Ze tří bodů má Verva jeden. Zbytečně jsme jim nabídli šance, mrzelo Pospíšila | iSport.cz

Byli jste blízko výhře, nakonec máte bod. Těžký závěr?

„Je to pro nás velká škoda. Ještě čtyři minuty před koncem jsme vedli, dobře jsme průběh otočili. No, zamrzí to, ještě se nechat zbytečně vyloučit… Nevím, jestli šlo o extra velké fauly, ale zbytečně jsme soupeři nabídli šance se vrátit zpátky do zápasu. Prostě to mrzí.“

První třetina z vaší strany nebyla ideální, ale nakopl vás gól těsně před jejím koncem, že?

„Jo, první třetina po reprezentační pauze byla taková… Neměli jsme vůbec žádný pohyb, ale jak říkáte, na konci jsme dali gól, což nás uklidnilo a dodalo sebevědomí. Zbytek zápasu už byl pak solidní.“

Až na závěr.

„Zbytečně jsme se nechali vyloučit a Liberec hrál přesilovky výborně. Prostě je využil, jsou v nich silní. Škoda.“

Převládá smutek, ale bod z Liberce nakonec nezní tak špatně, ne?

„Každý bod je pro nás dobrý. Před zápasem bychom ho asi brali, ale po takovém průběhu zamrzí. Mohli jsme mít tři, máme jen jeden...“

V prodloužení jste měli řadu šancí, domácím pak stačilo k využití přesilovky jen 24 vteřin.

„A to jsme měli ještě na začátku prodloužení minutu a půl přesilovky 4 na 3. Gól jsme nedali a nevyužili ani další šance. Liberec měl 30 vteřin početní výhody a poslal tam úplně všechno. Jenom střílel. Nakonec puk do brány spadl tři sekundy před koncem.“

Trefil jste se poprvé po příchodu ze Slovenska. Po třech zápasech máte 2+2, aklimatizace proběhla rychle, že?

„Na ledě se určitě cítím dobře. Snažím si hlavu nastavit tak, jako jsem ji měl nastavenou na Slovensku. A hrát pořád stejně. Cítím se vážně dobře.“

Jaká byla atmosféra v kabině, když jste přicházel?

„Dobrá. Nikdo nemá svěšenou hlavu. Víme, o co hrajeme a nikdo nemá hlavu dole. Jdeme zápas od zápasu, bude to boj až do konce. Každý bod je pro nás dobrý a důležitý.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:14. Šmíd, 13:36. Bulíř, 27:42. Birner, 56:32. Birner, 64:57. Birner Hosté: 19:43. Petružálek, 39:12. Pospíšil, 49:43. Pospíšil, 51:09. F. Lukeš Sestavy Domácí: Hrachovina (Žajdlík) – Knot, Šmíd (A), Graborenko, Derner, T. Hanousek, Kolmann – Lenc, L. Hudáček, Birner (A) – M. Zachar, Bulíř, Marosz – Ordoš, P. Jelínek (C), L. Krenželok – Valský, A. Musil, J. Vlach – Rychlovský. Hosté: Janus (Honzík) – J. Říha, Moravčík, Ščotka (A), Aliu, Kudla, Baránek, Štich – Pospíšil, M. Hanzl (A), Jarůšek – Jánský, V. Hübl (C), F. Lukeš – Petružálek, Gerhát, Válek – Stříbrný, Jurčík, Trávníček. Rozhodčí Pešina, Horák – Ondráček, Špůr Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 6 782 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 43 25 5 2 11 152:107 87 2. Plzeň 43 23 2 7 11 140:117 80 3. Sparta 46 18 12 1 15 150:132 79 4. M. Boleslav 44 20 6 6 12 132:105 78 5. Třinec 43 22 3 4 14 134:110 76 6. Brno 44 18 5 6 15 127:130 70 7. K. Vary 44 15 8 4 17 144:129 65 8. Mountfield 43 17 5 4 17 110:105 65 9. Zlín 44 18 3 4 19 135:124 64 10. Olomouc 44 15 5 6 18 103:117 61 11. Vítkovice 45 11 8 4 22 113:153 53 12. Kladno 44 13 3 6 22 108:144 51 13. Litvínov 43 12 2 7 22 119:148 47 14. Pardubice 44 10 3 9 22 98:144 45 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

Liberec - Litvínov: V přesilovce vyrovnal stav utkání Michal Birner, 4:4

Liberec - Litvínov: Obrat hostů. V předbrankovém prostoru se nejlépe zorientoval Lukeš, 3:4

Liberec - Litvínov: Jarůšek našel před brankou Pospíšila, který se postaral o vyrovnání, 3:3

Liberec - Litvínov: Další branka hostů v poslední minutě třetiny. Tentokrát se trefil Pospíšil, 3:2

Liberec - Litvínov: Lenc poslal do úniku Birnera, jehož zakončení končí v brance, 3:1

Liberec - Litvínov: V poslední minutě první třetiny využil přesilovku Petružálek, 2:1

Liberec - Litvínov: Bulíř se po návratu do sestavy trefil z předbrankového prostoru, 2:0