SESTŘIHY: Plzeň srazila Spartu 6:3 a je druhá. Vítkovice se drží ode dna | iSport.cz

Aliu při premiéře pomohl k bodu

Kometě se první třetina vůbec nepovedla. Její hráči špatně bruslili, vázla u nich kombinace a tím pádem i možnost ohrožení Honzíkovy branky. Jen čtyři slabé střely toho byly důkazem. Vlastimilu Bubníkovi na dresu tak v rámci akce Legenda legendám jeho nástupci čest nedělali.

Naopak hosty kromě záchranářských prací jakoby navíc motivovala podobizna Ivana Hlinky na prsou. Už ve druhé minutě měl vyloženou šanci Hübl, ale nedal. Vejmelku překonal až v osmé minutě po přečíslení Válek, kterému při svém debudu nahrával kanadský obránce Akim Aliu. Nedůraz v obraně Brna byl u zrodu druhé branky v jeho síti, když se prosadil obránce Pavelka z prostoru mezi kruhy.

Brno potřebovalo k definitivnímu probrání dostat ještě jeden gól. Stalo se po pěkné kombinaci, když Stříbrný přenechal puk Ščotkovi a ten trefil přesně levý roh.

Jenže Kometě stačilo 11 vteřin, aby z hole Orsavy vstřelila gól naděje. Od té doby se její hra výrazně zlepšila, k čemuž pomohly i tři přesilové hry. V druhé z nich při Hüblově trestu snížil na 2:3 po kombinaci Erata s Muellerem do prázdné branky Zaťovič. Spousta dalších příležitostí Brna však zůstala nevyužita.

Ve třetí třetině se domácí tým do svého soupeře zakousl hned od první minuty, ale Litvínov byl na tento scénář připraven a soustředil se na pečlivou defenzívu. Tu krásným sólem překonal ve 46. minutě Zaťovič, ale koncovka mu nevyšla. Kapitán se dočkal pár vteřin po vypršení přesilovky, když poslal za Honzíkova záda Muellerovu přihrávku a vyrovnal.

Strhnout tříbodovou výhru na stranu Komety mohl v oslabení Plekanec, ale neprosadil se při blafáku. Gól nepadl ani v prodloužení, byť blízko k němu měli Hanzl a Kusko. V nájezdech se prosadili Mueller a na druhé straně Petružálek, c páté sérii uklidil zkušeně puk pod horní tyč Horký a zařídil tím dva body pro Kometu.

Ohlasy trenérů

Kamil Pokorný (Kometa): "Kdyby to byl fotbal, řekl bych, že to byl zápas naprosto rozdílných poločasů. Ta změna naší hry přišla po gólu Lukáše Kucsery po 11 vteřinách po třetím gólu hostí. Nastal obrat, víc jsme bruslili, vynutili jsme si tlak, dostali jsme soupeře pod tlak, dali jsme kontaktní gól a mohli jsme vyrovnat i dříve. Jsme rádi za dva body, ale úvod byl opravdu špatný, podržel nás Vejmelka, musím ocenit mužstvo, že se zvedlo a zápas otočilo ve svůj prospěch."

Jindřich Kotrla (Litvínov): "Do poloviny utkání jsme byli lepším týmem, plnili jsme věci, které jsme s řekli, dostali jsme Brno pod tlak, využili jsme své šance. Od poloviny zápasu jsme hráli nedisciplinovaně, dělali jsme zbytečné fauly, tím jsme Brnu dali šance k přesilovkám a vyrovnání. Nájezdy jsou už vabank, bohužel si odvážíme jen jeden bod. Dobře zahrála nová akvizice Akim Aliu, který měl s námi pouze jeden trénink."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:00. Kucsera, 35:10. Zaťovič, 51:31. Zaťovič, . L. Horký Hosté: 07:42. Válek, 12:40. T. Pavelka, 26:49. Ščotka

Vondrka se trefil proti "svým" Bruslařům

První šanci zápasu měl sice brzy Poulíček, který zblízka přestřelil branku, ale jinak byli v útoku nebezpečnější hosté. Šťastného střílená přihrávka těsně minula spoluhráčovu hůl i branku a mimo tři tyče mířil také tečující Lunter. Soupeřovo zaváhání v rozehrávce následně nepotrestal Bičevskis, ale v 18. minutě mladoboleslavští hráči zmařili pardubické přečíslení a bleskový protiútok přesně zakončil Šťastný.

