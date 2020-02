Jágrův tým je v krizi. Nemůžeme se z toho pos***, burcuje Vampola | iSport.cz

Kladno prohrálo ve Vítkovicích 0:3, padlo pošesté za sebou a rozšířilo skupinu bojující o udržení v Tipsport extralize ze tří na čtyři. Nepomohla ani aktivita Jaromíra Jágra, na brankáře Miroslava Svobodu vypálil sedmkrát, měl několik solidních pozic. I on vyšel naprázdno. Pardubice, Litvínov, Vítkovice a Kladno dělí pouze šest bodů. „Pořád je to jenom hokej,“ snaží se burcovat zkušený útočník Petr Vampola. „Všichni ho hrajeme celý život a z tohohle se nemůžeme…nevím, jak to říct slušně…prostě posrat.“

Kde jste ztratili herní a výsledkovou pohodu?

„Nevím. Nechci mluvit za ostatní, ale pro kluky, kteří třeba toho nemají moc odehráno a hrají třeba první sezonu v extralize, to je tlak. Možná to mají trochu v hlavách a nejsou takoví, jací by měli být. Teď je dobré, že je repre přestávka. Myslím, že nám to hodně pomůže. Odpočineme si, pořádně potrénujeme. Pak přijdou zlomové zápasy, které musíme zvládnout. Věřím, že síla tady je a zvládneme to.“

Pardubice vyhrály v Hradci Králové, od posledního místa vás dělí už jen šest bodů. Bude finiš základní části psychicky náročný?

„Pořád je to jen hokej. Všichni ho hrajeme celý život a z tohohle se nemůžeme…nevím, jak to říct slušně…prostě posrat. Hráči, kteří mají zkušenosti, musí tým strhnout. Musíme to strhnout a ostatní se musí přidat. Osobně tomu věřím a chci Kladnu maximálně pomoct. Věřím, že na konec sezony se dobře připravíme, společně s fanoušky to zvládneme a udržíme extraligu.“

V Ostravě jste byli do prvního gólu lepší, měli jste větší tlak i šance. Byl první vítkovický gól zlom v zápase?

„Než jsme dostali ten gól, byli jsme lepší. Je škoda, že jsme nějaký nedali, zápas by byl jiný. Oni nám z jedné šance ujeli, dali na 1:0, a pak jsme byli samozřejmě trochu pod tlakem. Šli jsme do toho, ale gólman Vítkovic chytal výborně. Zavřel to a nám ho nepovedlo překonat.“

Na konci druhé třetiny jste šli na Svobodu tři proti jednomu, Hovorka přečíslení dobře vyřešil, Melka mohl střílet do prázdné, ale vítkovický brankář šanci bravurně zlikvidoval. Byl i tohle jeden z klíčových okamžiků?

„To jsou situace, o kterých mluvím. Než jsme dostali gól, měli jsme více ze hry. Měli jsme šance i nenápadné akce, které mohly skončit gólem. Jejich gólman ale chytal výborně. Možná rozhodlo i tohle, kdybychom srovnali na 1:1, zápas by byl otevřený. Bohužel jsme gól nedali a prohráli jsme.“

Bylo složitější se na Vítkovice nachystat? Přece jenom před uzávěrkou přestupů dost obměnily kádr.

„Nevím, jak ostatní kluci, ale já jdu do každého zápasu na sto deset procent, protože je před námi posledních osm, devět kol a je jedno, kdo proti nám stojí. Pořád to máme ve svých rukách. Pořád máme náskok a musíme bojovat. Nechat tam srdíčko, pak se nám to může vrátit.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 31:10. Dej, 50:20. Štencel, 59:27. Roberts Bukarts Hosté: Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Štencel, Trška, Rosandić, Dudas, Výtisk (C), R. Černý, L. Kovář – Roberts Bukarts, Hruška, Lakatoš (A) – Indrák, O. Roman, Schleiss – Dej (A), R. Veselý, Mallet – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Hosté: Cikánek (Brízgala) – Austin, Nash, Kehar (A), Lakos, Barinka, Romančík – Š. Bláha, Zikmund, Vampola – Jágr (A), J. Strnad (C), Melka – Redlich, Machač, Stach – Bílek, O'Donnell, T. Kaut – Hovorka. Rozhodčí Mrkva, Pražák – Gebauer, Lederer Stadion Ostravar aréna Návštěva 9 635 diváků