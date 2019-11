Nová hala Komety: Zábranský se inspiroval v zámoří, reálné je i MS | iSport.cz

Na bouchání šampaňského to ještě není. Ovšem natěšení je na místě. Výstavba multifunkční arény v Brně, v níž by se mohly hrát zápasy mistrovství světa 2024, se zásadně pohnula kupředu. „Odvedl se obrovský kus práce. Když proběhnou schvalovací procesy na úřadech tak, jak mají, mohlo by se město ucházet o skupinu B šampionátu,“ uvedl pro Nedělní Sport majitel Komety Libor Zábranský, jenž nové hale věnuje moře času a energie. Inspiraci sbíral i v zámoří.