Dynamo vyrovnalo chvíli po přestávce, když se obránce Ivan dostal do takřka neřešitelného úhlu, ale zkusil zakončit a puk se štěstím zapadl do sítě. V další šanci už Krošelj pardubického Kousala vychytal.

Chvíli po polovině zápasu rozhodčí poprvé vylučovali a Mladá Boleslav měla zakrátko k dispozici 50 vteřin přesilovky pět na tři. Na Kantora létaly puky hlavně od modré čáry, nebezpečně pálili Skalický a Hrbas. A Mladoboleslavští mohli ve dvojnásobné přesile dokonce inkasovat, když Rolinkův únik hasil až Krošelj.

Mladoboleslavský brankář měl poté štěstí, protože Vondrkovi před takřka prázdnou brankou přeskočil puk hokejku. Pohnout s nerozhodným stavem mohl v oslabení Skalický, ale v brejku minul, a tak šly do vedení Pardubice. Vondrka tentokrát puk po Rolinkově přihrávce od zadního mantinelu procedil do sítě a zaznamenal tak gól proti svému bývalému týmu.

Dynamo se s těsným vedením v zádech nikam nehnalo a nechávalo tvořit soupeře. Mladá Boleslav se ale paradoxně k největší šanci dostala při oslabení, kdy Lunterovu střelu pokryl Kantor. Chvíli po vypršení trestu provětral Krošelje ranou bez přípravy Poulíček.

Tři minuty před sirénou mohl rozhodnout Mandát, jenže pálil přímo do brankáře a Mladá Boleslav trestala. Šťastný si našel puk mezi kruhy a dobře mířenou střelou poslal zápas do prodloužení.

V nastaveném čase se hra přelévala ze strany na stranu a oba brankáři si připsali několik jistých zákroků především po střelách z větší vzdálenosti. Když už se zdálo, že budou muset rozhodnout nájezdy, napřáhl mezi kruhy Ševc a ranou k tyči zajistil hostům druhý bod.

Ohlasy trenérů

Michal Mikeska (Pardubice): "V první třetině jsme hráli velmi pomalu, neměli jsme dobrý pohyb, všechno nám trvalo dlouho, ačkoliv jsme věděli, že soupeř hodně bruslí. Ve druhé části se to obrátilo, zlepšili jsme pohyb, hráli jsme jednodušeji a otočil stav zápasu. Doufali jsme, že náskok udržíme, protože potřebujeme body a musíme se naučit vyhrávat těsná utkání. Bohužel nám v posledním minutách odešel pohyb, byli jsme pasivní a soupeř nás potrestal. V prodloužení byl tím šťastnějším týmem soupeř. Věřili jsme, ale nedopadlo to."

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "První třetinu jsme vyhráli 1:0 a zvládli jsme ji velice dobře především v tom, že se soupeř nedostal do tlaku. Ve druhé třetině jsme si situaci zkomplikovali, když jsme na jejím začátku i konci inkasovali, přičemž situaci při prvním gólu jsme mohli zvládnout lépe. Karty se otočily a Pardubice nás ve třetí třetině k ničemu nepustily, dobře bránily střední pásmo a my jsme nic neměli. Těsně před koncem se to k nám odrazilo a dali jsme gól, který jsme si přáli, abychom neodjeli poraženi. V prodloužení měl soupeř podobnou střelu, ale náš brankář ji chytil. Těsně před koncem jsme dali gól my. Byli jsme šťastnějším mužstvem."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:50. Ivan, 39:00. Vondrka Hosté: 17:24. Šťastný, 58:04. Šťastný, 64:51. Ševc

Těsnou bitvu rozhodl Hrňa

Oceláři přečkali úvodní přesilovku domácích a v 7. minutě sami udeřili. Brankáře Godlu překonal střelou od modré čáry obránce Galvinš, který si tak připsal premiérový gól v sezoně. Hosté byli výrazně střelecky aktivnější a převahu se jim podařilo proměnit ve druhý gól, o který se postaral Hrňa.

