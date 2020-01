Slavný Aliu už pomáhá Litvínovu: O extralize jsem slyšel hodně chvály | iSport.cz

Chlapík, který na podzim spustil v zámoří skandál kolem nevhodného chování trenérů a stal se známým po celém světě, už válčí v české extralize. Obránce Akim Aliu (30) poprvé oblékl dres Litvínova a krásnou asistencí na Válkův první gól pomohl na ledě Komety k bodu po porážce 2:3 na nájezdy. Hrál velmi dobře. Jako by za sebou neměl skoro roční pauzu. „Zabila nás oslabení,“ shrnula kanadská posila nigerijského původu v rozhovoru pro iSport.cz.

Jaká byla vaše premiéra v extralize?

„Byl to vzrušující zápas. Dlouho jsem nehrál, celých jedenáct měsíců. Je fajn být zpátky. Je škoda, že jsme nevyhráli.“

Vedli jste 3:0. Co se pak stalo?

„Měli jsme příliš mnoho vyloučení a oni využili přesilovky. To rozhodlo. I tak jsme si vypracovali dost šancí k tomu, abychom zvítězili.“

Jste spokojený se svým výkonem?

„Po tak dlouhé době ještě nemám správný timing. Moje nohy a plíce si zase potřebují zvyknout na zápřah. Potřebuju tak týden, dva, než to bude v pohodě. Teď je pro mě důležité, že zase můžu hrát hokej.“

Založil jste první gólovou akci. Potěšilo vás to?

„Zavážel jsem puk do pásma a na modré čáře jsem ho ztratil. Spoluhráč mi ho ale vrátil, měl jsem před sebou volný prostor a dal jsem přihrávku před bránu. Rád útočím. Jako každý. Chci být užitečný na obou stranách hřiště. Bohužel to tentokrát nepomohlo k vítězství. Zabila nás oslabení. Nicméně si z tohoto utkání můžeme vzít i dobré věci.“

Znal jste nějaké protihráče ze zámoří?

„Doma jsem hrál proti Muellerovi. Pamatuji si samozřejmě Plekance, Erata. Tyhle tři jsem znal.“

Prý jste dorazil do Česka bez výstroje. Je to pravda?

„Jo. Ztratila se v Curychu. Ale včera mi ji poslali. Teď jsem v ní hrál poprvé, což nebylo ideální.“

Jak se vám zamlouvala úroveň hry?

„Výborná. O české extralize jsem slyšel hodně chvály. Je rychlá, technická. Tým, proti kterému jsme hráli, byl kvalitní. A náš je taky.“

Jak se vám líbí v malém Litvínově?

„Pocházím z Toronta, které má čtyři miliony obyvatel. Tohle je pro mě něco nového.“ (úsměv)

