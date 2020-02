Honejsek slavil syna Maxima dvěma góly. Jsem úplně vyfluslej, přiznal | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:36. Dufek, 15:39. Honejsek, 23:16. P. Sedláček, 43:57. Honejsek Hosté: Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – Žižka (C), Nosek (A), Freibergs, Ferenc, Řezníček, M. Novotný, Buchta – Köhler, Fořt, J. Ondráček – Okál, Honejsek, Fryšara – Herman, Claireaux, Dufek – Kubiš (A), P. Sedláček, Gazda. Hosté: Frodl (Kolář) – Pulpán (A), Čerešňák, Jánošík, L. Kaňák, Jank, Vráblík, Houdek – P. Zdráhal, Mertl (A), Gulaš (C) – Kantner, Kodýtek, Pour – V. Němec, Kolda, Rob – Heřman, Vracovský. Rozhodčí Jeřábek, Kubičík – Rampír, Axman Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín Návštěva 4706 diváků

Narození Maxima jste oslavil dokonale, co?

„Kluci mi říkali: Uvidíš, že dáš gól. Samozřejmě jsem toho za poslední dny moc nenaspal, bylo to opravdu náročné. Těžil jsem z nějakého laufu a šťastné životní chvíle. Nějak jsem to zvládl. Byla to hodně emotivní chvíle v životě. Jsem úplně vyfluslej, nejradši bych šel spát.“

Jak jste se oprostil od myšlenek na přítelkyni a syna?

„Máte to pořád v hlavě, ale není to takové, že by bylo něco špatně. Chodím za přítelkyní, jak často to jde. Na zápas jsem se těšil. Musím strašně moc poděkovat přítelkyni. Fanoušci sice vyvolávali moje jméno, ale já si vždycky vzpomenu na ni. Nevěděl jsem, co všechno musí ženy zvládat. Klobouk dolů. Bylo to strašně dlouhé, porod trval třináct hodin.“

Zvládl jste mentálně přepnout od rodiny k hokeji?

„Jsme profesionálové. Pauza nebyla tak dlouhá. Jen dva rozhárané dny. Když to řeknu blbě, po nachlazení je těžší se vrátit.“

Ulevilo se vám po třech porážkách?

„Strašně důležitá výhra. Ve druhé třetině nás hrozně moc podržel Káša. Chytl velké tutovky. Nám napadaly rychle po sobě jdoucí góly, které nám pomohly. Dnes to bylo hlavně na Kášovi. Nepovedly se nám předtím tři zápasy, ale nebyly to žádné dardy. Nálada v týmu byla pořád dobrá.“

Co jste si pomyslel, když po tvrdé ráně pukem skončil váš spoluhráč Zdeněk Okál v krvi?

„Bylo mi hrozně. Z metru od modré trefit kluka do hlavy…Puk navíc stál. Zvláštní. Nechci říct, že je to jenom smůla. Je špatně, když takto obránce střílí. Ale dopadlo to dobře. Zdena je sešitej, což určitě už zná. Příště bude určitě nastoupenej.“

V útoku musel hrát zadák Gazda, záhy odstoupil Okál. Bylo potom složité točit formace?

„Dnes jsem hrál poprvé s klukama, se kterými jsem v sezoně ještě nehrál. Ale s Piškotem (Pavlem Kubišem) už jsme kdysi hrávali. Strašně jsem mu děkoval za to, jak mi nahrál na gól. Myslím, že nám to sedělo.“