Fauly Barinky a Austina ale Třinec nepotrestal a ve druhé třetině inkasoval. Vyloučení Draveckého využil nejproduktivnější obránce soutěže Austin, jenž vstřelil již třináctý gól v sezoně.

Dvoubrankový náskok mohl vrátit hostům v přesilovce Wolski, Godla si ale s jeho šancí poradil. Při Rothově střele slovenskému brankáři pomohla tyč.

V 45. minutě byl blízko vyrovnání O'Donnell, ale neuspěl stejně jako v následné přesilové hře Vampola. Brankář Kváča svůj tým podržel. Rytíři poté dokonce dvakrát zahrozili v oslabení, vyrovnat se snažili Jágr nebo Hovorka. Druhý gól ale domácí nedali ani v závěrečné power play.

Ohlasy trenérů

David Čermák (Kladno): "Opět jsme prospali první třetinu, ještě jsme Třinci darovali fauly a nedisciplinovaností tři přesilovky. Tím se hosté dostali do tlaku a vstřelili dva góly. My jsme neměli pohyb a hodně jsme za soupeřem zaostávali. Od druhé třetina se naše hra zlepšila a ve třetí jsme byli lepší. Bohužel se nám nepovedlo vstřelit vyrovnávací gól."

Marek Zadina (Třinec): "Do zápasu jsme vstoupili tak, jak jsme si představovali. Dobře jsme bruslili a první třetinu vyhráli 2:0, tak jsme položili základ pro celý zápas. Od druhé třetiny tam bylo hodně přesilovek a oslabení, přesilovky nám v poslední době váznou, nepomůžeme si do výsledku. Soupeř začal hrát velmi dobře a poslední třetinu měli domácí více ze hry. Více vyložených šancí. Poslední třetinu jsme uhráli srdcem, bojovností a obětavostí, za což hráčům děkuji."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:31. Austin Hosté: 06:33. Galvinš, 09:56. Hrňa

V bitvě šelem řádil Birner

Liberec vstoupil do utkání velmi aktivně a hned po minutě hry si vybojoval přesilovku. V té nebezpečně pálil Hudáček, Mazanec se ale stihl přesunout. Poté zahrozili také hosté a s Klímovým pokusem si poradil Hrachovina. Na opačné straně byl blízko vedoucímu gólu Marosz, Mazanec si připsal výborný zákrok.

Ve 12. minutě už ale šli Liberečtí do vedení. V početní výhodě se mezi hradeckou obranou prokličkoval Hudáček a střelou k tyči otevřel skóre. Hradečtí mohli odpovědět rovněž v přesilovce, Hrachovinu ale prakticky neohrozili. V závěru první dvacetiminutovky tak udeřili znovu Bílí Tygři, ze Zacharovy práce těžil dobře postavený Musil.

Druhou část začal lépe Mountfield a obrovskou šanci měl Lev, Hrachovina ale svou branku s vypětím všech sil uhájil. Poté zvedla diváky ze sedadel ostrá bitka mezi domácím Vlachem a Filipem Pavlíkem, ve které měl jasně navrch liberecký ranař.

Následně se do brejku dostal Klíma, Hrachovina ale svůj tým podržel. Neproměněné šance mohly Východočechy mrzet o to víc, že v polovině utkání využil početní výhodu Lenc a domácí vedli o tři góly. Snížit mohl Chalupa, Hrachovina ale sklapl betony včas. Na opačné straně se blýskl také Mazanec, který si poradil s Musilovým brejkem.

V 39. minutě se Hradečtí dočkali snížení. Žejdl obral o puk Šmída a přihrávkou před odkrytou branku vybídl ke skórování Dragouna. Na dostřel mohl ještě do druhé přestávky dostat hosty Chalupa, tváří v tvář Hrachovinovi ale neuspěl.

