Wolski oko bere. Třinec se trefil, ambiciózní tým si bez hvězd neporadí | iSport.cz

Samozřejmě, bez lákavé finanční odměny by dotyčný těžko přestoupil z KHL do české soutěže. Každý řekne, že si takového plejera může dovolit jedině ocelářská organizace. Není tomu tak docela. Důležité jsou i vztahy, v tomto případě dlouholeté, k tomu reference.

Ale hlavně: byť je Wolski a jim podobní z kategorie game changer drahý špás (v extralize si takoví hráči přijdou minimálně na půl milionu měsíčně), jejich pořízení nemusí být nepřekonatelnou překážkou.

Extra peníz na rozdílového hráče by si klub mohl vyhradit třeba tím, že nebude najímat tři průměrné hráče za 250 tisíc, ale na pozice do třetí, čtvrté formace si vychová svůj artikl. Ambiciózní tým si bez hvězd neporadí, bez průměrných zkušených hráčů by to zvládnout měl.

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 33 21 4 1 7 113:80 72 2. Sparta 37 17 10 1 9 130:98 72 3. Plzeň 34 19 2 6 7 117:85 67 4. M. Boleslav 35 15 5 5 10 104:86 60 5. Brno 36 16 3 5 12 107:106 59 6. Třinec 34 16 3 4 11 109:88 58 7. K. Vary 36 13 6 3 14 120:104 54 8. Zlín 36 14 3 3 16 112:106 51 9. Mountfield 35 13 4 4 14 88:86 51 10. Kladno 36 12 3 5 16 90:116 47 11. Olomouc 36 10 5 4 17 81:101 44 12. Vítkovice 35 7 6 4 18 86:125 37 13. Litvínov 35 9 2 5 19 94:123 36 14. Pardubice 36 8 1 7 20 78:125 33 Generali Play-off

