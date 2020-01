Že jsem za Vítkovice nebojoval? Mám čisté svědomí, brání se Stránský | iSport.cz

Zpráva o stěhování z Vítkovic do Komety Brno zastihla útočníka Šimona Stránského (22) v pondělí večer u televize. „Volal mi pan Trličík, že se rozhodli mě vyměnit do Komety. Přišlo to rychle, byl jsem překvapený.“ Místo Šimona Stránského a obránce Daniela Krenželoka do Vítkovic přichází zkušený centr Jan Hruška. Šéf vítkovického klubu Aleš Pavlík to vysvětloval i tím, že pro boj o záchranu potřebuje mít v týmu hráče ochotné bojovat, makat, dřít, nebát se dostat ránu. Což prý kreativní centr Stránský nesplňoval.

Co na takové vyjádření, Šimone, říkáte?

„To asi nebudu komentovat, nechci. Je to pocit pana majitele, jeho vyjádření. To je všechno, co k tomu řeknu. Určitě to nebylo tak, že bych za Vítkovice nechtěl hrát, je to můj mateřský klub. Ať si každý udělá obrázek sám. V životě bych si nedovolil něco sabotovat, mám čisté svědomí.“

Pavlík změnu vysvětloval i tím, že jste nechtěl jednat o nové smlouvě ve Vítkovicích. Bylo to tak?

„Já o ní jednat chtěl, ale neřešilo se to, utichlo to. A pak už jsme se s mým agentem dohodli, že to řešit nebudeme. A počkáme, co bude po sezoně.“

Jste už dohodnutý s jiným klubem pro příští sezonu?

„Smlouvu podepsanou nemám, něco v řešení je. Ale ještě to stoprocentní není, takže k tomu nemůžu nic říct.“

Stěhujete se do Brna, co na nový tým říkáte?

„Je to jeden z nejlepších českých klubů, má v týmu velké osobnosti, vynikající hokejisty. Věřím, že uděláme velký úspěch, protože tým na to určitě má.“

Už jste mluvil s majitelem a trenérem Liborem Zábranským, co od vás bude očekávat?

„Pan Zábranský mi volal, že mě vítá v týmu a je rád, že tam jsem. Těší se na spolupráci. Dál a podrobněji všechno teprve probereme. Do Brna jedu v úterý večer, ve středu ráno se mám hlásit na tréninku.“

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 36 22 4 1 9 125:88 75 2. Sparta 39 17 11 1 10 133:103 74 3. Plzeň 37 20 2 6 9 123:99 70 4. M. Boleslav 37 17 5 5 10 113:90 66 5. Třinec 36 18 3 4 11 116:93 64 6. Brno 38 17 3 5 13 113:113 62 7. K. Vary 38 14 6 3 15 125:108 57 8. Zlín 38 15 3 3 17 118:111 54 9. Mountfield 37 14 4 4 15 92:90 54 10. Olomouc 39 12 5 5 17 88:105 51 11. Kladno 38 13 3 5 17 97:122 50 12. Vítkovice 37 8 6 4 19 91:131 40 13. Litvínov 37 9 2 5 21 98:131 36 14. Pardubice 39 8 2 8 21 84:132 36 Generali Play-off