Šance Mountfieldu pak ještě více poklesly v úvodu třetího dějství, když po individuální akci přidal čtvrtou branku Severočechů kapitán Jelínek. Pátý gól pak měl na hokejce Zachar, z mezikruží jen těsně minul Mazancovu branku.

Do zápasu mohl Hradec Králové vrátit aktivní Chalupa, Hrachovina ale jeho blafák chytil. Proti Šidlíkově střele mu pak pomohla horní tyč. Na konečných 5:1 v závěru uzavřel třetím gólem z přesilovky Ordoš.

Ohlasy trenérů

Patrik Augusta (Liberec): "Odehráli jsme velice dobré utkání. Byli jsme po celých šedesát minut koncentrovaní a podali výborný týmový výkon, který byl klíčem k vítězství. Drželi jsme se systému, vyhrávali jsme osobní souboje a byli silní na kotouči. Zápas jsme měli po celou dobu pod kontrolou."

Tomáš Martinec (Mountfield HK): "Bylo to zasloužené vítězství Liberce. Domácí nás předčili v nasazení, agresivitě, v osobních soubojích a pohybu. My jsme byli všude o krok později a z toho poté pramenily naše fauly. Liberec nás v přesilovkách tvrdě potrestal a dal nám tři góly. Měli jsme v zápase jen pár světlých momentů, na konci druhé části jsme se mohli dostat na dostřel. Rychlý čtvrtý gól na začátku třetí třetiny nás ale zlomil."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:21. L. Hudáček, 18:11. A. Musil, 29:19. Lenc, 41:56. P. Jelínek, 59:16. Ordoš Hosté: 38:31. Dragoun

Dramatickou přestřelku o druhé místo rozhodl Zdráhal

Utkání začalo ve velkém tempu. Tomáškovo vyloučení v deváté minutě potrestal až po jeho návratu na led nikým neatakovaný Kracík, který v poklidu střelou pod břevno otevřel skóre. Za chvíli další zaváhání sparťanské obrany zachránil gólman Machovský, jenž rozklekem zastavil Gulašův táhlý pokus. Ve 13. minutě si vybral slabší moment jeho protějšek Frodl, jehož překonal střelou z levého kruhu Růžička.

Aktivnější však zůstali lépe se pohybující domácí. Pourovo zakončení překazil jen za cenu faulu Tomášek a v 15. minutě během následné početní výhody připravil Gulaš chytrou křížnou přihrávkou pro Kantnera trefu na 2:1.

Po pauze se na ledě přiostřilo. Při přesilové hře hostů nebyl uznán gól Košťálkovi za atak Frodla v brankovišti. Ve 22. minutě poslal Vráblík nedovoleným zákrokem domácí do tří, Koistinen z voleje trefil levou tyč a vzápětí vyrovnal dorážkou Pech na 2:2. Plzeňským poté nevyšly dvě přesilovky, naopak v oslabení zahrozil samostatným únikem Buchtele. Po polovině utkání Sukeľa při střele atakoval Budík, následné trestné střílení ale Řepík neproměnil.

Sparťanský nápor se stupňoval, Kudrna však mířil jen do břevna a Buchteleho šanci zlikvidoval Frodl. V 37. minutě z ojedinělého přečíslení Indiánů po Kaňákově přihrávce skóroval Pour a o minutu později šokoval hosty po Gulašově nabídce zblízka Zdráhal trefou na 4:2. Pouhých 24 vteřin před druhou pauzou Pech připravil gólové snížení pro Buchteleho, stojícího na brankovišti.

Hosté sahali na začátku závěrečné třetiny po vyrovnání, Po skončení přesilové hry ale Buchtele nestihl trefit skákající puk do odkryté branky. Naopak Piskáčkův faul potrestal přesnou ranou od modré čáry Čerešňák. Sparťané následně nezvládali emoce a v 57. minutě při dvojnásobné přesilovce upravil pohodlnou dorážkou na konečných 6:3 Němec.

