Jágr po třetí prohře: Náskok nic neznamená. Kazíme si to blbými starty | iSport.cz

A zase ten špatný začátek. Hokejové Kladno prospalo první třetinu, potom sice proti mistrovskému Třinci přidalo, ale nestačilo to a prohrálo 1:2. „Myslím si, že je to tíhou zodpovědnosti,“ vykládal útočník Jaromír Jágr, který si připsal asistenci. Rytíři padnuli potřetí v řadě, i tak mají na sestupové místo desetibodový polštář. „Ale všichni víme, že náskok nic neznamená,“ potvrzuje 47letý kladenský majitel.

Kladno - Třinec: Jágr nabil Austinovi a ten tvrdou střelou snížil na 1:2 VŠECHNA VIDEA ZDE

Rozhodl špatný začátek, souhlasíte?

„Jako v posledních třech zápasech…“

Čím to?

„Jako kdybychom se báli v úvodu hrát. Třinec je kvalitní tým, má výborné obránce, kteří dokážou bruslit, nebezpečně střílí, šikovní útočníci to dokážou ještě tečovat za letu. Z toho nám dali góly.“

Proč máte špatné starty? V úvodu sezony jste naopak v úvodu soupeře mačkali.

„Myslím si, že je to tíhou zodpovědnosti. Hráči se bojí hrát za stavu 0:0, jinak si to nedokážu vysvětlit. Jakmile prohráváme, nemáme co ztratit, najednou strach jde stranou, začneme hrát. Možná je to tím, že soupeř už má nahráno, stahuje se. Těžko říct.“

Vnímáte, že přituhuje? A hraje se o všechno?

„Beru věci, jak přicházejí. Sezona má 52 kol, když si to uhrajeme, zasloužíme si to hrát. Když ne, tak je to naše chyba. Všichni se budeme snažit dělat pro to maximum. To, že člověk má nějaký náskok v půlce sezony, ještě nic neznamená. Hraje se 52 kol. Někdo má lepší začátky, někdo střední pasáž, jiný konce. Záleží jenom na nás. Víme, že náskok nic neznamená. Trochu si to kazíme blbými začátky zápasů, to je naše hloupost.“

Koukáte v tabulce nahoru, nebo spíše pod sebe?

„Spíš dolů.“

Odehrál jste skoro dvacet minut, zdá se, že jste po zranění fit, když zvládnete takovou porci.

„Pořád mám problémy s třísly, ale hrozně moc mi pomáhá Petr Vampola. On je hráč, který táhne lajnu, dokáže puky zavést. Mně to hrozně moc usnadňuje.“

Na ledě opět lítal, že?

„Jo jo, klobouk dolů. Hraje výborně.“

Je psychicky náročné, že jste dvakrát za sebou prohráli doma?

„Je to těžší kvůli tomu, že předtím jsme byli doma úspěšní. Minulý zápas proti Litvínovu jsme si nezasloužili vyhrát, to jsme dělali hrozně moc chyb. Hlavně při našich přesilovkách. Posadili jsme je na koně, kdy jsme dostali dva góly při jedné početní výhodě… Což je ohromná chyba. Musíme to zvládnout dál. Hrajeme proti silnému Hradci, ale každý zápas je hratelný. Musíme se vyvarovat špatných začátků a něco získat.“

Čím to, že Kladno stejně jako jiné týmy sužuje pořád marodka?

„To je pravda. To může mít různé příčiny. Buď jsme špatně trénovaní, nebo pro to neděláme maximum. Může to být i smůla. Nemyslím si, že jsme jediný tým, který prochází marodkou. Někteří hráči mají posunutý práh bolesti, jiní ne. Je pravda, že v NHL opravdu člověk musí mít zlomenou nohu, aby vynechal zápas. Tady je to o něčem jiném.“

Co jste říkal na akci Legendy legendám? Vy jste na dresu měli podobiznu Eduarda Nováka.

„Věřím, že to splnilo účel. Vždycky jsem zastáncem toho, že člověk by měl znát historii hokeje. Aby se posouval dál. A bez velkých hráčů jako byli Milan Nový, Eda Novák, Pospíšil, Kaberle bychom tady nebyli ani my. Oni ligu udrželi, záleží na nás, jak ji udržíme my. Tím se to všechno posouvá. Každá taková akce, kdy vyzdvihneš legendy, které pro většinu byly vzorem, je skvělá.“

SESTŘIH: Kladno - Třinec 1:2. Rytíři padli potřetí v řadě, rozhodla první třetina

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:31. Austin Hosté: 06:33. Galvinš, 09:56. Hrňa Sestavy Domácí: Godla (Cikánek) – Austin, Nash, Kehar, Lakos, Barinka (A), Romančík – Jágr, Vampola, Zikmund – J. Strnad (C), Melka, Redlich – Hovorka, Machač, Valský – O'Donnell, T. Kaut (A), Š. Bláha – Stach. Hosté: Kváča (Štěpánek) – Zahradníček, M. Doudera, Galvinš, Haman, Gernát, Roth – Wolski, P. Vrána, Martin Růžička (A) – Hrehorčák, Marcinko, M. Stránský – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Adamský (C), Polanský, Dravecký (A) – Hrňa. Rozhodčí Hodek, Obadal – Komárek, Malý Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 3 713 diváků