Stránský jde do Komety. Nechtěl jednat o nové smlouvě, zní z Vítkovic | iSport.cz

„Uvědomujeme si, že se v osobě Šimona Stránského zbavujeme talentovaného odchovance, což je vždy velice citlivé,“ vysvětloval na klubových stránkách Aleš Pavlík. „Jenže v současné době je naším jediným cílem záchrana extraligové soutěže a tomu podřizujeme naši veškerou aktivitu. Pro tento boj potřebujeme mít v kádru hráče, kteří jsou ochotní bojovat, makat, dřít, nebát se dostat ránu. Po shodě s trenéry jsme bohužel dospěli k názoru, že toto Šimon Stránský nesplňuje.“

Roli podle Pavlíka hrálo i to, že Šimon Stránský neměl zájem o prodloužení nového kontraktu s Vítkovicemi. „Už od podzimu nechce jednat o nové smlouvě v našem klubu a je veřejným tajemstvím, že už má nějaký čas podepsanou smlouvu jinde. To jsou hlavní důvody, proč jsme se rozhodli jej uvolnit. Šimonovi každopádně děkujeme za to, co v našem dresu odehrál v minulosti a přejeme mu hodně úspěchů v budoucnu.“

Podle Pavlíka bude ve finiši základní části klíčová tvrdá dřina. „Proto jsme se rozhodli přivést hráče, který je ze své podstaty dříč a bojovník, je ochotný prát se za Vítkovice, přestože za ním není žádná ostravská minulost. V krizové situaci je potřeba změna přístupu. Hry na krásu bylo dost, teď je potřeba boj o záchranu, musí se dřít, makat, jet na krev a nebát se schytat i nějakou tu ránu.“

Společně se Stránským do Komety míří i obránce Daniel Krenželok, který už se ovšem dohodl s Vítkovicemi na uplatnění opce pro nadcházející sezonu. Stránský (22 let) v aktuálním ročníku odehrál 36 zápasů (9+6, -14), Krenželok má bilanci 32 zápasů (2+5, -10).

Čtyřiatřicetiletý Jan Hruška s Kometou získal dva tituly (2017, 2018), stříbro (2014) a bronz (2015). V této sezoně odehrál 36 zápasů (10+13, +5). „Pro nás je rozhodující, že je ochoten jít k nám do Vítkovic a bojovat za záchranu, což dokazuje i tím, že chce v našem kádru pokračovat i v následující sezoně,“ říkal Pavlík. „To jednoznačně svědčí i o tom, že věří, že náš boj v závěru letošní sezony bude úspěšný. Je ochoten makat, bojovat o záchranu vítkovického klubu, v neposlední řadě s ním přicházejí bohaté zkušenosti.“

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 36 22 4 1 9 125:88 75 2. Sparta 39 17 11 1 10 133:103 74 3. Plzeň 37 20 2 6 9 123:99 70 4. M. Boleslav 37 17 5 5 10 113:90 66 5. Třinec 36 18 3 4 11 116:93 64 6. Brno 38 17 3 5 13 113:113 62 7. K. Vary 38 14 6 3 15 125:108 57 8. Zlín 38 15 3 3 17 118:111 54 9. Mountfield 37 14 4 4 15 92:90 54 10. Olomouc 39 12 5 5 17 88:105 51 11. Kladno 38 13 3 5 17 97:122 50 12. Vítkovice 37 8 6 4 19 91:131 40 13. Litvínov 37 9 2 5 21 98:131 36 14. Pardubice 39 8 2 8 21 84:132 36 Generali Play-off

