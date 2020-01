Hruška po výměně z Komety: Teď je cíl urvat záchranu pro Vítkovice | iSport.cz

Vítkovice - Liberec: Mallet překonal Hrachovinu, 2:7 VŠECHNA VIDEA ZDE

Na začátku druhé třetiny jste za stavu 1:1 dostali za tři minuty a 45 vteřin čtyři góly (tři z přesilovek). Co to v takovou chvíli s mančaftem udělá?

„Pořádně to s vámi zamává. Přijede první tým tabulky, my se nacházíme tam, kde se nacházíme, první třetina dávala naději, že zápas může být hratelný, vyrovnaný. A během pár minut je to 1:5. To se pak těžko hledá, nechci říct motivace, ale těžko se na ledě něco vymýšlí a předvádí. Lídr se dostane do úplně jiné pohody a pak už jste to viděli…“

V první třetině jste trefili dvě tyčky, to také psychice asi dvakrát nepřidá, souhlasí?

„Je pozitivní, že jsme si vytvořili nějaké šance, ale samozřejmě se hraje na góly, ne na tyčky. Pozitivní to je v tom, že jsme si něco vytvořili. Na druhou stranu, Liberec dal na začátku druhé třetiny čtyři góly a bylo vymalováno.“

Jak jste zatím poznal Vítkovice, svůj nový mančaft?

„Jsem tady možná čtyři hodiny i s cestou, takže teď určitě nechci nikde nic hodnotit. To mi nepřísluší. Doufám, že se zvedneme a navážeme na první (1:1) a třetí třetinu (2:1). Určitě budeme bojovat v dalších zápasech a doufám, že výpadky, které nás potkaly, se nám stávat nebudou. Věřím jen v to pozitivní.“

Dorazil jste tedy z Brna až v den zápasu?

„Ano, bylo to takové hektičtější, ale to se nedá nic dělat. V pondělí jsem byl ještě k tomu mimo domov, mimo Brno, takže jsem se ještě ráno vracel rychle pro věci. Zabalil jsem si a rovnou jsem jel na zápas. Bylo to trochu hektičtější, ale nic, co by se nedalo zvládnout.“

Do Vítkovic přicházíte místo Šimona Stránského, dá se říct, jak se trejd „upekl“?

„To se asi říct nedá, tohle ví manažeři a lidi kolem. Já se jen dozvěděl, že budu hrát tady a teď jsem rád, že můžu být s klukama. Doufám, že přinesu něco, co nám pomůže ligu udržet a uhrát co nejlepší umístění.“

Přišel jste z týmu, který chce hrát o titul do týmu, kde se bude zřejmě hrát jen o záchranu. Bylo to pro vás těžké?

„Je potřeba na tímto nepřemýšlet. Na jednu stranu, i když to bude znít blbě, furt je o co hrát. Jestli o titul, nebo o záchranu, každý tým má nějaký cíl. Tady je cíl to urvat a s tím se budu každý den probouzet. Stejně jako ostatní kluci, že tenhle cíl musíme splnit.“

Nebudou vám chybět zkušení spoluhráči Plekanec nebo Erat?

„Tady jsou zase jiní. Samozřejmě, že jsem v kolektivu byl dlouho a mám v Kometě spoustu kamarádů. Niko nechce odejít z prostředí, které zná jako své boty. Ale je to nová etapa, začátek něčeho nového. Může to být vytržení z nějakého stereotypu, zkusit něco nového. Já se těším, zase potkám nové lidi, novou, jak se teď říká, organizaci. A hned se mi podařilo před utkáním poznat i Vítkovice, protože mě zradila navigace. Trochu jsem si pojezdil.“

SESTŘIH: Vítkovice - Liberec 3:7. Pod debakl domácích se podepsal Hudáček, který vystřelil hattrick

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:55. Indrák, 48:24. Mallet, 57:05. Roberts Bukarts Hosté: 09:48. L. Hudáček, 20:51. Šmíd, 21:52. L. Krenželok, 23:29. L. Hudáček, 24:36. Birner, 31:13. A. Musil, 42:35. L. Hudáček Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (24. Dolejš) – Výtisk (C), Trška, Rosandić, Gregorc, L. Kovář, R. Černý, Kvasnička – Roberts Bukarts, O. Roman, Lakatoš (A) – Schleiss, Hruška, Indrák – Dej (A), R. Veselý, Mallet – T. Kubalík, Werbik, Razgals. Hosté: Hrachovina (Žajdlík) – Šmíd (A), Knot, Derner, Graborenko, Kotvan, T. Hanousek, Kunst – Birner (A), L. Hudáček, Lenc – A. Musil, Marosz, Ordoš – L. Krenželok, P. Jelínek (C), M. Zachar – J. Vlach, Najman, Rychlovský. Rozhodčí Hejduk, Kika – Kis, Rožánek Stadion Ostravar aréna Návštěva 3 659 diváků