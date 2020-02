Kousal o výhře v Hradci: Nepodělali jsme se. Proč neopustil Dynamo? | iSport.cz

Mountfield HK - Pardubice: Gól do šatny! Zacharčuk našel Kousala a ten překonal Mazance, 2:2 VŠECHNA VIDEA ZDE

Klíčovým momentem asi byl neuznaný hradecký gól na 4:3, který padl do posunuté branky?

„Myslel jsem si, že je to gól. Ale pak jsem slyšel, že branka se možná posunula. To jenom sedíte a čekáte na jejich verdikt. Doufal jsem, že gól platit nebude a neplatil. Dalo nám to zase sílu.“

Doma s Litvínovem jste mohli vyjet z posledního místa, ale působili jste hodně svázaně. V Hradci už hlava zase poslouchala?

„Je to tak, s Litvínovem jsme byli zbytečně zatažení, nehráli moc pospolu a dávali mu strašně moc prostoru. Tady jsme na to od začátku vletěli a podle toho to taky vypadalo.“

Několikrát se už stalo, že když jsou Pardubice pod absolutním tlakem, že mají šanci se nadechnout, selžou. Tušíte proč?

„No, nemyslím si, že by na nás tlak třeba teď v Hradci, je na nás pořád. Ale jo, ten poslední krok nám vždycky nevyjde... Když se budu koukat na posledních šest, sedm zápasů, hráli jsme slušně, vyloženě se nám nepovedl jen Litvínov.“

Jan Mandát po tom pátečním selhání říkal, jak si musíte už jen vytrhat nohy ze zadku. V Hradci to podle vás bylo ono?

„Jo, bylo. Pořád zbývá osm zápasů do konce. Máme ztrátu, ale když si teď řekneme, že se na to vykašleme, je to nesmysl. To nejde, my musíme bojovat až do konce.“

Právě Mandát zápas rozhodl, v sezoně nastřílel 15 gólů, víc než za poslední tři ročníky dohromady. Jak důležitý pro vás teď je?

„Honza udělal velký progres, potřebujeme jen víc takových hráčů. Bojuje, rve se. Ale myslím, že tady není nikdo, kdo by nebojoval. Je super, že dává góly, k tomu se musíme přidat všichni.“

Ve smlouvě jste měl dodatek, že v lednu můžete odejít do zahraničí, pokud bude nabídka. Možnosti jít ven byly, proč jste se rozhodl setrvat v Pardubicích?

„Opouštět mateřský klub na posledním místě? Nedovolilo mi to svědomí. Chtěl jsem pomoci tady udržet ligu, takže zůstávám do konce.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:42. Šalda, 20:36. Smoleňák, 47:29. Eklund Hosté: 04:12. Kusý, 39:52. R. Kousal, 43:50. Blümel, 51:55. Mandát Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel (A), Eklund, Cibulskis, Šidlík, F. Pavlík (A), Šalda, Čáp – Smoleňák (C), Cingel, M. Chalupa – Klíma, Lev, Orsava – Žejdl, Koukal, Perret – Jergl, Kubík, R. Pavlík. Hosté: Kantor (Kacetl) – J. Kolář (C), S. Zacharčuk, J. Zdráhal, Mikuš, Holland, T. Voráček, Ivan – Svačina, Poulíček, Mandát (A) – Tybor, R. Kousal, Vondrka – D. Kindl, Harju, Kusý – Paulovič, Rolinek (A), Blümel. Rozhodčí Kika, Stano – Ondráček, Špůr Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 6617 diváků