Akim Aliu, nová posila Litvínova. Vlivnější muž než manažeři z NHL | iSport.cz

Do NHL byl kanadský hokejista nigerijsko-ukrajinského původu Akim Aliu draftování v roce 2007 na 57. místě, ale v elitní soutěži nastoupil k pouhým sedmi utkáním. Univerzál, který je schopen hrát v útoku i obraně, by měl Litvínovu pomoci zejména s defenzivou. „Akim je urostlý hráč s výborným čtením hry a na svoji výšku i výborným bruslením. Očekáváme od něj především důraz, tvořivost a podporu útoku,“ uvedl na klubových stránkách litvínovský boss Jiří Šlégr.

Šestadvacátá štace

S aklimatizací by třicetiletý Aliu rozhodně neměl mít problémy, protože je to světem otřískaný cestovatel. Od draftu, tedy za necelých třináct let, si vedle Kanady a USA zahrál i v Rusku, na Slovensku a ve Švédsku. Litvínov bude jeho šestadvacátou štací!

Naposledy ho zaměstnával tým Orlando Solar Bears v ECHL, což je třetí nejvyšší zámořská soutěž. Nastoupil ke čtrnácti utkáním základní části a třem v play off. To bylo v sezoně 2018/19, v té současné nikde nepůsobil.

Ale psalo se o něm hodně, víc než o většině hokejistů NHL.

Všechno začalo 25. listopadu, pár dnů po tom, co Toronto odvolalo uznávaného kouče Mikea Babcocka. Najednou se objevovala svědectví, že kanadský trenér nebyl ve své práci zrovna znalcem lidských duší a hrál s hokejisty „mind games“, kdy testoval jejich psychickou odolnost. Aliu přišel s tím, že Bill Peters, kouč Calgary a dlouholetý Babcockův asistent, se choval ještě hůř.

Na Twitteru napsal, že Peters ho v jeho nováčkovské sezoně opakovaně označil za negra, protože se mu nelíbila hudba, kterou v kabině pouštěl. Oba se potkali ročníku 2009/10 v Rockford IceHogs, farmářském týmu Chicaga Blackhawks.

Klub Calgary Flames okamžitě Peterse suspendoval a za další čtyři dny trenér, který v roce 2016 dovedl Kanadu k titulu mistra světa, na svoji funkci rezignoval. Velmi pravděpodobně to znamená jeho konec v profesionálním hokeji.

V následujících týdnech se v NHL začalo hodně a vášnivě debatovat o hokejové kultuře i o tom, co je koučům dovoleno a co nikoli. Další trenéři už své minulé prohřešky neodnesli ztrátou práce, pouze chicagský asistent Marc Crawford (a kouč Kanady na olympiádě v Naganu) byl na měsíc suspendován, od 2. ledna je však opět součástí trenérského štábu Blackhawks.

Aliu se později sešel se šéfem NHL Garym Bettmanem, jemuž vyprávěl o zkušenostech ze života hokejisty tmavé pleti. Vedení ligy na Petersovu kauzu zareagovalo zveřejněním čtyřbodového plánu boje proti rasismu a šikaně – jeho součástí je také zřízení horké linky, kam poškození hokejisté můžou hlásit nevhodné chování trenérů i spoluhráčů.

Vlivnější než Yzerman

Renomovaný magazín The Hockey News v návaznosti na celou kauzu označil Aliua ve svém pravidelném přehledu za dvacátého nejvlivnějšího muže světového hokeje. Umístil se i před uznávanými generálními manažery Stevem Yzermanem a Kenem Hollandem nebo torontským kanonýrem Austonem Matthewsem.

„Upřímně: to všechno nebylo něco, co bych plánoval,“ uvedl Aliu v sobotním rozhovoru v show Hockey Night in Canada na téma svého listopadového tweetu. „Ale jakmile se to stalo, můj život se obrátil vzhůru nohama. Byla to věc, která mě dlouho trápila, ale nevěděl jsem, jak a kdy bych svůj příběh vyprávěl.“

Aliu také zdůraznil, že Petersovo chování zničilo jeho hokejové ambice. „Moje kariéra šla do kytek a on vydělával v NHL miliony dolarů,“ připomněl.

Problémy s šikanou zažil už v juniorské soutěži OHL, kde nejprve hrál za Windsor Spitfires. Součástí rituálu přijímání nováčků byl vtípek, kdy se „bažanti“ museli svléknout do naha a pak je ostatní zamkli na záchod v autobuse. Aliu se toho odmítl zúčastnit a tzv. nezapadl. „Skončilo to tím, že jsem byl vytrejdován. Nikdy jsem nepochopil, co jsem udělal špatně, tedy kromě toho, že jsem se ozval. Nikdy jsem pak už nebyl pozván do kanadské sedmnáctky ani osmnáctky, nehrál jsem na juniorském mistrovství světa, nebrali mě na série s Ruskem.“

Když se jeho agenti ptali, proč nedostává šanci, odpovědí vždycky bylo, že je „bad kid“.

„Je citlivé o tom mluvit, ale pro mě je hokej stále klubem starých pánů,“ říká Aliu o sportu, který má nálepku jednoho z nejkonzervativnějších.

I zřejmě proto se v roli hokejové celebrity, jíž se stal trochu proti vlastní vůli, rozhodl pro comeback v nenápadném Litvínově.

