Forma v extralize: Kdo žere první a kdo je zpátky ve hře? | iSport.cz

Základní čás extraligy se pomalu přesunula do své závěrečné čtvrtiny a boje vrcholí. Komu se daří v souboji o záchranu a kdo dostal druhý dech? Jak se v minulém týdnu dařilo současnému lídrovi tabulky? Podívejte se na pravidelný žebříček deníku Sport Jde to/Dře to.

1. PLZEŇ (+10 míst)

Dvakrát ne, dvakrát jo, nevyznáte se v ní. Tak se trápí, nebo má formu? Záleží, jak se vyspí. Na tenhle týden si nastavila ale budík! Seknout Třinec a Spartu má cenu. Hlavně to ale nepohřbít zas v Litvínově.

2. KARLOVY VARY (+7 míst)

Když Terminátor zahlásil, že se vrátí, tak jste si říkali: Jasně, ale leda jako konzerva s loupanými rajčaty. Vary jsou na tom stejně. Rezatěly, vypadalo to na úpadek. Vyhrát s Libercem a ve Zlíně je ale na metál.

3. OLOMOUC (stejné místo)

Lvi žerou první! Teda Tygři žerou první. Ne, kdo je sešívaný, žere první. A ještě jinak, kohouti žerou první, jo! Karlos Vémola už natáhl dresy Liberce a Slavie. Naposledy „hrál“ v pátek za Olomouc. Kdo dál?

4. LITVÍNOV (+10 míst)

Halo, agente, tady Litvínov. Potřebujeme někoho, kdo nás vytáhne z bryndy, ať je fakt dobrej. Jasně, mám tady borce, co sice rok nikde nehrál, ale pro vás ideál! A tak klub podepsal Akima Aliu...

5. PARDUBICE (+8 míst)

Na hřišti vypadá všechno jinak, lépe. Ale v kancelářích všechno při starém. Klub se na webu raduje, že Zacharčuka v KHL tým vyhodil, takže ho mohl podepsat. Ano, vyhodil ho kvůli bouračce. Tak hip, hip, hurá!

6. ZLÍN (+1 místo)

Natáčí se další díl seriálu „Hrál jsem první ligu a tady jdu děsně nahoru.“ Zlín tenhle biják neomrzí. Teď má hlavní roli Jan Dufek. Co je nejlepší? Příští sezonu to uvidíte znovu. Náš tip? Jakub Navrátil, hvězdička Přerova.

7. LIBEREC (-3 místa)

Nechte Jaroslava Vlacha po škole a ať tisíckrát napíše, že (Zdeněk) Čáp se má nechat odletět domů, on se mu nemá pokoušet vystavit poukaz na návštěvu liberecké nemocnice. Jeho zákrok po siréně byl na Chocholouška.

SESTŘIH: Plzeň - Sparta 6:3. Indiáni ovládli vyostřenou bitvu o druhé místo

8. TŘINEC (-7 míst)

V Plzni to byl první zápas, kdy brankář Jakub Štěpánek dostal víc než tři góly a úspěšnost zákroků klesla pod 90 procent. V Pardubicích to vypadalo leda tak na Polsko... No, rozhodně dobře, že zastavil před hranicemi.

9. MOUNTFIELD HK (-3 místa)

Ba ne, koncepce je prostě věc. Chtěli tady pět let trpělivě budovat, vychovávat, dostat do hry vlastní jádro. Vážně jste ale slyšeli pět let? Nebylo tam uspět hned?

10. MLADÁ BOLESLAV (-8 míst)

Chvíli se díváte na Davida Šťastného a je prostě milovník puku. Vzpomínáte, co se říkalo o Kovaljovovi? Udělá jednu kličku, bude nadšený tak, že za chvíli přijede zas a zkusí ji na vás znovu. Rysy tam jsou.

11. KOMETA (-6 míst)

Kdepak, Česko je na tom s výchovou mladých obránců skvěle! Jen se podívejte, co předvádí sedmnáctiletý Stanislav Svozil. Hraje skvěle. A přesto našel Václav Varaďa šest lepších beků pro MS 20, než je on.

12. VÍTKOVICE (-2 místa)

Hlava je mrcha. Mají fáze zápasu, kdy z nich máte pocit, že se chystají na ples a jsou vyšňořené. Jenže stačí pár minut (nebo pár sekund), náskok je v tahu. Šaty jsou potrhané, lehají do rakve. Zavřete někdo víko, děkujeme!

13. KLADNO (-5 míst)

O. K., Orlando Bloom dělal selfie u mantinelu v dresu Rytířů. Ale kdyby radši řekl, kde je schovaná Černá perla, udělá líp. Jaromír Jágr potřebuje vyrazit pro poklad. Vypadá to, že čínská stezka se zavírá.

14. SPARTA (-2 místa)

Z posledních 15 bodů získala 2. Asi tolik k současné formě. Nemá na marodce náhodou taky nějakého svého hokejového Dočkala? Počkat, má. Kvapil je něco podobného, ale aby se ho vůbec Sparta dočkala.