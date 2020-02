Štěpánek o nařčení, že Třinec vypustil zápas: Úplná blbost, maximální | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:44. Chmielewski, 33:23. M. Doudera Hosté: 19:33. Mallet, 37:29. Schleiss, 49:41. Dočekal Sestavy Domácí: Štěpánek (Kváča) – Gernát, Kundrátek, Galvinš, D. Musil, Zahradníček, M. Doudera, M. Adámek – Hrňa, P. Vrána, Martin Růžička (A) – M. Stránský, Marcinko, Chmielewski – Hrehorčák, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Adamský (C), Novotný, Dravecký (A). Hosté: Dolejš (Mi. Svoboda) – Štencel, Trška, L. Kovář, Dudas, Výtisk (C), R. Černý, Gregorc – Šišovský, Hruška, Schleiss – Roberts Bukarts, O. Roman, Lakatoš (A) – Dej (A), R. Veselý, Mallet – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Rozhodčí Lacina, Stano – Hlavatý, Lederer Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400)

Vy jste podobné spekulace zaznamenal?

„Ne, ale už minule mi to tady někdo od vás říkal, když jsme hráli s Hradcem (6:0). Na to nemá ani cenu nějak reagovat.“

Jaký to tedy pro vás byl proti Vítkovicím zápas?

„Nebylo to pro mě ideální, Vítkovice sem přijely bránit, my do nich celkem bušili, ale jak byly stažené, nemohli jsme se prosadit. Oni vysloveně čekali na brejky a z nich nám ty góly dali. Bohužel, štve mě to moc.“

Jak byste z vašeho pohledu popsal vítězný gól Martina Dočekala?

„Celou třetinu tam stojím (5 vítkovických střel), oni to dvakrát protečovali, borec jede sám a dá mi to mezi nohy. Těžko se mi to hodnotí.“

Martin Prusek, trenér vítkovických brankářů, prý hráčům na poradě radil, že vám mají střílet mezi nohy. Co vy na to?

„Že měl pravdu, asi no. (pokrčí rameny) Když jsem se nad tím zamyslel, samozřejmě až puk vyletěl z brány, tak jsem to měl očekávat. Ale... to místo mezi nohama je vlastně jediné místo z celé brány. Minulý zápas na mě jel Kouky (Koukal), věděl jsem, že to bude dávat mezi nohy a chytil jsem to. Teď, ne že bych měl v hlavě před nájezdem prázdno, ale měl jsem to lépe vyhodnotit.“

Třinec - Vítkovice: Hosté otočili! Kubalík vyslal do úniku Dočekala, ten se nemýlil, 2:3

A vyrovnání na 2:2? I střelec Schleiss říkal, že jste podle všeho ránu vůbec nečekal, souhlasí?

„No, to bylo! Nějak se tam dostal puk od mantinelu do středu, vůbec jsem nevěděl, že nemáme puk. Přes hráče jsem neviděl, on se jen otočil a hodil na bránu. A bylo. Asi jsem byl víc překvapený než on. Jak říkám, všem gólům šlo zabránit.“

Pro vás to bylo vůbec první derby proti Vítkovicím, kde jste rozjel kariéru. Jak jste se cítil?

„Necítil jsem se úplně špatně, nepřemýšlel jsem nad tím, že to je proti Vítkovicím. Docela na nás vletěli, hodili na mě pár puků, celkem jsem se do toho dostal. Každého gólu byla škoda, nemusel padnout ani jeden. Bohužel nás to stálo body.“

Není to pro vás smíšený pocit, když váš bývalý klub hraje o záchranu?

„Jsem už deset let z Vítkovic pryč, to je dlouhá doba. Myslím jenom na Třinec, chci tady odvést co nejlepší práci, abychom šli co nejdál. Nic to nemění na tom, že Vítkovicím přeju, aby se zachránily. Pro Ostravu by to byla velká škoda, kdyby tam extraligový hokej nebyl. Ale samozřejmě, teď jsem chtěl vyhrát za Třinec.“

Třinec - Vítkovice: Opět srovnáno, tentokrát se trefil Schleiss, 2:2

Třinec - Vítkovice: Doudera se do toho obul a nedal brankáři šanci, 2:1