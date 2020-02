Dojednáno! Jandač se vrací trénovat do Sparty, připojí se k Hořavovi | iSport.cz

Josef Jandač se vrací do Sparty, trénovat bude společně s Hořavou • Profimedia.cz

Do středy se měl rozhodnout, zda nabídku příjme. Ve středu po obědě se tak podle informací iSport.cz stalo. Josef Jandač doplní realizační tým Sparty. Spolu s novým hlavním koučem Miloslavem Hořavou, který si ho sám vybral, tak vytvoří silný trenérský tandem. „Jsem rád, že do toho Pepa jde. Těším se na vzájemnou spolupráci,“ potvrdil Hořava.

Když ve Spartě vybírali nového kouče po odvolaném Uwem Kruppovi, zněla otázka jasně: Bude to Miloš Hořava, nebo Josef Jandač? Nakonec je tu řešení, které na počátku čekal jen málokdo. Tým budou trénovat společně.

Novým šéfem lavičky se stal Hořava, který hned po prvním utkání v neděli s Kometou řekl, že oslovil kolegu, s nímž by si moc přál ve Spartě pracovat. O den později bylo jasno, že jde právě o Jandače. Do středy se měl vyjádřit. Nabídku podle zpráv deníku Sport nakonec přijal.

„Jsem rád, že do toho Pepa jde. Těším se na vzájemnou spolupráci, víc by k tomu ale měl říct on,“ řekl pro iSport.cz kouč Hořava. Extrenér národního týmu se tak do Sparty vrací po třech a půl letech.

Podrobnosti připravujeme…