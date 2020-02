Kudrna ukončil střelecký půst. Jak podle něj funguje spolupráce trenérů? | iSport.cz

Odehrál výborný zápas. On i celá Sparta. Slovenský útočník Andrej Kudrna proti Karlovým Varům hýřil aktivitou. Dal gól, na další dva přihrál. Dostával se do šancí, další pak chystal spoluhráčům. O to víc překvapivý je pohled do statistik, které prozradily, že se forvard trefil po více než třech měsících. „Tabulka je nahuštěná, jsou to pro nás velmi důležité body,“ hlásil radostně po výhře 6:3 nad Energií.

Trefil jste se po třech měsících. Je to velká úleva?

„Jasně, oddechl jsem si. Šance jsem míval pořád, ale trefoval jsem hodně tyčky. Jsem rád, že to tam padlo, ale důležitější je, že jsme vyhráli. Tabulka je dost nahuštěná, jsou to pro nás důležité body.“

Karlovy Vary jste porazili už poosmé v řadě. Čím to, že se vám na ně tolik daří?

„Víme o tom. Víme, jaký styl chtějí hrát, nakonec se jim ale vždycky povede dotáhnout se na nás. Výborně bruslí, mají rychlé mužstvo a hrozí hodně z protiútoků. Takže nakonec jsme rádi za to, že jsme přidali ještě pár gólů z přesilovek a zvládli jsme to.“

Celkem jsme měli 49 střel na branku. Byl pokyn pálit z každé pozice?

„Byl, ale pořád jsme některé situace ještě řešili zbytečnými přihrávkami. Střel mohlo být ještě víc. Snažíme se ale hrát do brány, být v zakončení jednoduší. Možná opticky vypadá, že máme převahu, ale protiútoky jsou dost nebezpečné. Musíme být aktivní, ale také si dát bacha na akce soupeře.“

Sledujete tabulku. Kolem druhého až pátého místa je to hodně nahuštěné.

„Pro nás byla tabulka dlouho dost zkreslující, měli jsme odehráno víc zápasů než ostatní. Všichni to sledujeme a víme, jak těsné to tam je. Musíme si prostě uhrát naše zápasy a získat pokud možno všechny body.“

Jak z hráčského pohledu zatím funguje trenérská spolupráce Hořava-Jandač?

„Ta trenérská spolupráce tu už byla, navíc na velmi vysoké úrovni. Na ledě to ale hrajeme my, dostaneme pokyny, jak to hrát, my to pak ale musíme zrealizovat.“

Co jste vůbec říkal na návrat Josefa Jandače? Jste jedním z pamětníků jeho posledního angažmá ve Spartě před třemi a půl lety.

„Je to tak, pamatuju si ho poslední rok, co tu byl. Mám samozřejmě radost, že k nám přišel někdo dobře známý.“

Dají se popsat změny herního stylu po příchodu nových koučů?

„Určité změny tam samozřejmě jsou. Každý trenér si přinese svoje systémové věci. Ale to nasazení a realizace na ledě jsou na nás, musíme to předvést my.“

Na střídačce je s nimi také sportovní manažer Jaroslav Hlinka. Není tam trenérů trochu moc?

„Dokud se tam vejdou, tak ne. (směje se) Jarda má výborný pohled na hokej, vidí věci na ledě, které ostatní třeba ne. Ví, jak nám pomoct. Takže podle mě každý hráč je za něj na střídačce rád, je taková psychická podpora. Nevím, jak to mají mezi sebou trenéři rozdělené, ale pro nás hráče je určitě dobře, že tam s námi je.“

