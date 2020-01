Valský po návratu do Liberce dostal gól na podnose. Kladno už řešit nechce | iSport.cz

Ještě v úterý válčil za Rytíře v Hradci Králové, den na to už znovu válel v tygří smečce. Po pěti měsících strávených na hostování v Kladně se útočník Jakub Valský vrátil do sestavy Liberce a hned si připsal vítězný gól proti Spartě. Skalpu Pražanů a první trefy od 20. října si cení, především se chce ale pořádně rozehrát. V kladenském dresu totiž odehrál kvůli zraněním jen 25 zápasů. „Jen doufám, že to teď nezačnu klukům kazit,“ smál se jednatřicetiletý forvard.

Mohl jste si vůbec přát lepší návrat ke smečce Bílých Tygrů?

„To asi ne. (usmívá se) Řekl bych, že to bylo to nejlepší, co se mohlo stát. Bylo to super. Na gól jsem čekal docela dlouho, takže se člověku jistě trochu uleví. Neříkám, že mě to netrápilo, ale jak jsem byl docela dlouho zraněný, tak se člověk do toho docela dlouho dostává. Když se pak hráč vrací, tak se v tom třeba trochu koupe, ale naštěstí se mi to nestalo, tak jsem rád.“

Po chybě sparťana Petra Kaliny jste dostal gól přímo na zlatém podnose, viďte?

„Jelen (Petr Jelínek) vyhodil puk na střední pásmo, tak jsem tam zkusil vystartovat a ten bek to nějak od sebe odhodil, tak jsem ho objel a zakončil jsem nahoru. Trochu jsem si zavzpomínal na staré časy, když jsme v Praze hráli.“ (směje se)

SESTŘIH: Sparta - Liberec 2:6. Lídr dominoval, Hudáček nasázel čistý hattrick

Jistě se vám tedy vybavila vítězná jízda ve finále 2016, kterou jste právě v O2 areně zakončili, nebo ne?

„Je to divný, ale když jsme sem jeli, tak mi to hlavou proběhlo. Krásná vzpomínka, když jsme tady zvedli nad hlavu titul. Člověk si rád vzpomene. V O2 areně se mi hraje docela dobře. (usmívá se) Má to prostě něco víc do sebe, odehrál jsem tady pár zápasů za nároďák. Nevím, čím to je, ale utkání jsou tady trošku jiná.“

Cítíte nyní větší pohodu, když jste zpátky u svého týmu?

„Určitě. V Liberci je to přeci jen trochu jiné. Já jsem toho za poslední měsíc už moc neodehrál, spíš jsem to jenom tak plácal. Takže teď hlavně potřebuji chytnout nějaké zápasové tempo a trošku se do toho dostat. Snad to klukům nebudu úplně kazit a chytnu se s nimi. Každopádně jsem rád, jak to proti Spartě dopadlo. Gól je určitě dobrý, ale chtěl jsem hlavně odehrát dobrý zápas.“

V Kladně jste neměl úplně optimální formu. Čím myslíte, že to bylo?

„Řekl bych, že se tam spousta věcí zamíchala dohromady. Já už bych to nechtěl moc rozebírat. Prostě to nevyšlo. Už je to prostě za mnou a nechci se k tomu vracet.“

Na začátku vašeho hostování jste mi říkal, že hlavně rodina nese těžce přejíždění z Liberce do Kladna. Nyní už je domácnost klidnější, viďte?

„Rozhodně. Myslím si, že hlavně doma si pořádně ulevili. Všechno teď bude pro mě i pro rodinu trošku snazší.“ (usmívá se)