Ohlasy trenérů

Ladislav Čihák (Plzeň): "Dobře jsme do zápasu vstoupili. První třetina byla nahoru dolů. Bylo plno emocí, přišlo hodně lidí. Druhou třetinu jsme zahájili tragicky, dostali jsme vyloučením soupeře na koně. Tahali jsme za kratší konec. Hráli jsme de facto bez puku, ubránili jsme to díky skvělému gólmanovi. Pomohli jsme si v přesilovkách. To nás uklidnilo. Ve třetí třetině jsme nechtěli soupeře dostat do přesilovek a vydařila se nám podle představ. Dnešní zápas byl hodně bojovný a jsem rád, že jsme proti tak silnému soupeři brali tři body. Je to druhá cenná výhra za víkend."

Uwe Krupp (Sparta Praha): "Utkání se hrálo v tempu jako v play off, byly tam velké emoce. Když se hrál hokej, tak se mi výkon týmu líbil. Hráli jsme energicky, dobře jsme bruslili a vytvářeli jsme si šance. Zápas rozhodly speciální týmy. Měli jsme dobrou především druhou třetinu. Vytvořili jsme si víc šancí než soupeř, ale Plzeň dala dva góly. Za stavu 3:4 jsme ještě cítili šanci, ale některá naše vyloučení byla hloupá. Chtěli jsme po hráčích play off hokej s energií a to splnili.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:52. Kracík, 14:50. Kantner, 36:46. Pour, 37:47. P. Zdráhal, 49:27. Čerešňák, 56:18. V. Němec Hosté: 12:08. V. Růžička, 21:59. Pech, 39:36. Buchtele

Olomouc - Vítkovice 4:5sn

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 37:01. Dujsík, 46:04. Burian, 49:26. Nahodil, 55:01. Irgl Hosté: 23:18. Mallet, 23:54. Dej, 30:28. Lakatoš, 41:23. Trška, . O. Roman

V divoké přestřelce dvakrát pálil Beránek a Graňák

Oba týmy v rámci akce Legenda legendám odehrály první třetinu ve speciálních dresech. Zlín s tváří Karla Rachůnka, Karlovy Vary s podobiznou Františka Potužáka.

Jako první se v utkání prosadili domácí. Po 53 sekundách si mezi kruhy najel Okál a zamířil nad vyrážečku Filipa Novotného. Hosté ale záhy vyrovnali, přesilovku využil tečovanou střelou od modré čáry Graňák.

V šesté minutě Energie skóre otočila, z hranice útočného pásma se trefil Plutnar. Vedení Západočechů ještě do přestávky navýšil Beránek a vyhnal Kašíka na střídačku. Jeho náhradník Huf si poradil s šancí osamoceného Vondráčka v oslabení.

Na začátku druhé části Berani snížili. Dufek poslal kotouč do horního růžku Novotného brány. O vyrovnání se pak postaral Sedláček, který zakončil přesně k tyči.

Karlovarští zahrozili z brejku, Kohoutův pokus zneškodnil Huf. Zlínský obrat mohl v ponechané výhodě dokonat Köhler, Okálovu střelu však tečoval mimo. Nerozhodný stav změnili v 37. minutě hosté a do odkryté klece dopravil kotouč Černoch. Ještě před koncem třetiny na něj druhou brankou v zápase navázal Beránek.

Zlín ale znovu dokázal dvoubrankovou ztrátu dotáhnout, Filipa Novotného při hře ve čtyřech během minuty překonali obránci Řezníček a Martin Novotný. Strhnout duel na stranu domácích se snažil Šlahař, možnost v závěru přesilovky však neproměnil.

O vítězi rozhodlo prodloužení. Karlovým Varům v něm bod navíc v ponechané výhodě vystřelil Graňák. Pro hostujícího zadáka šlo o druhý gól v zápase.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:53. Okál, 21:20. Dufek, 24:18. P. Sedláček, 43:12. Řezníček, 43:46. M. Novotný Hosté: 01:15. Graňák, 05:50. Plutnar, 11:10. O. Beránek, 36:42. Černoch, 38:35. O. Beránek, 63:07. Graňák