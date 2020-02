Birner s Hudáčkem táhnou libereckou ofenzivu: Vidíme se v Bostonu | iSport.cz

Extraliga má několikero hráčských ozdob, tihle dva patří k nejluxusnějšímu artiklu. Dříč k pohledání, enormně šikovný a sečtělý Michal Birner, vedle něj slovenská šelma, mašina na body a důvtipné akce Libor Hudáček. Ve středu po tréninku sezval deník Sport oba liberecké lídry k rozhovoru.

Liberec si jde pro další Prezidentský pohár za triumf v základní části, oba válíte, bavíte lidi, stahujete manko na neporazitelného vládce bodování Milana Gulaše… Pánové, chybí vám momentálně něco ke štěstí?

Hudáček: „Takhle nějak si člověk představuje hokejovou pohodu, ve které by chtěl být, ale málokdy se vám to podaří. Momentálně si hokej užívám na maximum.“

Birner: „Mám to stejné, je zábava chodit sem na každý trénink a zápas. Je to období, kdy máte chuť zlepšovat se každý den, těšíte se na vše, co je s hokejem spojené.“

Jak si tu náladu udržet? Existuje recept?

Hudáček: „Každý den musíte dělat něco navíc, abyste z toho nevypadli. Po fyzické i mentální stránce. Oba děláme všechno, aby nám forma a chuť zůstala. Neznamená to, že když se nám zrovna teď daří, že se zastavíme. To by byla velká chyba. Jdeme po imaginární pyramidě nahoru, výš a výš, a zatím se nám to daří.“

Birner: „Každý máme svoji rutinu, já na ni nic neměním. Pokud se mi na ledě daří, fajn, pokud ne, upnu se na rutinu ještě víc. Uklidní mě to, snažím se nepanikařit, abych svoje věci nezačal měnit a neutápěl se v tom ještě víc. Mám to takhle nastavené řadu let a pomáhá mi to.“

Občas mám pocit, že vám je česká extraliga malá. Pro soutěž dobře, ale asi oba tušíte, že byste v cizině mohli s přehledem účinkovat, ne?

Hudáček: „Každý se chce v životě posouvat, v mém případě uvidíme, co přijde v létě. Možná zůstanu v Liberci, ale může se stát, že půjdu jinam. S rodinou všechno pečlivě zvážíme a rozhodneme se podle toho, co je pro nás nejlepší. Určitě nebudu tlačit na pilu, netlačím se ven jen kvůli tomu, že mám dobrou sezonu. Všechny moje myšlenky směřují k liberecké sezoně, aby dopadla co nejlépe. Ostatní je věc mého agenta.“

Birner: „Já mám s Tygry smlouvu na další dvě sezony, což mluví za vše. Loni došlo k výjimečné situaci, vrátil jsem se ze Švýcarska, abych se tady znovu nakopnul. Jsem vděčný Liberci, že mě vzal v těžké situaci zpátky, jsem tu extrémně spokojený a chci to klubu vrátit. Doufám, že se tomu tak děje. A pokud by přišla speciální nabídka, možná si o ní s agentem promluvíme. Ale silným faktorem je rodina, mám dvě malé děti, muselo by to být výhodné pro všechny strany, aby vše zapadlo do sebe. Takovou nabídku obdržet není jen tak.“

Kde byste viděl Libora Hudáčka? Hrál jste všude, máte velký přehled…

Birner: „Všichni vědí, že nejlepší ligou z hlediska zabezpečení je KHL. Přál bych mu špičkový ruský tým, hokejově na něj určitě má. Po životní stránce každému přeju Švýcarsko, protože to je v Evropě úplně neskutečná štace. Kousek od domova, vše na skvělé úrovni, výborný hokej, ideální zahraniční angažmá. Kdo tu šanci hrát ve Švýcarsku má, doporučuju mu, ať to jde zkusit.“

Libore, jste typ hráče, který by do Ruska nešel za každou cenu? S tím, že některé destinace jsou tabu.

Hudáček: „S manželkou i agentem jsme tohle téma už rozebírali. Peníze nejsou v životě všechno, nepůjdu do nějaké v uvozovkách díry kvůli pár tisícovkám navíc. Určitě bych zvažoval klub, město, život v něm, podmínky pro život rodiny. Birna mi vyprávěl o Švýcarsku, o tom by se dalo určitě uvažovat. Ale ne teď.“

Každý správný hráč sní o NHL, kdy jste k ní byli nejblíže?

Hudáček: „Já asi na mistrovství světa 2012, sledovali mě skauti NHL a Zdeno Chára (kapitán Bostonu) se mě ptal, jestli to nepůjdu zkusit. Na první dobrou jsem mu řekl, že ne, že si nevěřím. Hlavně kvůli mému fyzickému fondu, nevěřil jsem, že bych se uplatnil. Je pravda, že pravidla se postupně změnila a začala nahrávat techničtějším, šikovnějším hráčům. Ale od té otázky Zdena Cháry už téma NHL nepřišlo na přetře