Hudáček: V Liberci ze mě udělali střelce. Bude mi 30, je třeba dávat góly | iSport.cz

Ten večer patřil především jemu. Libor Hudáček a jeho Liberec přetlačili Spartu 6:2 a slovenský forvard nastřílel hattrick. Už druhý za poslední čtyři duely. V posledních týdnech chytil opravdu výtečnou fazonu. Za posledních šest utkání nastřílel celkem deset branek. „Změnil jsem se. Chci dávat góly,“ řekl Hudáček po zápase. Je to především on, kdo stojí za faktem, že Liberec se hřeje na extraligovém výsluní s osmibodovým náskokem.

Spartu jste do ničeho výraznějšího nepustili. Rodilo se vítězství tak snadno, jak se zdálo z tribuny?

„Tak snadno zase ne, ale zápas se nám povedl. Vstoupili jsme skvěle do úvodu zápasu, dali jsme rychlé góly. Škoda jen krátké pasáže ve třetí třetině, kdy jsme Spartu nechali dát ihned branku a pak ji darovali přesilovku. Tam jsme se trochu strachovali o výsledek. Naštěstí jsme potom využili naše přesilovky, a to ten zápas rozhodlo.“

Takže nelze říct, že za stavu 0:3 v první třetině bylo rozhodnuto.

„To vůbec ne! Hráli jsme proti mužstvu, které je v tabulce vysoko a byli jsme si toho vědomi. Jak jsem řekl, potom jsme se i dostali pod tlak. Ten zápas určitě nebyl rozhodnutý.“

SESTŘIH: Sparta - Liberec 2:6. Lídr dominoval, Hudáček nasázel čistý hattrick

Nasázel jste hattrick. Všechny tři branky byly úplně jiné.

„To ano. Zbytečně jsem nic nevymýšlel. Při prvních dvou gólech jsem akce nepřekombinovával, ale naopak jsem se je snažil jednoduše zakončit. Potom jsem měl dvě šance, které jsem nedal, tak za mnou přišel trenér, ať nad tím moc nedumám a prostě to znovu zjednoduším, dám ten třetí gól a zaplatím do týmové kasy. Při třetím gólu se puk potom odrazil ke mně a stačilo to jen zvednout pod břevno.“

Bál jste se placení po druhém hattricku v krátkém časovém sledu?

„Celou kariéru se bojím placení, ale teď jsem si řekl, že když mi to tam tak padá, tak do toho prostě půjdu a do kasy přispěju.“

Ale zase za hattrick se platí příjemněji než za jiné věci.

„To určitě. To je jedna z mála věcí, kde člověk s radostí zaplatí.“

Sparta - Liberec: Gól v přesilovce! Hudáček znovu překonal Machovského, 2:5

Při vašem bodovém tempu se může o post nejproduktivnějšího hráče začít strachovat plzeňský Milan Gulaš.

„Jasně, dělám všechno pro to, abych ho dostihnul. Bohužel mi pořád utíká, pořád dělá nějaké body. Jsem rád, že se mu tak daří.“

Nebylo z vašeho pohledu znát, že je Sparta v poslední době pod dekou a nedaří se jí? Některé chyby z její strany při rozehrávce byly hodně lehkovážné.

„Myslím, že jsme na ně byli dobře připraveni. Hodně jsme koukali na video, navíc to není první duel, který proti sobě hrajeme. Dobře je známe a myslím, že spíše z našeho stylu hry pramenily jejich chyby. Navíc rychle prohrávali a byli nucení vymýšlet a být kreativní, a potom je vždy větší pravděpodobnost chyb. My toho naštěstí využili.“

Za posledních šest zápasů jste nasbíral deset branek. Máte životní formu?

„Asi ano. Blíží se třicetiny, tak bylo načase aby taková forma přišla. V Liberci ze mě chtěli udělat střelce a daří se jim to. Když jsem sem přišel, tak mi řekli, že mám výbornou střelu a mám ji více využívat. Celý život mi to samé říkal i můj otec, abych se více tlačil do střelby, ale nikdy jsem ho bohužel neposlechnul. Měl jsem mnohem radši nahrávat spoluhráčům do prázdné branky. Musím říct, že nyní se mi to v hlavě trochu přetočilo. Chci víc dávat góly. Proto mám tolik branek. Daleko víc střílím a tlačím se do zakončení.“

Má v tom vliv i spolupráce s Michalem Birnerem? Při přesilovce si dokážete krásně vyhovět.

„Určitě na tom má svůj podíl. Jeho přihrávky jsou neuvěřitelné. Klobouk dolů před ním, je opravdu radost s ním hrát. Je super, že nám to teď tak šlape.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:20. Piskáček, 41:03. Smejkal Hosté: 05:06. L. Krenželok, 09:53. Lenc, 11:56. Valský, 20:37. L. Hudáček, 48:40. L. Hudáček, 57:17. L. Hudáček Sestavy Domácí: Machovský (Wolf) – Kalina, Blain, Koistinen, Piskáček, Tomáš Dvořák, M. Jandus, Poizl – Rousek, Smejkal, Řepík – Kudrna, Sukeľ, Říčka – Buchtele, Pech, Forman – Pšenička, Vitouch, Dvořáček. Hosté: Hrachovina (Schwarz) – Šmíd, Knot, Derner, T. Hanousek, Kunst, Graborenko, Havlín – Birner, L. Hudáček, Lenc – A. Musil, Marosz, M. Zachar – L. Krenželok, P. Jelínek, Ordoš – Rychlovský, D. Špaček, Valský. Rozhodčí Hradil, Lacina – Ondráček, Špůr Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)

Kanadské bodování Hráč Tým G A KB Z +/- TM S 1. Milan Gulaš 32 35 67 40 4 24 167 2. Libor Hudáček 25 22 47 39 20 22 123 3. Michal Birner 14 32 46 32 10 8 103 4. Martin Zaťovič 25 18 43 40 3 20 92 5. Tomáš Rachůnek 18 24 42 41 3 10 91 6. Pavol Skalický 16 23 39 40 23 36 83 7. Petr Holík 11 26 37 32 -2 12 69 8. Tomáš Mertl 15 20 35 36 1 34 79 9. Roberts Bukarts 13 21 34 36 -8 40 112 10. Antonín Honejsek 9 24 33 41 7 58 69 Zobrazit celou tabulku