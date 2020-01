Šalda v extralize: Hlavně nedělat blbosti! Mluvil o LM i Dahlinovi | iSport.cz

Aleš Jergl v 52. minutě de facto potvrdil postup Mountfieldu HK do finále Ligy mistrů trefou do prázdné branky • Michal Beránek (Sport)

Když si projedete extraligové soupisky, najdete tam jen čtyři obránce ročníku 1999 a mladší, kteří by pravidelně hráli extraligu a v zápasech na ledě strávili víc jak 13 minut. Jedním z nich je hradecký Radim Šalda. V neděli jeho rána pomohla k vítězství Hradce nad Zlínem 4:2. „Byl to trochu takový motýlek. Jsme moc rád, že mi to tam spadlo,“ spokojeně se usmíval svému zásahu na 3:2.

Jaký máte dojem ze zápasu, který Zlín rozjel hodně aktivně, ale ze svých šancí proměnil jen jednu?

„Začali jsme vlažněji, stejně jako v pátek v Olomouci. Naštěstí to pro nás nedopadlo tak špatně jako tam, kde jsme dostali gól už po dvaceti sekundách. Tady nás naštěstí podržel Mazi (Marek Mazanec) a od půlky zápasu už jsme měli všechno pod kontrolou.“

Djurgaarden byl zatím vrcholem sezony. Jak těžké je se motivovat ke stejnému výkonu na konci ledna v lize, když je to pořád jenom jeden zápas z dvaapadesáti?

„My si pořád říkáme, jak to musí být stejné. Ale je to v hlavách, přijde Liga mistrů a zapneme, je to play off. Všechny nás štve, že v extralize předvádíme i horší zápasy, protože body jsou pro nás hodně důležité. Tabulka pro nás nevypadá vůbec optimálně. Se Zlínem jsme se nakonec zvedli, tak doufám, že pojedeme dál a budeme vyhrávat.“

Straší hodně, že jedenácté místo je mnohem blíž než šestka?

„No jasně, propadat se už nesmíme. Ale je to hlavně o nás, musíme se vzchopit a hrát tak, co jsme hráli proti Zlínu od poloviny zápasu.“

Pro vás je tohle první extraligová sezona. Jak je pro beka ve dvaceti letech náročná?

„Dává mi to strašně moc, dostávám hodně času a jsem za to vděčný. Můžu čerpat zkušenosti vedle starších kluků, třeba vedle Filipa Pavlíka, který mi hrozně moc pomáhá. Hlavně se snažím, abych nedělal nějaké moc velké blbosti a nebyl nervózní.“

Jednou mi říkal Jan Rutta, že čeští beci dozrávají pomaleji, než ostatní. Na něm nebo Michalu Kempném to je dobře vidět. Vy extraligu hrajete už teď, ale napadá vás, co za tím může být?

„Taky to souvisí s tím, jak klub hráče vychovává. Někdo se vyvine rychleji, ale všechno hlavně záleží na každém hráči, jak se chce posouvat a jak ke všemu přistupuje. Víte, Petr Hubáček to v televizi říkal podle mě dobře. Trenéři v mladších kategoriích chtějí hrát na výsledky. A když udělá hráč chybu, dostane zjebáno, když to tak řeknu. Pak je to o tom, že se bojíte udělat chybu znovu, tak na modré radši puk hodíte pryč.“

Aby se céres neopakoval?

„Jo, máte po starostech. Nesmíme se bát udělat chybu, protože fakt se z nich člověk učí. Jen je nesmí pořád opakovat, ale něco si z nich vzít. Pak půjdete nahoru.“

Podobně mluvili ve Frölundě, když rozebírali Rasmuse Dahlina. Dovolili mu chybovat.

„To je ono. Je mu devatenáct let a podívejte se, kde je. Hraje NHL a nemá s ní problém.“

