Forman a Buchtele rozjeli Spartu. Co řekli na možný příchod Jandače? | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:21. Buchtele, 35:00. Buchtele, 37:14. Forman, 42:03. Forman Hosté: 30:35. Roberts Bukarts, 58:21. Mallet Sestavy Domácí: Machovský (J. Sedláček) – Kalina, Blain, Jeřábek, T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Košťálek – Rousek, Sukeľ, Řepík (C) – Kudrna, Smejkal, Říčka – Buchtele (A), Pech (A), Forman – Kropáček, Pšenička, Dvořáček. Hosté: Mi. Svoboda (Dolejš) – Štencel, Trška, Rosandić, Dudas, Výtisk (C), R. Černý, L. Kovář – Roberts Bukarts, Hruška, Lakatoš (A) – Baláž, O. Roman, Schleiss – Dej (A), R. Veselý, Mallet – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Rozhodčí Šindel, Šír – Klouček, Ganger. Stadion O2 arena, Praha 9 (Libeň) Návštěva 5 684 diváků

K pozápasovým rozhovorům přišli oba se stejným širokým úsměvem. Buchtele i Forman měli zasloužený důvod k radosti. Společnou show, po které měli na kontě kanadského bodování 2+1, znovu nažhavili motory sparťanské mašiny. Téměř celý zápas měli pod kontrolou. Kromě pár úseků ve druhé třetině hosty k ničemu nepustili a zaslouženě si došli pro tři body, které vrátili Spartu na druhé místo minimálně do konce přestávky. „A to jsme mohli přidat ještě víc gólů, kdyby Buchta nebyl dřevěný,“ popichoval Forman vedle stojícího parťáka.

Buchtele se naposledy trefil 13. října a po tříbodovém večeru se mu značně ulevilo. Nebyl daleko od hattricku, šanci v závěru utkání už ale neproměnil. Nicméně přesně takto povedený zápas prý celý útok s centrem Lukášem Pechem potřeboval. „Myslím, že už dlouho jsme předváděli kvalitní výkony, jenom jsme už potřebovali, aby nám to tam konečně spadlo. Doufám, že v tom budeme pokračovat,“ věří rodák z Hradce Králové.

I když ani jeden ze sparťanů to neřekl přímo, zlepšené výkony celého týmu se dostavili po výměně trenérů, kdy Uweho Kruppa nahradil zkušený stratég Miloslava Hořava. „Za pár dnů neuděláte zázraky, ale je prostě znát, že jsme se celkově zlepšili. Určitě to vidí všichni na tribunách, že hrajeme úplně jiný hokej. Budeme plnit systém, jaký jsme si nastavili. Je vidět, že to funguje. Hrajeme víc pospolu a déle držíme puk. Myslím si, že po pauze půjde hra ještě víc nahoru,“ řekl Buchtele.

K jedné změně na trenérské lavičce by navíc ještě mohlo dojít. Do středy bude jasno, zda se do Sparty vrátí Josef Jandač, kterého by Hořava rád přivítal jako rovnocenného kolegu. Buchtele i Forman patří mezi několik pamětníků na vedení bývalého reprezentačního kouče, pod nímž v roce 2016 došli až do finále. K případnému Jandačovu comebacku se ale zatím nechtějí vyjadřovat.

„Jsou to spekulace, nechci se k tomu vyjadřovat. Až tady bude, tak se k tomu můžu nějak vyjádřit. Není to na nás. Uvidíme, jestli přijde nebo ne. My se soustředíme na zápasy, které teď byly. Neřešíme, kdo za námi stojí,“ řekl Buchtele.

