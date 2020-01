Sparta pod dekou. Musíme hrabat, říká Smejkal. Liberec si dělal, co chtěl | iSport.cz

Byla to demonstrace obrovské síly na jedné straně, a velké nepohody a zmaru na té druhé. Liberec v dohrávce 41. kola Tipsport extraligy zdemoloval Spartu 6:2. Pražané prohráli poprvé v sezoně potřetí v řadě. „Víme, kde jsme. Nejde nám to. Puky skáčou od nás, prohráváme všechny ty souboje padesát na padesát,“ říká útočník Jiří Smejkal.

Šest zápasů, dva body z osmnácti možných. Dá se mluvit o krizi?

„Bohužel jsme hodně pod dekou. Nejde nám to. Liberec si věřil, dělal si s náma, co chtěl. Hned v první třetině nám to tam napadalo. Udělali jsme chyby, oni všechno potrestali. Chtěli jsme se do toho ve druhé třetině vrátit, ale hned v prvním střídání jsme dostali góla, což nás hodně utlumilo. Ve třetí jsme pak snížili, ale zase jsme brzo inkasovali. Oni si věří, v pohodě to dohráli.“

Bylo znát, že mají Tygři nejlepší ofenzivu v lize?

„Věděli jsme, že mají kvalitu. Jejich první lajna teď dává spoustu gólů. Na začátku jsme si je hlídali dobře, góly jsme ale dostali od jiných. Vlastně všechny čtyři jejich útoky nám dali gól, což je špatné. My jsme se snažili, ale nestačilo to. Musíme se z toho dostat sami, musíme začít hrabat víc. Urvat nějaké vítězství.“

Do zápasu jste určitě chtěli vstoupit aktivně, ve 12. minutě jste ale prohrávali 0:3. Byla to velká facka?

„Určitě. Ze tří šancí nám dali tři góly. Nechtěli jsme nic vzdávat, času jsme měli dost. Když jsme se ale nadechli, hned nás utnuli. Děláme hrozné chyby. Nezpracujeme puk, propadne to a soupeř jede dva na nikoho. Bohužel nás to vždycky strašně usadí na prdel.“

Sparta - Liberec: Kalina sklepl puk Valskému, který prostřelil Machovského, 0:3

Je to tedy hlavně o individuálních chybách?

„Myslím, že jo. Vlastně všechny góly padly buď z přesilovky, nebo po chybách. Víme, kde jsme. Nejde nám to. Puky skáčou od nás, prohráváme všechny ty souboje padesát na padesát. Nemáme ani štěstí, čemuž se ale vůbec nedivím, protože mu nejdeme naproti. Musíme se z toho dostat sami, nikdo nám nepomůže. Furt jsme třetí, máme čas to zvednout.“

Jak jste na tom kondičně? Čím jde sezona dál, tím jde vaše aktivita a pohyb dolů.

„Možná je to spíš tou aktuální nepohodou. Když vidíte Liberec ve třetí třetině, když vede a dělá si s náma, co chce… nohy pak jdou samy. Nás to hrozně ubíjí v hlavě, pak není ani síla v nohách. Skáče nám to, nejsme schopní si přihrát na hůl. Je to tak nějak všechno se vším.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:20. Piskáček, 41:03. Smejkal Hosté: 05:06. L. Krenželok, 09:53. Lenc, 11:56. Valský, 20:37. L. Hudáček, 48:40. L. Hudáček, 57:17. L. Hudáček Sestavy Domácí: Machovský (Wolf) – Kalina, Blain, Koistinen, Piskáček, Tomáš Dvořák, M. Jandus, Poizl – Rousek, Smejkal, Řepík – Kudrna, Sukeľ, Říčka – Buchtele, Pech, Forman – Pšenička, Vitouch, Dvořáček. Hosté: Hrachovina (Schwarz) – Šmíd, Knot, Derner, T. Hanousek, Kunst, Graborenko, Havlín – Birner, L. Hudáček, Lenc – A. Musil, Marosz, M. Zachar – L. Krenželok, P. Jelínek, Ordoš – Rychlovský, D. Špaček, Valský. Rozhodčí Hradil, Lacina – Ondráček, Špůr Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 40 25 4 1 10 145:97 84 2. Plzeň 40 22 2 6 10 135:109 76 3. Sparta 42 17 11 1 13 139:119 74 4. M. Boleslav 41 18 6 5 12 121:98 71 5. Třinec 40 20 3 4 13 122:101 70 6. Brno 41 18 4 5 14 120:120 67 7. K. Vary 41 15 7 4 15 136:118 63 8. Mountfield 40 16 4 4 16 101:97 60 9. Zlín 41 16 3 4 18 127:119 58 10. Olomouc 42 13 5 6 18 96:114 55 11. Kladno 41 13 3 5 20 102:133 50 12. Vítkovice 41 9 7 4 21 101:146 45 13. Litvínov 40 11 2 6 21 111:139 43 14. Pardubice 42 9 3 9 21 93:139 42 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

