Takhle má vypadat nová hala Komety! Za 1,5 miliardy, pojme 13 tisíc diváků | iSport.cz

Brno má architektonickou studii na podobu multifunkční haly, která nejméně za 1,5 miliardy vznikne na výstavišti a bude v ní mimo jiné hrát hokejová Kometa. Na základě studie vznikne projektová dokumentace, hotová by měla být v říjnu, řekla ČTK primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS). Kromě sportu bude hala sloužit i kultuře, kapacitu bude mít až pro 13.300 lidí.

Studii vypracovalo sdružení firem A Plus a Arch.Design, které bude pracovat i na projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení. "Měla by být hotová v říjnu, aby do konce roku mohla být podaná žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení," uvedla Vaňková.

Podle ní bylo snahou projektantů zasadit halu do areálu výstaviště. "Bude hned vedle pavilonu Z a bude se mu trochu podobat. Vše samozřejmě bude ještě rozpracované," poznamenala Vaňková. V projektu se odrážejí připomínky městských firem i organizací zapojených do realizace jako třeba Veletrhy Brno nebo Brněnské komunikace a Kancelář architekta města Brna.

V hale budou hrát hokejisté Komety. "Počítáme ale i s dalšími druhy sportů. U sportu bude divácká kapacita kolem 12.000, u kulturních akcí bude kapacita až 13.300 diváků. Záleží na tom, jestli budou diváci stát, nebo sedět," řekla Vaňková.

Vybudování haly bude podle ní stát nejméně 1,5 miliardy korun. "Bude záležet, jaké prvky do haly zakomponujeme. Chceme, aby splňovala ekologické standardy, což by znamenalo investici vyšší," řekla primátorka. Podle ní s financováním počítá primárně Brno, naopak nepočítá se žádnými soukromými zdroji. "Byli bychom ale rádi, kdyby se podílel stát a kraj. Jednáme s nimi, ale nemáme zatím žádné konečné stanovisko," dodala Vaňková.

Hala pro Kometu měla být původně v lokalitě za Lužánkami, kde ale město dlouhodobě řeší majetko-právní spory. Kometa v roce 2017 po 51 letech získala titul v nejvyšší hokejové soutěži a o rok později ho dokázala obhájit.