i nejpopulárnější sport v Česku má problémy s penězi, co potom mají říkat ty menší sporty? Víc se k tomu nechci vracet. Jak to dopadne, je víceméně jedno. Jakmile někdo řekne něco, co by se mělo změnit, není najednou populární. To se ale dá čekat, spousta lidí by o něco přišla, někteří by něco získali, ti ale mlčí. Ti, kdo by něco ztratili, tak křičí. Je to jedno, v pohodě. Nechci se k tomu vracet. Už jsem si svoje řekl, ať si každý dělá, co chce.“

Po Gordiem Howeovi jste druhý hokejista historie, který nastoupil v pěti dekádách. Debutoval jste v roce 1988. Znamená to něco pro vás?

(úsměv) „To jsi mě zaskočil, to je pro mě nová informace. Je ale pravda, že si pamatuju první zápas v osmdesátém osmém. No, jo… on už je rok 2020. Hrozně to letí. Doufám, že pár zápasů ještě dám.“

Jak to s vámi bude dál? Budete nastupovat, nebo se vždy rozhodnete až podle aktuálního stavu?

„Hlavně doufám, že začnu trénovat s týmem. Když se dostanu do sestavy a můj stav se bude zlepšovat, tak snad budu hrát dál.“

To jste si o sestavu řekl docela hlasitě.

„Já bych nepředbíhal. Uvidíme, co tomu řeknou trenéři.“ (smích)

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:26. Košťálek, 10:21. Řepík, 17:03. Říčka, 27:55. Říčka Hosté: 08:58. Zikmund, 12:20. Melka, 28:29. O'Donnell, 33:47. Vampola, 43:00. Jágr, 46:33. Š. Bláha, 49:42. Jágr, 53:17. J. Strnad Sestavy Domácí: J. Sedláček (Machovský) – Kalina, Blain, Jurčina, Piskáček, Tomáš Dvořák, Košťálek, Poizl – Smejkal, Tomášek, Řepík – Kudrna, V. Růžička, Rousek – Říčka, Pech, Forman – Vitouch, Sukeľ, Dvořáček. Hosté: Godla (Cikánek) – Austin, Nash, Lakos, Kehar, Romančík, Barinka – Zikmund, Vampola, Jágr – Redlich, Machač, J. Strnad – Melka, T. Kaut, O'Donnell – Valský, Stach, Š. Bláha – Bílek. Rozhodčí Pražák, Micka – Frodl, Kajínek Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 14 016 diváků