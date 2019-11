Skandál Rittichova kouče bobtná. Kopl mě, další mlátil do hlavy, řekl Jordán | iSport.cz

Celou kauzu rozpoutalo nedávné odvolání trenéra Mika Babcocka z Toronta. Člen Triple Gold Clubu, o kterém se dlouhou dobu říkalo, že je nejlepším trenérem světa, se ukázal jako chlapík, který byl v kabině Toronta už nějakou dobu značně nepopulární. A krátce poté, co se v médiích začaly objevovat informace o jeho incidentech s některými hráči, došlo i na Peterse.

Toho obvinil z rasismu jeho bývalý svěřenec nigerijského původu Akim Aliu. Kouč o něm údajně několikrát mluvil jako o negrovi při působení v ročníku 2009/10 v Rockford IceHogs, farmářském týmu Chicaga Blackhawks.

„Jednou přišel před ranním rozbruslením a křikl na mě ´Hej, Akime, už mám plný zuby těch negerskcýh sra***, který tady pouštíš´, řekl pro TSN o tom, jak si Peters stěžoval na hudbu, kterou hráč v šatně pouští a zahrnul ho dalšími urážkami.

Akim Aliu shares his story with #TSN, how current #Flames coach Bill Peters repeatedly hurled racial epithets in front of him, and why he believes that incident “ruined my career before it started.„



Full story: https://t.co/l2i4h7Qeww pic.twitter.com/0W0SQJFIQ9 — Frank Seravalli (@frank_seravalli) November 26, 2019

„Pak odešel z šatny jako kdyby se vůbec nic nestalo. Najednou tam bylo mrtvolné ticho, kdyby v tu chvíli spadl na zem špendlík, tak by to bylo slyšet," vzpomínal Aliu.

Případem se začalo zabývat vedení Calgary, které na příští utkání NHL postaví na střídačku asistenta Geoffa Warda, který už místo něj vedl úterní trénink. „Takové chování, ke kterému údajně docházelo, je odporné a nepřijatelné," uvedla NHL, která nehodlá případ dále komentovat, než ho prověří detailněji.

Jenže celý konflikt mezitím asi pořádně nabobtná. Netrvalo to dlouho a po Aliovi se ozval další bývalý Petersův svěřenec, který si postěžoval na trenérovo chování. A znovu je to hráč tmavé pleti.

„Tohle byl nejhorší člověk, který mě kdy vedl, v AHL se ke mně choval otřesně," řekl nyní sedmatřicetiletý Sean McMorrow, jenž se s Petersem potkal stejně jako Aliu v týmu IceHogs.

If you think Mike Commodore had harsh words for Babcock you are in for a treat to hear what I would have to say about Bill Peters ... Worst human being to ever coach me ... treated me terrible on a AHL team (IceHogs) where I won a League Award for Community Service. #badguy pic.twitter.com/oJ0DqLI9Ey — Sean McMorrow (@sheriffmcmorrow) November 26, 2019

Dalším, kdo se přidal, byl zadák Michal Jordán, jenž se s trenérem potkal o úroveň výše, než McMorrow. Mezi lety 2010 - 2016 český reprezentant bojoval o místo na soupisce Carolina Hurricanes a ve dvou posledních sezonách u toho byl také Peters. Do oka si nicméně nepadli, což potvrdil devětadvacetiletý hráč Amuru Chabarovsk na Twitteru.

„Nikdy nikomu nepřeju nic špatného, ale dostals co sis zasloužil, Bille," napsal a dodal, že ho jednou během utkání kopl do zad a jiného hráče udeřil do hlavy, to všechno před zraky dalších hráčů a trenérů. „Nevěřil jsem tomu, že v takové soutěži je něco takového vůbec možné," dodal.

1) Never wish anything bad to the person but you get what you deserve Bill.After years making it to the NHL had experience with the worst coach ever by far.Kicking me and punching other player to the head during the game... — Michal Jordan (@TheBigCzech23) November 26, 2019

2) then pretending like nothing happened...couldnt believe my eyes what can happen in the best league.. happy that i dont have to go thrue that stuff on daily basics anymore. — Michal Jordan (@TheBigCzech23) November 26, 2019

Jordána obratem po zveřejnění tweetu kontaktoval žurnalista Frank Seravalli ze serveru TSN, kterému hráč přiznal, že v době svého boje o nejlepší ligu světa nechtěl podobné informace zveřejňovat, aby nevypadal jako uplakánek. Teď, když mluví i ostatní, ale prý přišel ten pravý čas.

Peters vedl Carolinu v letech 2014-2018, od loňska trénuje Calgary. V roce 2016 mimo jiné dovedl v roli hlavního trenéra Kanadu ke zlatu na mistrovství světa v Rusku. Jaká bude jeho budoucnost je každopádně hodně nejisté.

„Není žádná šance, že by Peters mohl znovu trénovat Calgary," myslí si například analytik a bývalý hráč Matthew Barnaby.