Snajpr Třince Růžička o zranění, návratu a hvězdné posile Wolskim | iSport.cz

Po zápase v Pardubicích na sebe ještě jednou natáhl dres a přišel na rozhovor. Martin Růžička se usmíval, jako kdyby nastřílel pět gólů, nebo rozhodl čtvrtfinále mistrovství světa. On přitom „jen“ nahrál na jeden gól při výhře 3:2, pro hráče jeho formátu jde jen o tuctové počty. Jenže tenhle zápas měl pro něj svoji výjimečnou cenu. Vrátil se! Zvládl celé utkání po operaci achilovky. Prakticky devět měsíců nehrál velký zápas. Byl spokojený, je zpátky.

Užil jste si extraligový comeback?

„Jsem v první řadě rád, že jsme v Pardubicích urvali body. Měl jsem trochu strach, jak budu vypadat, poslední zápas jsem hrál v dubnu, šesté finále. Pauza byla hodně dlouhá, takovou dobu jsem nikdy mimo nebyl. Všechno nakonec dopadlo ale dobře.“

Byl jste nadržený na hokej?

„Byl, hodně. No ale jak jsem si občas protáhl střídání, nadrženost zase spadla, trochu se mi zatavily nohy. (směje se) Jinak ale fakt super. Jasně, byl to první zápas po dlouhé době, takže je hodně věcí, na kterých musím pracovat. Nejpříjemnější ale je, že jsem si užil výhru.“

Klíčové pro vás je zjistit, že achilovka drží?

„Přesně tak, jestli bude noha fungovat. Na tréninku jsem už viděl, že to jde. Zápas je samozřejmě něco jiného, sám jsem zvědavý, jakou mi dá tělo teď po prvním utkání zpětnou vazbu, jak bude reagovat. Ale můj pocit je, že se všechno bude jenom zlepšovat.“

Na operaci s achilovkou jste musel těsně před sezonou. Dařilo se zahánět skepsi, jak se všechno vleče, extraliga se hraje a vy jste mimo?

„Když vidíte kluky, jak jsou na ledě, makají, dělají všechno, co byste chtěl dělat vy... Byly fáze, kdy to nebylo úplně příjemné. Hlavou vám létá hodně myšlenek. Naštěstí jsem měl velkou oporu v manželce, v celé rodině. S nimi bylo lehčí všechno zvládat. Jsem teď strašně šťastný, že mohu být zpátky.“

Ten váš první zápas v Pardubicích mi připadal, že se potkalo jejich totální nasazení s extrémními třineckými dovednostmi a šikovností. Sedí takový dojem?

„Sedí. Před zápasem jsme si už říkali, že to z pardubické strany bude takhle vypadat, hrají o bytí a nebytí, takže nechají na ledě všechno. Což se taky potvrdilo. Dobře jsme se na to chystali, trenéři nás upozorňovali na poradě, co nás čeká. Myslím, že jsme se s tím i vyrovnali. Ale určitě to není jednoduché, když proti vám nastoupí takhle bojovný tým, techničtější hráči to mají obtížnější. Nezbývá vám nic jiného, než se s tím ovšem vypořádat, když chcete uspět. Pak někdy rozhodnou maličkosti jako teď v Pardubicích přesilovka.“

Na ní chodíte vy i Wojtek Wolski, dva bombarďáci. Na modré je Lukáš Krajíček, práci před bránou má na triku Matěj Stránský a kombinaci propojit Petr Vrána. Bude tahle sestava do budoucna hodně silná?

„Jména vám nikdy nic nezaručí. Ale statisticky by tahle přesilovka fungovat asi měla. Jenže to je jen předpoklad, uvidíme, jak nám to v reálu půjde. Budeme se snažit, abychom očekávání splnili.“

Pardubice - Třinec: Je vyrovnáno. Přesilovku využil hostující Wolski, 1:1

Z přesilovky jste dali gól, povedl se vám i dobrý zámek. Na druhou stranu se občas stalo, že puk šel do dobrého prostoru, jenže tam chyběl hráč. Je potřeba vypilovat ještě souhru?

„Jasně, s Wojtkem jsme hráli úplně poprvé, to platí celkově pro naši sestavu s Krajícem, Petrem Vránou a Straňasem. Je na čem pracovat, potřebujeme si zvyknout na pozice, podívat se na video, všechno nechat usadit. Pomůže jenom čas, hraní a hraní. Myslím, že se to vyladí.“

Jak vlastně vedle sebe vnímáte dalšího gólového zabijáka Wojteka Wolskiho? Sejme z vás tlak?

„Strašně Wojtkovi přeju, že se mu takhle teď daří, je to super kluk a pomáhá nám. Určitě toho tlaku ze mě trochu sejme. Na druhou stranu, vytvářím si ho na sebe sám, chci být týmu platný tak, jak to jenom půjde. Dál se budu snažit hrát svoji hru. Určitě je dobře, že máme víc zbraní a je tady hodně kluků, kteří mohou rozhodnout zápas. Pro soupeře je těžké si nás pak pohlídat.“

Wolski přišel do extraligy, prásk, prásk, ve 4 zápasech nasypal sedm branek. Nepřekvapilo vás až, s jakou lehkostí u nás začal?

„Padá mu to tam, což je nádhera. Vím, jak tohle chutná. (usměje se) Když jsem ho viděl na tréninku, tak řeknu, že nepřekvapilo. On je strašně šikovný hráč, prokazoval to v NHL i v KHL. Hodně mu pomohl první zápas, kdy hned dal gól, ve druhé pak hattrick. Uklidní vás to. Přeju si, ať mu tahle forma vydrží co nejdéle, ať vyhráváme dál.“

Očima trenéra Marka Zadiny „Martin se vrátil po velké pauze, víc jak půl roku nehrál. Ale je to ohromně zkušený hráč, Wojtek taky. Nemůžeme chtít po Martinovi hned zázraky, věříme, že se do toho bude postupně zase dostávat a pak to přijde. Potenciál mají opravdu velký, oba jsou střelci, skvělí hráči. Jen to bude chtít trochu času, aby se do oho Martin dostal. Postupem času se budou kluci zlepšovat.“

