Po 13 prohrách skalp Třince. Můj gól? Jako ráno při bagu, smál se Baránek | iSport.cz

Bylo těžké se dávát dohromady poté, co jste v předchozím duelu s Mladou Boleslaví ztratili vlastně v poslední minutě?

„Těžké to bylo, ale řekli jsme si, jak je to důležitý zápas, ještě navíc doma. Už minule jsme s Třincem hráli dobře, máme tři body, ale musíme tak pokračovat dál. Díky za to, v předchozích utkáních jsme nezvládali konce, i tentokrát jsme měli blackout za stavu 3:0, nedali trestné střílení a pak obdrželi dva rychlé góly a přestali hrát, báli se o výsledek. Gól na 4:2 to však trošku uklidnil.“

Tentokrát jste to zvládli, i když se soupeř dotáhl na rozdíl jediného gólu. Může vám to do závěru základní části dodat sebevědomí?

„Tenhle zápas zvládli všichni suprově od JJe (brankář Janus) až po posledního hráče. V pátek jedeme do Hradce, pak máme pár zápasů doma. Hlavně v nich musíme bodovat.“

Litvínov - Třinec: Baránek svým gólem vyhnal Kváču z branky Ocelářů, 3:0

Přeskočili jste Pardubice a Kladno. Je to úleva, i když bodově jste na tom stejně?

„Na tabulku zatím moc koukat nechci. Máme zápas k dobru, ale musíme prostě šlapat až do posledního utkání.“

Tři góly vlastně zařídili obránci. Dostali jste pokyn, abyste se nebáli víc hrát?

„Už delší dobu říkáme, že musíme podporovat útočníky. Nemůžou se jen tlačit ve třech do pěti hráčů. Napadalo to tam, což je super. Přišlo to v pravý moment, i když budu mluvit za sebe. Už ráno na rozbruslení jsem se cítil dobře, byli jsme v tempu. Ten můj gól, co mi na něj nahrával Kudlič (Patrick Kudla), byl úplně přesně to, co hrajeme při bagu. Smáli jsme se pak na střídačce, že to je úplně stejné jako ráno. S Patrickem nám to vůbec sedí, i když moje angličtina není moc dobrá.“

Tým má hodně marodů, ale vypořádali jste se s tím dobře. Co to pro vás znamená?

„Že i kluci, co třeba nehrají, dovedou zaskočit za ty, kteří nemůžou nastoupit. Ukázala se síla mužstva, i ti, co se nevejdou do sestavy, umí zahrát. Byl to výborný týmový výkon. Semkli jsme se a hráli výborně až na ten chvilkový výpadek ve druhé třetině, což nám dělá problémy v mnoha zápasech.“

Tři týmy se sešly na 51 bodech. Nervózně jste většinu zápasu nevypadali, nicméně bude se vám hrát líp, když už nejste poslední?

„Škoda ztacených zápasů, ať v Brně nebo s Boleslaví. Ale tohle určitě povzbudí. Třinec má kvalitní tým, už minule jsme s nimi nehráli špatně. To nás do závěru pozvedne.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:19. Pospíšil, 17:50. Mahbod, 21:50. Baránek, 36:12. V. Hübl, 53:43. Kudla Hosté: 30:44. Dravecký, 32:15. Hrňa Sestavy Domácí: Janus (Honzík) – J. Říha, Moravčík, Štich, Ščotka (A), Kudla, Baránek, L. Doudera – Mahbod, M. Hanzl (A), Jarůšek – Jánský, V. Hübl (C), Pospíšil – Helt, Gerhát, Válek – Stříbrný, Jurčík, Trávníček. Hosté: Kváča (22. Štěpánek) – Gernát, Kundrátek, Galvinš, D. Musil, M. Doudera, M. Adámek, Zahradníček – M. Stránský, P. Vrána, Martin Růžička – Hrňa, Marcinko, Chmielewski – Hrehorčák, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Adamský (C), Novotný (A), Dravecký (A). Rozhodčí Svoboda, Hradil – Frodl, Rampír Stadion ZS Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 4 578 diváků

Kanadské bodování Hráč Tým G A KB Z +/- TM S 1. Milan Gulaš 32 38 70 45 3 36 192 2. Michal Birner 19 37 56 37 12 8 125 3. Libor Hudáček 27 28 55 44 22 22 148 4. Tomáš Rachůnek 23 26 49 46 1 10 104 5. Martin Zaťovič 27 19 46 45 2 24 111 6. Pavol Skalický 17 25 42 46 23 36 88 7. Roberts Bukarts 15 23 38 42 -7 42 126 8. Radan Lenc 21 17 38 45 9 12 101 9. Jakub Flek 14 23 37 46 5 0 116 10. Petr Holík 11 26 37 32 -2 12 69 Zobrazit celou tabulku