Uwe Krupp končí ve Spartě. Koreis: Červené tlačítko bych zmáčkl taky | iSport.cz

Spartu viděl ve středu proti Liberci, přímo sledoval poslední akci Uweho Kruppa. Bývalý útočník a dnes expert O2 TV Jakub Koreis se nediví, že klub sáhl vyhazovu trenéra ze třetího místa. „V zápasovém studiu nám tedy Petr Ton říkal, že vyhazov trenéra teď není téma. Na druhou stranu, asi těžko by takovou věc říkal první do médií,“ usmíval se Koreis. Jeho uvažování bylo správné, Sparta ve čtvrtek odpoledne trenéra propustila, dočasně ji povedou právě Ton s Jaroslavem Hlinkou.

Být v roli Petra Tona, zachováte se stejně?

„Těžká otázka... I když vlastně jednoduchá, já nemám co ztratit. (usměje se) Ale ano. Taky bych červené tlačítko zmáčknul. Mám pocit, že ve Spartě ani nějaká velká spokojenost s Uwe Kruppem v těch dvou letech nepanovala. Vyšel jim začátek současné sezony, zdálo se, jak všechno začíná dávat smysl. Jenže teď přichází klíčová fáze, Sparta do týmu dala opravdu velké peníze, přestalo se dařit. A vy máte u týmu trenéra, nad kterým visí otazník? Udělal bych všechno proto, aby se situace změnila.“

Nahrává tomu i logika, že Sparta už Kruppa po sezoně nechtěla, on neměl zájem prodlužovat smlouvu a trenéra na příští sezonu by měla mít už nachystaného. Proč mu nedat šanci o pár měsíců dříve, že?

„To tam taky pasuje. Krupp se netajil tím, že tady nechce být déle než dva roky. Taky bych tuhle změnu udělal, vnesl do šatny nový vítr. Teď je správná doba.“

Mluví se o tom, že by Sparta měla usilovat o Miloslava Hořavu, nebo Josefa Jandače. Je to správný krok?

„Ano, o nich se mluví hodně, ani jeden teď nikde netrénuje, oba mají svoji historii. Hořava je na Spartě téma už několik let, vychází mi z toho jako silný kandidát. Jandač možná taky, ale šel by tam už potřetí, to je otázka, jestli by ho vzali.“

Krupp končí na střídačce Sparty, tým prevzal Hlinka s Tonem. Přijde Hořava?

Sparta vládla lize, ale zapadla do problémů, získala jen 2 body z 18 možných. Překvapil vás takový výpadek?

„Není to vůbec dobrá bilance. Sparta je pořád třetí, ale má o jeden až dva zápasy víc než týmy kolem ní, takže v reálu na třetím místě asi není. Nicméně je nahoře, není to tragédie. Jenže pak je druhý pohled, celou sezonu mužstvo šlape, sbírá body a najednou to nejde. Dva týdny před uzávěrkou přestupů se toho začne dost kazit. Místo toho, abyste řešili jen detaily, doplnění týmu, přijde největší krize za celou sezonu.“

V minulé sezoně hrála Sparta stylem „nahoď a jeď“. V létě hodně investovala do kádru. Posunul Krupp svůj hokej jinam?

„Posílili, byli určitě jinde. Na druhou stranu jsou na Spartě otazníky, jakou hráči mají kondici. Některé hráče údajně poslali na testy a řeší se, že mužstvo pod Kruppem úplně dobře netrénovalo. Trochu to kopírovalo scénář minulé sezony, tam tým taky odešel v závěru. Otázkou je, jestli teď chyba byla v organizaci hry, což by byla jasná věc trenéra a změna vám pomůže. Ale jestli je problém opravdu v tom, že je na tom tým špatně fyzicky? To bude horší, protože pokud nemá tým kondici, během reprezentační přestávky a tří tréninků ji nedoženete.“

Komentoval jste poslední utkání s Libercem. Jak se vám líbilo?

„Zápas jsem si užil, padlo hodně gólů a stály za to. Ale být tam jako fanoušek Sparty? Šel bych domů hodně smutný.“

Bylo na Spartě vidět, že má problémy?

„Bylo vidět, že něco není v pořádku. Musíte samozřejmě vzít v úvahu, že jim chyběl Tomášek, dnes stěžejní útočník, co se týká ofenzivní produkce, scházel i Růžička a pořád nehraje Kvapil. Ten může hodně pomoci, až se vrátí, ovšem je tedy otázkou, v jaké bude stavu, protože od začátku sezony nehrál. Výhoda je, že psychicky nebude vůbec zatížený porážkami.“

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 40 25 4 1 10 145:97 84 2. Plzeň 40 22 2 6 10 135:109 76 3. Sparta 42 17 11 1 13 139:119 74 4. M. Boleslav 41 18 6 5 12 121:98 71 5. Třinec 40 20 3 4 13 122:101 70 6. Brno 41 18 4 5 14 120:120 67 7. K. Vary 41 15 7 4 15 136:118 63 8. Mountfield 40 16 4 4 16 101:97 60 9. Zlín 41 16 3 4 18 127:119 58 10. Olomouc 42 13 5 6 18 96:114 55 11. Kladno 41 13 3 5 20 102:133 50 12. Vítkovice 41 9 7 4 21 101:146 45 13. Litvínov 40 11 2 6 21 111:139 43 14. Pardubice 42 9 3 9 21 93:139 42 Generali Play-off

