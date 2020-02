Jarůšek proměnil nájezd a dostal za něj vynadáno. Musíme doufat, říká | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 32:47. Mahbod, 36:34. Trávníček Hosté: 37:39. Šťastný, 59:16. R. Zohorna, . J. Stránský Sestavy Domácí: Janus (Honzík) – J. Říha, Moravčík, Kudla, Aliu (A), Ščotka, Baránek, L. Doudera – Mahbod, M. Hanzl (C), Jarůšek – Pospíšil (A), V. Hübl, F. Lukeš – Petružálek, Gerhát, Válek – Stříbrný, Jurčík, Trávníček. Hosté: Krošelj (Peters) – Hrdinka, Ševc (C), Dlapa (A), Pláněk, Hrbas, Fillman, Bernad – Skalický, Zbořil, Klepiš – R. Zohorna (A), Jeglič, Šťastný – Lunter, Bičevskis, J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal. Rozhodčí Hodek, Sýkora – Brejcha, Jelínek Stadion ZS Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 5 145 diváků

Nejmíň dvě třetiny jste byli lepším týmem, hodně jste bruslili, hráli s velkým nasazením. Co se stalo, že jste to nakonec nezvládli líp?

„Šli jsme do zápasu s tím, že chceme hrát to, co jsme předváděli v předchozích zápasech. Povedlo se, vedli jsme 2:0, jenže zase nevyšel závěr. Vyloučení na konci nás stálo zápas. Třeba bychom to uhráli na 2:1 a měli tři body.“

Hodně ovlivnil průběh gól právě na 2:1, jehož platnost rozhodčí prověřovali na žádost litvínovské střídačky na videu. Vy jste byl přímo u toho, pak se pustil do šarvátky. Co se tam událo?

„Nebudu nic komentovat, abych zase nedostal pokutu. Ale Jaro Janus má puk pod sebou a čekal, že bude přerušená hra, což se nestalo. Hráči do něj zatlačili, dorazili puk. Takhle jsem to viděl já. Vedli jsme o dvě branky a zase dostali gól. Boleslav pořád ztrácela, nic jiného jim nezbývalo, než se pak do nás pustit. My se snažili hrát střední pásmo, abychom se dostali do brejků, ale moc se nám to nedařilo.“

Neměli jste to během třetí třetiny i v hlavách, když mužstvo se nenachází v postavení, aby mohlo být v pohodě?

„Nevím. Ale když soupeř prohrává 1:2, musí do toho jít, aby srovnal. Oni si vytvořili drtivý tlak, tam už šlo jen o to, abychom nedostali gól a z brejku sami něco dali. Začali jsme trošku bránit výsledek, přesto se jim podařilo nás dotáhnout.“

Jaké bylo nastupovat s vědomím, že jste poslední?

„Pořád stejné. Jsme dole, ale nezáleží, jestli jsme poslední nebo předposlední. Musíme sbírat body a utéct odtud. Nemůžeme se dívat, kde jsme, musíme hrát na tisíc procent a doufat, že ještě sebereme víc bodů, než týmy okolo. Tentokrát máme jen jeden. Už v několikátém utkání jsme nezvládli závěr. Jsou tam ještě dvě dohrávky, my o nich víme a taky víme, jací soupeři nás čekají. Chce to makat každý zápas, jít do všeho naplno, i když nejsme úplně v pohodě.“

Po proměněné penaltě jste se s rozpaženýma rukama otočil směrem k mladoboleslavským fanouškům, kteří o vás začali skandovat něco nepěkného. Co na jejich reakci řeknete?

„Tohle je každý zápas. Nevím, co mají za problém, asi je to proto, že jsem z Boleslavi kdysi odešel. Ale nedostal jsem smlouvu, tak jsem šel jinam. Asi mají v hlavě, že jsem dělal něco špatně. Dal jsem gól, podíval se na ně a už to jelo. Jen jsem se trochu zasmál. Nevím, co k tomu dál říct.“

V poslední době jste střelecky ustrnul, ovšem nebylo vidět, že by vás to trápilo, nájezd jste s přehledem proměnil…

„Poslední zápasy jsme bodovali, takže mi nevadilo, že jsem nedal gól. Sbírám nahrávky, předtím to byly góly, teď mám spíš sérii nahrávek. Když to pomáhá týmu, proč ne. Byl jsem poslán na nájezd, vyšlo mi, co jsem si řekl, že udělám. Bohužel to k ničemu nebylo, protože jsme prohráli.“

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 45 27 5 2 11 161:113 93 2. M. Boleslav 46 21 7 6 12 138:108 83 3. Plzeň 45 24 2 7 12 144:120 83 4. Sparta 47 19 12 1 15 156:135 82 5. Třinec 45 23 3 4 15 142:113 79 6. Brno 45 18 5 6 16 128:139 70 7. K. Vary 46 16 8 4 18 156:136 68 8. Mountfield 44 17 5 4 18 110:111 65 9. Zlín 46 18 3 4 21 139:131 64 10. Olomouc 46 16 5 6 19 107:120 64 11. Vítkovice 47 12 8 4 23 119:160 56 12. Kladno 46 13 3 6 24 112:153 51 13. Pardubice 46 12 3 9 22 106:149 51 14. Litvínov 44 12 2 8 22 121:151 48 Generali Play-off

