Sbal se a přijď! Bek Kunst půl hodiny před zápasem nevěděl, že bude hrát | iSport.cz

Ještě půl hodiny před zápasem byl doma. Talentovaného Vratislava Kunsta Bílí Tygři povolali na poslední chvíli, během rozbruslení se totiž zranil Oldrich Kotvan a lídr tabulky měl najednou na soupisce jen pět beků. Problém vyřešil s glancem, 20letý bek nazul brusle, lehce se procvičil a vletěl do zápasu. Nakonec přispěl jistým výkonem k výhře Liberce nad Hradcem Králové 5:1.

Jak to s vámi bylo? Původně jste hrát neměl, nakonec jste si střihnul slušnou porci minut.

„Plán byl takový, že se bude hrát na šest beků, mezi nimiž jsem nebyl. Měl jsem ale být na telefonu, kdyby se něco stalo. Tím, že bydlím kousek, jsem se dostal na arénu hned. Zazvonil mi telefon, oblékl jsem se a šel hrát.“

Kolik času zbývalo do začátku?

„Přesně půl hodiny.“

To není moc na to, aby se člověk připravil.

„Tím, že bydlím kousek, vlastně o nic nešlo. Za dvě minuty jsem byl v kabině, stačil jsem se rychle rozhýbat a šel jsem hrát. Úplně v pohodě.“

Na rozbruslení jste ale chyběl, že?

„Jo, to už jsem nestihl. (směje se) Z toho jsem byl trochu nervózní, člověk není skoro vůbec rozhýbaný. V prvních dvou střídáních mě kluci z lajny podrželi a pak už to šlo dobře.“

Stává se často, že máte být na telefonu pro případ nouze?

„Během aktuální sezony se mi stalo dvakrát, že jsem měl být k dispozici. Teď, do třetice, už zazvonil i mobil.“

Asi to v člověku trochu hrkne, když vidí číslo trenéra, ne? Navíc tušíte, že se nestalo nic dobrého.

„Byl trochu šok, když jsem na displeji viděl, že volá trenér. Ale bylo mi hned jasné, že půjde o hru a že mám asi hned vyrazit. Bohužel se Oldrich Kotvan zranil při rozbruslení. Přesně nevím, co se mu stalo, slyšel jsem, že tříslo. Takové štěstí v neštěstí. Doufám, že bude co nejdřív zpátky.“

Většina hráčů má svoje rituály, postupně se naladí na zápas. Vám vlastně příprava skoro kompletně chyběla, nebyl to problém?

„Měl jsem štěstí, že jsem si svoje písničky, které si hraju před zápasem, pustil už doma. Asi jsem to nějak tušil. Nabudil jsem se tedy úplně stejně jako jindy, jiné extra rituály nemám. Vlastně jsem přišel připravený, o nic nešlo. Jediné, co mi chybělo, byla rozcvička.“

A ta nevadila?

„No, trochu jo. Člověk si na rozbruslení sáhne na puk, zjistí, jak mu lepí. Nebo vidíte, že se vám klepou kotníky... První dvě střídání jsem byl v nejistotě, jak vše dopadne, ale naštěstí úplně v pohodě.“

Asi pomůže, že hrajete i vedle zkušených beků, třeba Ladislava Šmida…

„Jo, určitě pomůže. Nás, mladší, podrží, pomůžou, řeknou nám chyby a chválí za dobré situace. Vedle těchto borců se cítím úplně klidný.“

Větší stres jste nakonec zažil spíš před zápasem, ne? Výhra 5:1, soupeře jste přestříleli.

„Byli jsme celý zápas lepší a kontrolovali hru. Hradec Králové patří mezi nepříjemné soupeře, ale utkání jsme zvládli na výbornou a výsledek je toho důkazem.“

Užíváte si, že hrajete v týmu, který figuruje na první příčce? Je lehčí se vézt na vlně s ostatními?

„Tím, že jsou kluci nahoře, se mi hraje určitě jednodušeji. Je do toho lehčí naskočit. Žádný extra tlak. A ještě mám v kabině skvělé spoluhráče, které mě i ostatní podrží. Vážně super. Za každý start v extralize jsem moc rád, je to pro mě po první lize další hokejový posun.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:21. L. Hudáček, 18:11. A. Musil, 29:19. Lenc, 41:56. P. Jelínek, 59:16. Ordoš Hosté: 38:31. Dragoun Sestavy Domácí: Hrachovina (Schwarz) – Knot, Šmíd (A), Graborenko, Derner, T. Hanousek, Kunst – Lenc, L. Hudáček, Birner (A) – M. Zachar, Marosz, A. Musil – Ordoš, P. Jelínek (C), L. Krenželok – D. Špaček, Najman, J. Vlach – Rychlovský. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel (A), Eklund, Cibulskis, Šidlík, F. Pavlík (A), Šalda, Čáp – Smoleňák (C), Koukal, Perret – Klíma, Lev, M. Chalupa – Žejdl, Cingel, R. Pavlík – Jergl, Dragoun, Miškář. Rozhodčí Šír, Horák – Špringl, Klouček. Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 7 331 diváků