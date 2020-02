Svoboda oslavil jubileum důležitou výhrou. A chválil kanonýra Gulaše | iSport.cz

Vítkovice - Plzeň: V první minutě třetí třetiny poslal domácí do vedení Roman, 2:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Miroslave, jak jste si užil jubilejní stý ligový zápas?

„Prožíval jsem to hodně, ani ne tak kvůli stovce, ale spíš kvůli tomu, že jsem sám byl v Plzni a v této sezoně jsem ji ještě neporazil. Jsem rád, že se nám to na čtvrtý pokus povedlo. A té stovky si vážím - co bych za to dal, když jsem byl v dorostu ve Vsetíně! Fakt mám z toho radost, že je mi to umožněno. Kluci hráli dobře. Zanechá to ve mně dobrou stopu, hned je to takové veselejší. První zápas v extralize jsem prohrál, ten stý vyhrál. Je to pěkné.“

Zmínil jste negativní bilanci s Plzní, co jste proti předchozím duelům změnili?

„Změnili jsme tým. Hodně kluků máme nových a je to vidět, si myslím. Nic proti Plzni, ale myslím, že předvedli nejslabší výkon z těch čtyř zápasů. Rozhodl náš výkon a taky jejich.“

Dalo se i z brány poznat, že Plzeň pětkrát za sebou prohrála venku?

„Já nevím, hrajou to už tři roky pořád na stejné kluky a vždycky na konci sezony je to trošku slabší. Těžko říct - to si musí oni rozebrat, čím to je.“

Překonal vás pouze Milan Gulaš, který byl nebezpečný při každém střídání. Co konkrétně na něj říkáte?

„Co říct, je to skvělý hráč. Gól dal, já mu ho přeju, je to skvělý kluk a choval se ke mně hezky, když jsem v Plzni byl. Je to fakt skvělý hráč a já doufám, že v budoucnu mi góly nebude dávat tak lehce.“

Po domácím kolapsu s Pardubicemi (3:5) jste dokázali vyhrát v Třinci (3:2) a doma s Plzní. Dýchá se vám v bojích o udržení extraligy lépe?

„Samozřejmě, byl to důležitý zápas, v Třinci taky. Tam chytal Dan Dolejš, který tým skvěle podržel, mohl jsem vydechnout. Což je taky důležitá věc, že mě dokáže zastoupit dobře. Hodně jsme posílili a jde nám to teď, jsme za to rádi. Doufám, že už to tak dohrajeme.“

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 46 27 5 2 12 162:115 93 2. Sparta 48 20 12 1 15 162:137 85 3. M. Boleslav 47 21 7 6 13 140:114 83 4. Plzeň 46 24 2 7 13 145:123 83 5. Třinec 47 24 3 4 16 150:120 82 6. Brno 46 19 5 6 16 130:140 73 7. K. Vary 47 16 8 4 19 158:142 68 8. Olomouc 47 17 5 6 19 109:121 67 9. Mountfield 46 17 5 5 19 115:118 66 10. Zlín 46 18 3 4 21 139:131 64 11. Vítkovice 48 13 8 4 23 122:161 59 12. Pardubice 47 13 3 9 22 111:151 54 13. Litvínov 46 13 3 8 22 131:157 53 14. Kladno 47 13 3 6 25 114:158 51 Generali Play-off

Vítkovice - Plzeň: Gulaš ujel do úniku a navýšil počet svých branek, 0:1