Černoch se trefil proti svojí Spartě. Zvláštní pocit, říká. Gól slavil | iSport.cz

Proti Spartě dál skórují klubem nechtění hráči. Ve středu ji srazil v Hradci hostující Kevin Klíma, v neděli se o totéž pokusil Jiří Černoch. Odchovanec působící v Karlových Varech zapsal gól a asistenci, Energii to ale k bodům nestačilo, a v Praze padla 3:6. Se Spartou prohrála už osmý zápas v řadě. „Nevím, čím to je. Jiné top soupeře přehrajeme, ale s nimi to bylo zase bez šance,“ říká 23letý útočník.

Jaké ve vás byly po vstřelení gólu pocity?

„Bylo pro mě moc hezké dát tady góla, moc jsem si to přál. Poslední dobou mi to tam moc nepadalo, že to teď padlo na Spartě je příjemný bonus.“

Branku jste slavil. Neuvažoval jste, že to neuděláte?

„Říkal jsem si, že kdybych dal gól, tak ho slavit nebudu. Nakonec jsem jen zvedl ruce. Vůbec jsem nevěděl, že jsem ten gól dal. Myslel jsem, že to Sedlo (brankář Jakub Sedláček) chytil, jenže najednou se kluci začali radovat, tak to ve mně spontánně bouchlo a ruce jsem zvedl taky. Žádné bujaré oslavy to ale nebyly.“

Tyhle zápasy pro vás musí být speciální. Chce se vám je vůbec hrát, nebo byste je raději přeskočil?

„Když jsem proti Spartě hrál poprvé, byl jsem strašně nervózní. Ne že bych měl strach, ale bylo to jiné. Nikdy jsem to nezažil. Tentokrát jsem se na zápas ale hrozně těšil. Chtěl jsem Spartu porazit. Třeba ji dostaneme v play off a budeme mít možnost jí to vrátit.“

Sparta Praha - Karlovy Vary: Sedláčkovi propadl puk po nepříliš nebezpečné střele Černocha, 2:1

V čem byla Sparta lepší?

„Od začátku jsme hráli druhé housle. Sparta byla jasně lepší ve všem. My jsme se jí nebyli schopní v ničem vyrovnat. Podle toho to pak taky vypadalo. Měli strašně moc šancí, to se nesmí stávat. Bedýnka (brankář Jan Bednář) toho ještě dost pochytal.“

Ve zbytku dlouhodobé soutěže pro vás bude důležitý každý bod, stále máte šanci skončit šestí a být tak přímo ve čtvrtfinále.

„Ano, z tohoto pohledu každá ztráta mrzí. Je to tam hrozně vyrovnané. Bude rozhodovat každý bod. Musíme přepnout do play off módu, o šestku se moc chceme porvat. Musíme se semknout a hrát jako tým.“

Vary se Spartou prohrály už poosmé v řadě a celkově popatnácté z posledních 16 zápasů. Vy to znáte spíše z pohledu sparťana, jak si takovou sérii vysvětlujete?

„Nevím, čím to je. Ještě, když jsem byl ve Spartě, tak si pamatuju, že jsme si na Vary vždycky obzvlášť věřili. Na Vary Sparta prostě umí. Teď jsem ale v Energii. Nebyli jsme proti nim schopní hrát ten náš hokej. Liberec nebo Kometu jsme schopní přehrát a porazit, na Spartu se nám ale extrémně nedaří.“

Nemohlo hrát ve vašem výkonu roli také uspokojení po tom, co jste v pátek rozdrtili Kometu 9:1?

„To si nemyslím. Věděli jsme, jak to je. Už se nám to párkrát stalo, že jsme takhle hodně vyhráli a další zápas pak dostali náklep. Teď jsme ale cítili, že Sparta je na tom o třídu líp. Je těžké hrát zápas, když cítíte, že jste všude pozdě.“

Vy osobně jste se trefil teprve potřetí v sezoně. Čím to je? Do šancí se přitom dostáváte často.

„Tuhle otázku si pokládám strašně často. Přijde mi, že šancí mám opravdu dost. Bohužel, nevím… je blbost se vymlouvat na štěstí nebo smůlu. Snad se to zlomí a budu moct týmu pomáhat víc góly i nahrávkami.“

SESTŘIH: Sparta Praha - Karlovy Vary 6:3. Pražané porazili Energetiky poosmé v řadě