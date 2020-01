Kanaďané či Moravčík. Jak poplach v Litvínově zamával s rozpočtem? | iSport.cz

Trubte na poplach, v Litvínově shánějí posily, ber kde ber. „Extraliga na sever Čech prostě patří,“ pravil obránce Michal Moravčík, který přišel z Plzně. Dnes se přestupové okénko zavře. Verva byla na trhu nejčilejší, získala sedm hráčů. Ulovila i dva Kanaďany, po Akimu Aliuovi ve čtvrtek dorazil Chris Langkow. Zatímco celky z vyšších pater zbrojí, aby se posílily před výstupem k vrcholu, tady jde o to nespadnout. To by totiž taky mohlo znamenat výpravu, z níž už se nemusejí vrátit.

Litvínovský kapitán Viktor Hübl po úterní výhře 5:1 nad Plzní prohlásil o obránci Michalu Moravčíkovi, že snad byl Vervě seslán z nebe. Vytáhlý bek se zkušenostmi ze dvou mistrovství světa ukazuje, jaké je pro „chemiky“ terno. Na ledě tráví v průměru zhruba 26 minut, Litvínov ve všech utkáních bodoval, dva vyhrál. S Moravčíkem v sestavě porazil Plzeň vůbec poprvé v sezoně.

„Když budeme takhle pokračovat, budu jen rád. Zatím si tu nemůžu na nic stěžovat, hraju spoustu minut. Snad to splňuje účel, proč mě sem brali, a nějak pomáhám týmu,“ líčil obránce Vervy.

Moravčík je klasickým příkladem, jak si týmy pronajímají na výpomoc hráče pro zbytek sezony. Končí mu smlouva, což byl jeden z důvodů, proč v Plzni svolili k trejdu za Adama Jánošíka. Moravčík míří do ciziny. Až mu šichta v Litvínově po základní části skončí, což bude nejpozději 6. března, může pokračovat jinde. Proslýchá se o finském celku Tappara Tampere. Nyní ale chce pomoct Litvínovu se záchranou. „Pro nás jsou teď body strašně důležité, potřebujeme je v každém zápase, abychom extraligu udrželi. Doufám, že důvěru splatím,“ uvedl.

Při námluvách s hráči ze zahraničí bývá nevýhodou rozdílný termín uzávěrky přestupů v Česku a dalších zemích. U nás končí dnes, jinde až 15. února. Hráči a jejich agenti můžou taktizovat, šponovat ceny. Angažování cizince pak přijde klidně na stejné peníze, jako by za normálních okolností stál na celou sezonu. Litvínovu se přesto povedlo odchytit zajímavá jména.

Tým čerstvě doplnil Chris Langkow, bratranec Daymonda Langkowa, jenž sehrál v NHL přes tisícovku utkání. Třicetiletý útočník přišel se slovenské nejvyšší soutěže, nastupoval za Budapešť. Verva se snažila posílit první linii i kvůli dlouhodobému zranění Edwina Hedberga a výpadku Samsona Mahboda. Ten by se však měl dnes vrátit do sestavy. „Rozhodli angažovat dalšího kanadského hráče s ofenzivním pojetím hry, které prokazoval hlavně v posledních třech letech. Je to urostlý, dobře bruslící střelec,“ řekl o Langkowovi generální ředitel klubu Jiří Šlégr.

Litvínov se už minulý týden rozešel s Lukášem Kašparem (včera podepsal Mladé Boleslavi), Jurajem Mikúšem a Karlem Kubátem (oba odešli do Zvolena). Vrátil se Peter Jánský, přišel Jurij Žolobov, Tomáš Pospíšil a už zmínění Moravčík a Aliu.

„Nula. Vůbec nic,“odpověděl kanadský bek na dotaz, co o Litvínovu věděl dřív. Hráčům jako on jde o to se ukázat, nejsou ničím zatížení. Aliu dlouho nehrál, udělal pár chyb v obraně, ale předvedl, že může být hodně platný. Proti Plzni hrál první přesilovku, dal zlomový gól, dalšímu na čáře zabránil.

„Udělám všechno, abych týmu pomohl k vítězství. Je to těžké, nehrál jsem deset nebo jedenáct měsíců, zápas je něco jiného než trénink. Ale doufám, že se budu pořád zlepšovat,“ vyprávěl obránce, který prý o nabídce přemýšlel přes týden, než stihl zařídit vše potřebné. Dojíždí z Teplic, kde bydlí v hotelu.

Změny v litvínovském kádru dokázala Verva provést v rámci schváleného rozpočtu. Vyplývá to z vyjádření majoritního vlastníka Unipetrolu, kterého Sport oslovil. Objevily se však obavy, že v případě sestupu by petrochemická společnost hokej v nejmenším extraligovém městě přestala podporovat. „Zajišťujeme dlouhodobou finanční stabilitu a zázemí tak, aby klub fungoval po provozní stránce. Na vedení klubu je pak provozní řízení a sportovní strategie týmu. Případný sestup pro nás v současné době není téma. Plně se soustředíme na závěr sezony,“ stojí v prohlášení Unipetrolu.

Cvrkot v kádru tomu odpovídá.