Kašík si dary nenechává. Využil jsem jen úhlovou brusku, říká gólman Zlína | iSport.cz

Dvaadvacet zápasů čekal hokejový brankář Libor Kašík na svou první nulu v sezoně. Pětkrát inkasoval jediný gól, šestkrát dva. Až teď proti Plzni (4:0) to klaplo. Trenéři Zlína si na konci utkání vzali za rozhodnutého stavu time-out, aby zdůraznili, že by bylo fajn pomoct udržet gólmanovi čistý štít. To se pro sebevědomí vždycky hodí. „Možná to byl krok pro mou nulu,“ připustila hvězda Beranů.

Oddechový čas v závěru duelu byl kvůli vám, že?

„Možná mě to napadlo…(úsměv) Počítá se každý bod i skóre. Do tabulky je lepší mít 4:0 než 4:1. Je to tam našlapané. Proč nehrát takto a mít některé věci pojištěné…Je to lepší než něco honit v posledním zápase. Možná to byl krok pro mou nulu a pro celkové statistiky týmu.“

Ulevilo se vám po prvním „shutoutu“ v ročníku?

„Jsem rád, že mě to potrefovalo a že jsem to skvěle četl. Hlavně mě těší, že jsme po předchozích zápasech, kdy jsme neměli v koncovce tolik štěstí, zase vyhráli. Týmy pod námi hodně zesílily kádry a začaly vyhrávat. Bylo důležité urvat před pauzou tři body, abychom měli klid na trénování. Plzeň má v ofenzivě neuvěřitelně silný tým. Dokážou si dávat žabky.“

Co vůbec děláte s cenami pro nejlepšího hráče?

„Záleží, co dostanu. Když je tam pití tak ho rozdám. Kytky rozdám holčičkám, které jsou na stadionu a fandí. Jsou za to strašně rády. Asi jediné, co jsem využil, byla úhlová bruska, nejspíš z UNI HOBBY. Na stavbu bytu. Za to byl taťka rád. Jinak ty dárky většinou rozdám. Snažím se dělat dál radost. Mám radost, když se vyhraje a podávám dobré výkony.“

Jak se cítíte v bráně poslední dobou?

„Ve Vítkovicích jsem poprvé sundal ortézu a cítil jsem se skvěle. Ráno před Plzní jsem si říkal, že mě nic nebolí. Bomba! Jsem strašně rád, že je to teď takto, jak jsem potřeboval. Koleno líp dotlačím na zem. Jsou to takové detaily. Milimetry, které tam možná dřív chyběly.“

Jak vámi otřáslo krvavé zranění Zdeňka Okála, jenž dostal pukem do hlavy, a valila se z něj krev?

„Měl jsem o něho velký strach. Vypadalo to hnusně. Nevím, jaký bek to vystřelil. Ale divím se, že hrál dál a po odpískání ještě vystřelil. Narval mu to přece do hlavy. Někdy není potřeba vyhrát za každou cenu. Snažil bych se mu spíš pomoct. Zdraví je nade vše. Naštěstí to má jenom sešité. Očko je důrazný hráč, na ledě nechává kus sebe. Šel tam po hlavě. Blokuje strašně moc střel, hraje do těla. Myslím, že lidem se to líbí. Jsem rád, že mu není nic moc vážného.“

Všímal jste si, že je Milan Gulaš na ledě skoro pořád?

„Chtěl jsem se ho zeptat, jestli je na ledě šedesát minut jako já. (úsměv) Potkával jsem ho tam pořád. Nevím, kde bere ty síly. Hraje fakt skvěle. Dokáže střílet z pozic, z nichž už někteří hráči nedokážou zakončit. A on zakončí ještě kvalitně. Gólman si musí hlídat každý úhel. Dokáže potrestat každou chybu.“

Byl pro vás motivací i čerstvě narozený syn útočníka Antonína Honejska?

„Spíš jsme mu říkali, že když už má malého, tak ať začne hrát.“ (úsměv)