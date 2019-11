Tvrdá nařčení v NHL. Hráč obvinil kouče Calgary z rasismu | iSport.cz

„O tom tweetu víme. Kvůli zápasu jsem ještě neměl šanci o tom s Billem nebo lidmi z klubu mluvit. Tyhle věci bereme velmi vážně,“ řekl novinářům generální manažer Calgary Brad Treliving.

Nigerijský rodák Aliu na sociální síti napsal, že Peters ho v jeho nováčkovské sezoně opakovaně označil za negra, protože se mu nelíbila hudba, kterou si pouštěl. Třicetiletý hráč se potkal s Petersem v ročníku 2009/10 v Rockford IceHogs, farmářském týmu Chicaga Blackhawks.

Aliu později odehrál v NHL sedm zápasů za Calgary, krátce působil také v KHL a ve slovenské lize. Naposledy v minulé sezoně hrál nižší zámořskou soutěž ECHL. V současnosti je bez angažmá.

Ke kritice se přidal i Sean McMorrow, kterého Peters vedl v Rockfordu v sezoně 2008/09. „Nejhorší člověk, který mě kdy trénoval,“ napsal o něm na Twitter.

Not very surprising the things we’re hearing about Babcock. Apple doesn’t fall far from the Tree, same sort of deal with his protege in YYC. Dropped the N bomb several times towards me in the dressing room in my rookie year because he didn’t like my choice of music. First one to